Spada zadowolenie z pracy w Polsce. Wymiar pracy zdalnej ma na nie znaczący wpływ już dla 74 proc. zatrudnionych

Główne wnioski z badania szczęścia w pracy 2024

Rok do roku spada poziom szczęścia odczuwanego przez Polki i Polaków w pracy, a także ocena starań pracodawców w zakresie dbania o zadowolenie pracowników i pracowniczek. Z 31 proc. do 19 proc. spadł również odsetek osób, które byłyby gotowe polecić swoją pracę.

Widać wyraźny wzrost przywiązania zatrudnionych do work-life balance.

Wśród najważniejszych czynników wpływających na szczęście w pracy, oprócz wynagrodzenia, znalazły się poczucie sensu wykonywanej pracy, przyjazna atmosfera, możliwość zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz możliwość pracy zdalnej.

Spadło natomiast znaczenie relacji z przełożonymi i możliwości rozwoju.

Aktualne wskaźniki szczęścia w pracy Polaków

Współczynnik szczęścia Polek i Polaków w pracy wynosi obecnie 5,8 w 10-punktowej skali - rok temu było to 6,8. To dane z najnowszej, 8. edycji raportu „Szczęście w pracy Polaków".

Jako najważniejszy czynnik wpływający na poczucie zawodowego szczęścia ponad 86 proc. badanych wskazuje dobre wynagrodzenie. Co to oznacza? Najwyższy odsetek ankietowanych - 44 proc. - jako najbardziej pożądany poziom zarobków wskazuje przedział od 7 tys. do 12 tys. zł netto. Jednocześnie najwięcej badanych, czyli ⅓, zarabia między 4,5 a 7 tys. zł netto.

Nie dziwi fakt, że współczynnik szczęścia jest wyższy w grupie osób uważających, że ich sytuacja zawodowa jest stabilna (blisko 70 proc. badanych) i wynosi 6,4. Wśród osób obawiających się o swoje zatrudnienie jest to 4,2.

Gratyfikacja finansowa, szczególnie w dobie kryzysu, nie zawsze jest dostępnym rozwiązaniem dla firm, które chcą dbać o dobrostan pracowników. Jednak o zadowolenie zespołów można troszczyć się na inne sposoby, np. poprzez budowanie silnego przywództwa, które daje przykład i przypomina o wspólnych wartościach, tworzenie relacji wewnątrz firmy, dbanie o rozwój i wymianę wiedzy czy spełnianie innych potrzeb, jak praca zdalna, czy elastyczne godziny pracy - komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer z No Fluff Jobs

Work-life balance kluczowym czynnikiem satysfakcji z pracy

Co wpływa na szczęście w pracy w 2024 roku?

Inne elementy budujące poczucie szczęścia u pracowników i pracowniczek to poczucie sensu wykonywanej pracy, przyjazna atmosfera, możliwość zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz możliwość pracy zdalnej. Wszystkie osiągnęły bardzo zbliżony odsetek odpowiedzi - ok. 74,5 proc.

W porównaniu z ubiegłym rokiem widać wzrost świadomości wartości wykonywanej pracy i work-life balance. W 2023 r. również na pierwszym miejscu znalazło się dobre wynagrodzenie, natomiast kolejne miejsca zajmowały aspekty takie jak współpracownicy, na których można liczyć, przyjazna atmosfera pracy, relacje z przełożonymi i możliwości rozwoju.

Wierzymy, że wyniki ósmej edycji raportu „Szczęście w pracy Polaków" będą impulsem dla pracodawców do wprowadzenia zmian, które zwiększą satysfakcję ich zespołów. Szczęście w pracy to nie tylko korzyść dla pracowników - zadowolony zespół to także wyższe zaangażowanie, większa produktywność i mniejsza rotacja, co bezpośrednio przekłada się na wyniki firm. Tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy czują się doceniani, rozwijają się i budują dobre relacje, jest inwestycją, która zawsze się opłaca - mówi Natalia Bogdan, prezeska agencji pracy Jobhouse, współautorka badania

Spadek zaufania do pracodawców

Co zniechęca pracowników do polecania swojej pracy?

Ankietowani dość nisko ocenili starania pracodawców w zakresie dbania o poczucie szczęścia pracowników i pracowniczek w pracy - na 4,7 w 10-punktowej skali. W stosunku do ubiegłorocznych wyników oznacza to spadek o 0,9 punktu.

Bardzo spadł też odsetek osób skłonnych do polecenia swojej pracy - z 31 proc. do 19 proc.

Kluczowe obszary wymagające poprawy według pracowników:

Najczęściej wskazywanym elementem wymagającym poprawy, by pracowniczki i pracownicy chcieli polecać swoją pracę, od lat pozostaje wynagrodzenie (51 proc. wskazań).

Dalsze miejsca zajęły możliwość rozwoju oraz poczucie sensu wykonywanej pracy (po 41 proc.).

Co zachęca do polecania miejsca pracy?

Z kolei głównymi elementami zachęcającymi badanych do polecania swojej pracy są: oferowany wymiar pracy zdalnej (47 proc.), elastyczne godziny pracy (46 proc.) oraz możliwość zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (45 proc.).

Czwarte miejsce zajęła przyjazna atmosfera w pracy (44 proc.), a piąte współpracownicy, na których można liczyć (42 proc.) - co ciekawe, rok temu ten aspekt znalazł się na najwyższej pozycji, osiągając 56 proc. wskazań. Dopiero szóste miejsce zajęło dobre wynagrodzenie (37 proc.).

Tworzenie szczęścia w miejscu pracy to złożone zadanie, i chociaż dobre wynagrodzenie odgrywa istotną rolę, nie jest to jedyny czynnik wpływający na satysfakcję pracowników. Wynagrodzenie musi być nie tylko konkurencyjne, ale także postrzegane jako sprawiedliwe i zasłużone. Musi też być połączone z możliwościami rozwoju i wspierającym środowiskiem pracy, aby stworzyć prawdziwe szczęście w pracy - dodaje Paweł Jemioł, dyrektor pionu operacji w Grupie Nordea, która jest partnerem raportu

Metodologia badania

Badanie „Szczęście w pracy Polaków" zostało zrealizowane na próbie 1016 osób z wykształceniem średnim i wyższym, które w większości pracują obecnie w dużych miastach. Badanie zrealizowano w dniach 24 września - 22 października 2024 z pomocą ankiety online.

