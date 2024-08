Sztuczna inteligencja zastąpi rekruterów? HR-owcy niepewni o swoje etaty

Wpływ rozwiązań opartych o AI na branżę HR Sztuczna inteligencja oddziaływuje na wiele sektorów pracy, w tym również na branżę HR. Jak wynika z badań, specjaliści ds. HR uważają, że AI może znacząco skrócić czas trwania procesów rekrutacyjnych. Na skali od 1 do 5, średnia ocena wpływu AI na skrócenie procesu rekrutacji wyniosła 3,69 punktów. Kolejnymi korzyściami wskazanymi przez respondentów była automatyzacja procesów rekrutacyjnych (średnia 3,68) oraz wsparcie w znajdowaniu najlepszych kandydatów (średnia 3,65). HR-owcy nieco niżej ocenili wpływ AI na obniżenie kosztów rekrutacji (średnia 3,49).

Szczególnie interesujących odpowiedzi przebadani udzielili na pytanie o to, czy wdrożenie rozwiązań AI doprowadzi do redukcji etatów. Zdania są podzielone. Większość nie wypowiedziała się jednoznacznie (42% wskazań na „trudno powiedzieć”). 27% HR-owców wyraziło obawy, że sztuczna inteligencja doprowadzi do zmniejszenia liczby stanowisk pracy, przeciwnego zdania było zaś 31% ankietowanych.

Opinie na temat sztucznej inteligencji w branży HR

Większość specjalistów ds. HR uważa, że istnieją pewne obszary ich działalności, które nie mogą być całkowicie zastąpione przez technologie. Aż 84% respondentów stwierdziło, że pewne aspekty pracy HR wymagają ludzkiego podejścia, którego nie zastąpi nawet najbardziej zaawansowana AI. 83% respondentów podkreśla przy tym, że skuteczne wdrażanie nowych technologii w HR wymaga odpowiedniego szkolenia pracowników, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie dostępnych narzędzi.

Niepokój w kontekście AI budzi natomiast kwestia nadmiernej inwigilacji pracowników za pomocą nowych technologii do zarządzania czasem pracy, która zdaniem 67% ankietowanych może prowadzić do wzrostu stresu i obniżenia morale wśród pracowników. Z drugiej strony, narzędzia do analizy danych są postrzegane pozytywnie, umożliwiając lepsze zrozumienie potrzeb i preferencji pracowników, na co wskazało 63% badanych.

Automatyzacja procesów HR to kolejny obszar, w którym respondenci dostrzegają potencjalne korzyści AI, która może uwolnić czas pracowników na bardziej strategiczne zadania. 61% respondentów zgodziło się, że zautomatyzowane systemy mogą znacząco odciążyć HR-owców, pozwalając im skupić się na bardziej kluczowych działaniach. 57% ankietowanych wyraziło przy tym zaniepokojenie, że przechowywanie i analizowanie dużych ilości danych osobowych może prowadzić do nadużyć, wycieków informacji lub nielegalnego dostępu do danych poufnych. Te obawy są zrozumiałe w kontekście rosnącej ilości danych gromadzonych przez organizacje.

57% respondentów widzi więcej szans niż zagrożeń związanych z obecnością AI w branży HR, co sugeruje pozytywne nastawienie do technologii. Jednocześnie zaledwie 24% z nich uważa, że w firmie, w której pracuje, potencjał nowych technologii jest w pełni wykorzystywany w działaniach HR. Warto także odnotować, że tylko 14% respondentów jest zdania, że do 2050 roku sztuczna inteligencja całkowicie zastąpi pracę HR-owców, co wskazuje na wciąż znaczną wiarę w potrzebę istnienia czynnika ludzkiego w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Sztuczna inteligencja to nie tylko nowoczesne narzędzie, ale także szansa na optymalizację wielu procesów, od rekrutacji po zarządzanie talentami. Chociaż istnieje niepewność w kwestii redukcji etatów, HR-owcy są jednocześnie przekonani o niezbędności czynnika ludzkiego w ich pracy. I rzeczywiście trudno wyobrazić sobie całkowite wyłączenie człowieka ze środowiska pracy, szczególnie w kontekstach wymagających empatii, zrozumienia i negocjacji.

W dłuższej perspektywie czasowej, AI i automatyzacja mogą odciążyć HR-owców od rutynowych zadań, pozwalając im skupić się na bardziej strategicznych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi. Wyzwaniem, a zarazem szansą, jest konieczność szkoleń w zakresie nowych technologii, które dają możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowych umiejętności i zwiększania efektywności pracy. Technologia jest narzędziem, które może wzbogacić naszą codzienną pracę, a nie ją zastąpić.

Technologie wykorzystywane w codziennej pracy

Badani zostali zapytani również o wykorzystywane nowe technologie w codziennej pracy. Okazało się, że najczęściej są to programy i aplikacje własne organizacji, z których korzysta aż 70,4% respondentów. Kolejnym popularnym rozwiązaniem są platformy e-learningowe, wykorzystywane przez 56,5% badanych. Umożliwiają one pracownikom rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Wewnętrzne platformy społecznościowe dla pracowników oraz narzędzia do przeprowadzania wywiadów online również cieszą się dużą popularnością – korzysta z nich odpowiednio 47,2% i 46,3% respondentów.

Kolejne stosunkowo często wykorzystywane przez HR-owców rozwiązania to: systemy HRMS – Human Resources Management System (37% wskazań), narzędzia do analizy danych (34,3% wskazań), narzędzia do oceny wydajności (34,3% wskazań), systemy wirtualnego zarządzania dokumentacją (27,8% wskazań).

Z jednej strony, wielu HR-owców korzysta z firmowych programów, które są dostosowane do specyficznych potrzeb organizacji, z drugiej zaś na rynku istnieją inne zaawansowane technologie, które zdradzają ogromny potencjał, a nie są powszechnie wykorzystywane. Przykładem są chatboty rekrutacyjne oraz systemy ATS, których wdrożenie mogłoby usprawnić wiele procesów związanych z rekrutacją.

Warto też zauważyć, że tylko 4,6% respondentów deklaruje brak korzystania z jakichkolwiek technologii w swojej pracy. To wyraźnie pokazuje, że technologia jest nieodłącznym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, a jej rola będzie prawdopodobnie nadal rosła w przyszłości. W miarę jak technologie będą się rozwijać, możemy spodziewać się jeszcze większej integracji zaawansowanych narzędzi w codziennej pracy HR-owców, co przyniesie korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Badanie przeprowadzone przez okpraca24.pl zostało zrealizowane w marcu 2024 roku. Objęło specjalistów pracujących na stanowiskach związanych z HR w największych przedsiębiorstwach w Polsce. Analiza została zrealizowana pod nadzorem merytorycznym prof. dr. hab. Dariusza Tworzydło z Uniwersytetu Warszawskiego.

Przemysław Rączka, prezes okpraca24.pl