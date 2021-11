Robinhood zaatakowany. Wyciekły dane ok 5 mln użytkowników

Twórcy popularnej platformy transakcyjnej zaznaczają, że mimo ataku, cyberprzestępcy nie przejęli najważniejszych danych finansowych, a do tej pory żaden z klientów platformy nie odnotował strat finansowych z powodu włamania. Zdaniem Robinhood dla zdecydowanej większości dotkniętych klientów, jedynymi ujawnionymi informacjami były adres e-mail lub imię i nazwisko.

- Należy pamiętać, że ujawnione adresy e-mail i pełne imiona i nazwiska mogą w końcu trafić w ręce innych napastników, którzy będą próbowali wykorzystać je w programach phishingowych i różnego rodzaju oszustwach. Dlatego też klienci powinni wykazać się wyjątkową ostrożnością przy odbieraniu e-maili pochodzących od firmy Robinhood. Niewykluczone, że część z nich może być wysyłana przez oszustów, którzy wykradli dane lub zakupili je w Darkwebie - mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.

W przypadku 310 osób, uzyskane informacje zawierały imię i nazwisko, datę urodzenia oraz kod pocztowy. 10 klientów doświadczyło "bardziej obszernych ujawnień danych z kont". Cyberprzestępcy wykorzystali metodę inżynierii społecznej i uzyskali informacje pozwalające przeprowadzić atak od pracownika obsługi klienta w trakcie rozmowy telefonicznej.

- Ataki inżynierii społecznej stają się coraz bardziej powszechne. Hakerzy wykorzystują w nich interakcje międzyludzkie do przeprowadzania złośliwych działań, manipulując ludźmi, tak aby popełniali błędy w zabezpieczaniu kont lub ujawniali poufne informacje. Informacje, które wyciekły, są niestety złą wiadomością dla społeczności Robinhood. Cyberprzestępcy mogą wykorzystać ujawnione informacje do przeprowadzenia większej liczby ataków na ofiary, ponieważ nazwiska i daty urodzenia mogą często służyć do weryfikacji tożsamości użytkowników - tłumaczy Wojciech Głażewski, Country Manager firmy Check Point Software w Polsce.

W aplikacji Robinhood konta posiada ponad 22 mln użytkowników, natomiast blisko 19 milionów z nich aktywnie korzystało z aplikacji we wrześniu br.

Klienci firmy, która padła ofiarą cyberataku, powinni skontaktować się z nią bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej lub oficjalnej aplikacji. Zachęcamy także użytkowników Robinhood do natychmiastowej zmiany haseł, włączenia uwierzytelniania dwuskładnikowego i zwracania uwagi na podejrzane wiadomości e-mail w skrzynkach odbiorczych. Warto korzystać również z narzędzi do ochrony tożsamości cyfrowej, które aktywnie monitorują cyfrowy ślad oraz informują za pomocą alertów o nowych naruszeniach i zagrożeniach prywatności.