Sztuczna Inteligencja może dodać do polskiej gospodarki 90 miliardów dolarów rocznie

Sztuczna inteligencja może być bardzo użyteczna w wielu zawodach, nie tylko w tych najbardziej zaawansowanych technologicznie. Z nowego raportu Wired for AI EY i Liberty Global wynika, że nad Wisłą prawie połowa (49 proc.) miejsc pracy może skorzystać na wprowadzeniu AI.

Jednak jest też haczyk: tylko około jedna trzecia (32 proc.) stanowisk pracy naprawdę zyska dzięki adopcji SI w pełni.

Dlaczego? Bo taki odsetek stanowisk w Polsce polega na dobrze działających sieciach i technologii.

AI ma duży potencjał, żeby pomóc polskiej gospodarce, ale żeby ten potencjał zamienić w rzeczywiste korzyści, potrzebna jest solidna infrastruktura i dobrze przygotowani pracownicy. Aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z AI, niezbędne są strategiczne działania w zakresie edukacji i szkolenia pracowników, jak również inwestycje w technologie i sieci cyfrowe.

AI ma również potencjał, aby istotnie wzbogacić polski rynek pracy, pod warunkiem świadomego kształtowania polityki gospodarczej, która będzie wspierała rozwój umiejętności cyfrowych i infrastruktury technologicznej. Żeby wykorzystać ten potencjał, potrzebujemy solidnej infrastruktury i dobrze przygotowanych pracowników.

Takie podejście umożliwi maksymalizację korzyści ekonomicznych płynących z integracji AI, przy jednoczesnym minimalizowaniu potencjalnych zagrożeń związanych z automatyzacją

4,9 mln dodatkowych rąk pracy

Zamiast wizji robotów zastępujących ludzi, realia wykorzystania AI w Polsce to technologia wspierająca codzienną pracę. Sztuczna inteligencja będzie przejmować czasochłonne zadania, umożliwiając pracownikom skupienie się na bardziej złożonych projektach. To nie science-fiction, to nasza najbliższa przyszłość.

Jak oceniają autorzy raportu Wired for AI, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, gospodarka Polski może uzyskać efektywność równoważną dodatkowym 4,9 mln miejsc pracy, co obecnie stanowi 30 proc. ogółu zatrudnionych w kraju. Nie oznacza to, że powstaną nowe stanowiska, ale że istniejące siły robocze będą mogły wykonać więcej pracy.

Miliardy dolarów rocznie

Integracja sztucznej inteligencji z polskim rynkiem pracy otwiera nowe możliwości liczone w miliardach dolarów. Dodatkowa produktywność przekłada się bezpośrednio na wzrost gospodarczy. Z wyliczeń EY wynika, że korzyści płynące z integracji SI mogą dodać do polskiej gospodarki wartość równoważną 90 miliardów dolarów rocznie.

Wprowadzenie SI do polskich firm to nie tylko kwestia zysków finansowych. To również wyzwanie dla rynku pracy, który będzie musiał się dostosować do nowych realiów. Niektóre zawody mogą stać się mniej potrzebne, podczas gdy inne, szczególnie te związane z technologiami informacyjnymi i zarządzaniem danymi, zyskają na znaczeniu. Edukacja i szkolenia będą kluczowe, aby pracownicy mogli skutecznie współpracować z nowymi, cyfrowymi kolegami.

Dorota Gardoń, Senior, Learning & Growth, People Experience z BPSC

Foto: Freepik