Psychoterapia online - Profesjonalna pomoc

Psychoterapeuta online - internetowa konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to pierwszy krok do podjęcia terapii online. Dlaczego to takie ważne? Pierwsze spotkanie z psychologiem pozwala na oszacowanie skali problemu, z jakim zmaga się pacjent oraz dobranie odpowiedniej metody, według której nawiązywana będzie relacja terapeuta-pacjent. Ze względu na brak czasu i liczne zobowiązania wielu osób, chcących skorzystać z pomocy specjalisty, udostępniona została opcja spotkań internetowych, które są równie skuteczne co tradycyjna wizyta.

Niezależnie od tego, czy potrzebujący ma podjąć psychoterapię online, czy praktykować tradycyjne wizyty w gabinecie, musi to być świadoma i niczym nieprzymuszona decyzja. W innym przypadku jakiekolwiek działania prowadzące do poprawy samopoczucia nie będą mieć miarodajnych efektów.

Terapia poznawczo behawioralna online to jeden z nurtów terapeutycznych, często praktykowany przez wielu psychologów. Jej głównym założeniem jest poznanie emocji pacjenta i jego wyuczonego systemu reagowania na otaczający świat oraz docierające bodźce. Spotkania w formie online umożliwiają zapoznanie się terapeuty z pacjentem, poznanie i zrozumienie jego nawyków oraz doświadczeń, które mogą mieć wpływ na dzisiejsze funkcjonowanie oraz działać tak by terapia online wymuszała zmianę zachowań prowadząc tym samym do polepszenia stanu psychicznego i eliminacji problemów.

Jeśli odczuwasz wzmożony smutek, niemoc lub stan głębokiego smutki, skutecznym rozwiązaniem może okazać się psychoterapia. Dorośli i młodzież za pośrednictwem internetu odbywają serię spotkań, podczas których terapia psychologiczna ukierunkowuje pacjenta i pokazuje nowe spostrzeżenia dotyczące tej samej sytuacji.

