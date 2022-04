Ruszają bezpłatne szkolenia online dla nauczycieli i rodziców na temat kryzysów zdrowia psychicznego i depresji wśród dzieci i młodzieży

Celem szkoleń jest przekazanie rzetelnej wiedzy i praktycznych informacji na temat prewencji kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, jak również potrzeb dzieci w kryzysie emocjonalnym. Uczestnicy szkoleń porozmawiają o tym jak przebiega depresja u nastolatków, jak ją zauważyć i na czym polegają sygnały ostrzegawcze. Uczestnicy otrzymają wiedzę dotyczącą tego jak różne są symptomy depresji u nastolatka i jak bardzo różnią się one od objawów tej choroby u osoby dorosłej.

Szkolenia poruszą również temat zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży, wskazówek co należy wiedzieć, aby mądrze wspierać młodą osobę, która dokonuje samouszkodzeń. Podczas spotkania eksperci spróbują odpowiedzieć na pytania: jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w życiu rodziny, w jaki sposób postępować z dojrzewającym dzieckiem w kryzysie, gdzie szukać wsparcia, jak zredukować czynniki ryzyka wystąpienia zachowań autoagresywnych, myśli i zamiarów samobójczych oraz jak wzmocnić czynniki chroniące dziecko.

Dodatkowo, poruszą kwestie związane z rolą szkoły w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestruktywnym u młodzieży, zdefiniują możliwości szkoły w ramach reagowania na ujawnienie zachowań autoagresywnych, podpowiedzą jak pomóc uczniowi szukać zdrowszych i bezpieczniejszych strategii radzenia sobie z trudnościami.

Szkolenia DLA NAUCZYCIELI:

część 1: UCZEŃ W KRYZYSIE – JAK ROZPOZNAĆ, JAK WESPRZEĆ?

3 terminy tego samego szkolenia (do wyboru)

- 27 kwietnia (środa) godz. 13:00 - 16:00

- 04 maja (środa) godz. 13:00 - 16:00

- 18 maja (środa) godz. 13:00 - 16:00

Szczegółowy program:

- Jak rozpoznać nastoletnią depresję? Małgorzata Łuba, To Be, Życie Warte jest Rozmowy.

- Uczeń z podejrzeniem depresji. Jak rozmawiać z rodzicem? Agnieszka Górecka, Fundacja Edukacji Społecznej.

- Uczeń w pandemii. Jak rozpoznać trudności i wspierać w szkole? Lucyna Kicińska, Życie Warte jest Rozmowy.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny.

część 2: ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE DZIECI I MŁODZIEŻY A MOŻLIWOŚCI SZKOŁY

2 terminy tego samego szkolenia (do wyboru)

- 25 maja (środa) godz. 14:00 - 16:00

- 7 czerwca (wtorek) godz. 14:00 - 16:00

Szczegółowy program:

- Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży – jak im przeciwdziałać w szkole – Jolanta Palma, Życie Warte jest Rozmowy.

- Powrót ucznia do szkoły po hospitalizacji ze względu na depresję / próbę samobójczą Lucyna Kicińska, Życie Warte jest Rozmowy.

Czas trwania szkolenia: 2,5 godziny

Szkolenie DLA RODZICÓW:

DZIECKO W KRYZYSIE - JAK ROZPOZNAĆ, JAK WESPRZEĆ? 3 terminy tego samego szkolenia (do wyboru)

- 09 maja (poniedziałek), godz. 17:00 - 18:30/19:00

- 8 czerwca (środa), godz. 17:00 - 18:30/19:00

- 10 czerwca (piątek), godz. 17:00 - 18:30/19:00

Szczegółowy program:

- Moje dziecko jest w kryzysie? Jak rozpoznać i skutecznie wspierać? Jolanta Palma, Życie Warte jest Rozmowy.

- Jak współpracować ze szkołą na rzecz dziecka z depresją? Lucyna Kicińska, Życie Warte jest Rozmowy.

Czas trwania szkolenia: 2,5 godziny.

Informacja dotycząca szczegółów szkoleń i procesu rejestracji zostanie przekazana w oddzielnych komunikatach.

Kampania Forum Przeciw Depresji

Forum Przeciw Depresji jest kampanią społeczno-edukacyjną, organizowaną przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, począwszy od 2007 r. Celem kampanii Forum Przeciw Depresji jest realna pomoc osobom chorym na depresję oraz uświadomienie społeczeństwu, że nie jest to stan, który mija, ale choroba, która wymaga wsparcia specjalisty.

Dotychczas działaniami edukacyjnymi kampania objęła ponad 15 500 osób, z bezpłatnych konsultacji skorzystało blisko 5000 osób, efekt dotarcia do społeczeństwa z informacjami dotyczącymi depresji jest jeszcze większy, kiedy weźmie się pod uwagę również setki artykułów i audycji na temat depresji w mediach.

Przez cały rok działa strona internetowa Forum Przeciw Depresji, gdzie na bieżąco umieszczane są wszelkie informacje o Kampanii.