Serwis maszyn oraz urządzeń do obróbki metalu - zadanie dla najlepszych!

Awarie maszyn do obróbki metalu - czym są spowodowane?

Urządzenia takie jak giętarki, wypalarki czy prasy krawędziowe z pozoru wydają się niezwykle odporne na wszelkiego typu uszkodzenia. Te ogromne maszyny sprawiają wrażenie, jakby nic nie było w stanie zakłócić ich pracy. W rzeczywistości jednak wystarczy drobna awaria, by ich bezproblemowe działanie przestało być możliwe. Ogromną rolę pełnią tu czynniki środowiskowe, a także bezbłędna obsługa urządzeń i ich konserwacja. Jednak nawet w przypadku maszyn wiodących producentów w rodzaju Toskal, Durma, Ermaksan czy Baykal awarie zawsze mogą się zdarzyć.

Przyjrzyjmy się temu na przykładzie prasy krawędziowej. Urządzenia te są powszechnie wykorzystywane we wszystkich sektorach przemysłu. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z prasą hydrauliczną, pneumatyczną, mechaniczną czy elektryczną, są one podatne na różne typy zakłóceń i awarii. Jedną z najczęstszych przyczyn, dla których prasa przestaje pracować, są zaniedbania w zakresie serwisu, konserwacji i czyszczenia całej maszyny oraz jej elementów. Zdarza się też, że w danym zakładzie następuje zaniedbanie przepisów BHP lub prasa bywa wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Prowadzi to często do pęknięcia lub wygięcia matrycy, a także do zniszczenia stempla, co wymaga interwencji serwisanta. Dlatego też wszystkie zakłady, w których pracują tego rodzaju urządzenia, powinny mieć w zanadrzu sprawdzony serwis urządzeń do metalu, specjalizujący się w sprzętach konkretnych producentów.

Przeglądy techniczne urządzeń - jak często należy je wykonywać?

Tylko bezwzględne stosowanie się do zasad BHP może zagwarantować sprawne działanie urządzeń do obróbki metalu, niezależnie od tego, o której maszynie mówimy. Zasady te obejmują zarówno szczegóły pracy z urządzeniem, jak i wskazówki dotyczące jego konserwacji, a nawet temperatury i wilgotności na hali, gdzie pracuje maszyna.

Standardowy, kontrolny serwis urządzeń do metalu wykonuje się na ogół przynajmniej raz na rok. W praktyce koniecznie jest uwzględnienie, z jaką intensywnością wykorzystywany jest dany sprzęt na podstawie liczby przepracowanych przez niego godzin. Jeśli liczba ta przekracza 1000, można przyjąć, że czas na kontrolę maszyny nadejdzie już niedługo.

Bi-top - sprawny i skuteczny serwis maszyn przemysłowych

Przymusowe przerwy w produkcji spowodowane nagłą awarią kluczowej maszyny mogą kosztować firmę miliony. Dlatego w takiej sytuacji priorytetem staje się znalezienie solidnego zespołu fachowców, który jak najszybciej przywróci urządzenie do działania. Naprawa maszyn do metalu to zadanie, które warto powierzać wyłącznie firmom z dużym doświadczeniem w tej konkretnej niszy.

Firma Bi-top, znany dystrybutor giętarek, walcarek i innych maszyn do obróbki metalu, to doskonały przykład usługodawcy, który bez problemu podejmie się tego zadania. Lata doświadczeń, jakie Bi-top zgromadził w sektorze maszyn przemysłowych, przekładają się na doskonałe opanowanie warsztatu oraz precyzyjną znajomość potrzeb zakładów, które wykorzystują takie urządzenia. W ofercie Bi-top https://www.bi-top.pl/serwis można znaleźć szeroki zakres usług związanych z konserwacją maszyn do metalu.

Podstawą są tu oczywiście regularne, kompleksowe przeglądy, które dają szansę na wychwycenie nieprawidłowości, zanim te spowodują poważną w skutkach awarię. Na serwis Bi-top można jednak liczyć także, gdy taka awaria już nastąpi, i to zarówno w zakresie kontroli i wymiany podzespołów, jak i ponownej kalibracji maszyny. Co więcej, by jeszcze lepiej zabezpieczyć zakłady, dla których sprawna praca urządzeń to podstawa, Bi-top prowadzi także eksperckie szkolenia z ich obsługi oraz konserwacji. Warto zaufać fachowcom, którzy uratowali z opresji niejednego producenta!

Foto i treść: materiał partnera