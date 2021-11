Stwórz sama wymarzone kosmetyki - to prostsze niż myślisz!

Czym jest Private Label?

Opracowując biznesplan marki kosmetycznej, należy uwzględnić koszty stworzenia receptury kosmetyków, produkcji, logistyki i marketingu. Posumowanie tych wydatków może skutecznie zniechęcić potencjalnych inwestorów. Istnieje jednak sprawdzony sposób, aby bezpiecznie wprowadzić na rynek własną markę kosmetyczną. Jest nim Private Label, czyli współpraca z renomowanym producentem kosmetyków. Polega ona na zleceniu stworzenia produktów według własnych wytycznych. Doświadczeni producenci kosmetyków zaproponują nam kompleksową obsługę. Dysponują laboratorium wdrożeniowym, zapleczem produkcyjnym oraz centrum logistycznym. Sprawnie zrealizują nasze zamówienie, począwszy od konceptu i wykonania próbek, aż po jego wysłanie do klienta.

Współpracuj z najlepszymi

Wybierając partnera Private Label, postaw na lidera branży kosmetycznej. Pomoże ci na każdym etapie tworzenia marki. Nawet jeśli nie posiadasz zaplecza magazynowego ani pomysłu na dystrybucję kosmetyków. Producent zaproponuje ci magazynowanie i wysyłkę twoich produktów do klientów, czyli Dropshipping. Decydując się na ten model logistyczny wysyłanie towaru zlecasz producentowi kosmetyków.

Jednym z niekwestionowanych liderów tworzenia kosmetyków pod marką klienta jest Popławska Group. Wrocławska firma to uznany producent kosmetyków naturalnych, urządzeń i akcesoriów jednorazowych. Dysponuje ponad 600 gotowymi recepturami umożliwiającymi stworzenie szerokiej gamy produktów. Posiada również laboratorium badawcze i park maszynowy, który zawiera wydajne linie produkcyjne. Wieloletnia współpraca z największymi markami kosmetycznymi sprawia, że jest wiarygodnym partnerem. Więcej informacji na temat działalności i oferty firmy można uzyskać na stronie https://www.poplawskagroup.pl/.

Inwestuj w popularne produkty

Na początkowym etapie rozwoju marki własnej warto wprowadzać najbardziej poszukiwane produkty przez klientów. Najczęściej kupowanym rodzajem kosmetyków są skuteczne kremy przeciwzmarszczkowe. Kluczem do stworzenia bestsellerowego produktu są wysokie stężenia składników aktywnych. To właśnie one są ich najdroższym składnikiem. Wiodący producenci kosmetyków, współpracując z dostawcami surowców, kupują je w hurtowych cenach. Dzięki temu koszty produktów są niższe niż w przypadku zleceń indywidualnych. Wybierając Private Label możesz wprowadzić hit sprzedażowy, który otworzy przed tobą drzwi świata beauty.

Dlaczego Private Label?

Produkcja Private Label zawiera szereg korzyści dla początkujących marek. Jednym z największych atutów tej formy współpracy jest pomoc w tworzeniu brandingu. Wytwarzane kosmetyki otrzymują nazwę marki i wzór opakowania opracowane przez klienta. Doświadczona firma pomoże również w tworzeniu opakowań, które zachęcą klientów do zakupu. Ważnym elementem współpracy jest również pełna kontrola produkcji. Dzięki temu zlecający ma wpływ na koszty produkcji. Private Label umożliwia również błyskawiczne wprowadzenie kosmetyku pod własną marką. Jest to przydatne przy wzroście zapotrzebowania danego produktu na rynku.

Wszystko w twoich rękach

Współpraca z renomowanym producentem znacząco ułatwia wejście na rynek kosmetyczny. Zwalnia przedsiębiorcę z części kosztów produkcyjnych oraz marketingowych. Ponadto umożliwia pokonanie przeszkód technologicznych i logistycznych. Private Label jest idealnym rozwiązaniem dla klinik dermatologicznych, medycyny estetycznej, gabinetów kosmetycznych, podologicznych, hoteli, gabinetów SPA, hurtowni kosmetycznych oraz ośrodków terapii naturalnej. Sprzedawanie produktów pod swoją marką buduje jej prestiż i zwiększa zaufanie klientów. Jest to również znakomity sposób, aby wzbudzić przywiązanie do swoich usług. Private Label oferuje szereg możliwości, z których warto skorzystać. Wszystko w twoich rękach!