Ponad 90 proc. stanowisk w ICT doświadczy znaczących zmian z powodu AI

Generatywna sztuczna inteligencja rewolucjonizuje współczesne programowanie, stając się jego fundamentem. Jak podaje BairesDev, dziś już trzech na czterech programistów korzysta z AI w procesie tworzenia oprogramowania, a połowa z nich robi to codziennie, głównie do pisania kodu (81 proc.). Co czwarty programista zauważył w związku z tym wzrost efektywności o co najmniej 50 procent.

AI po cichu, ale bardzo dynamicznie zmienia przyszłość IT. Generatywna AI przynosi szereg korzyści, takich jak oszczędność czasu i poprawa jakości pracy. Potwierdzenie tego znajduje się w raporcie “The Transformational Opportunity of AI on ICT Jobs”, który przewiduje, że AI wpłynie na ponad 90% stanowisk w sektorze teleinformatycznym.

9 na 10 stanowisk zmieni się przez AI

Pracujący w branży ICT, muszą być gotowi na wielką rewolucję, jaką przynosi sztuczna inteligencja. Nadchodzi fala zmian, która obejmie prawie każdą rolę w tej dziedzinie. Jakie stanowiska ucierpią najbardziej, a gdzie AI wprowadzi największe transformacje?

Według raportu “The Transformational Opportunity of AI on ICT Jobs”, 9 na 10 stanowisk w tym sektorze doświadczy umiarkowanej lub wysokiej transformacji z powodu AI. Transformacja, którą przynosi AI, jest nieunikniona i obejmuje praktycznie każdą rolę w sektorze ICT. Pracownicy muszą być gotowi na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, adaptację do nowych narzędzi i technologii oraz elastyczność w podejściu do pracy. Era sztucznej inteligencji to wyzwanie, ale i ogromne możliwości.

Kto powinien być gotowy na tę transformację?

Najbardziej narażeni na zmiany będą zatrudnieni na poziomie średnim i podstawowym.

40 procent pracowników średniego szczebla i 37 procent podstawowego odczuje wysoki poziom transformacji . Szczególnie w obszarach takich jak zarządzanie, projektowanie UX oraz testowanie i jakość IT. Według prognoz, ponad 60 procent zadań w tych sektorach ulegnie znaczącym modyfikacjom.

W zarządzaniu aż 62 procent czynności będzie wymagało dostosowania do nowoczesnych narzędzi AI. Analitycy biznesowi i menedżerowie projektów staną przed wyzwaniem nauki obsługi zaawansowanych technologii, które zrewolucjonizują podejmowanie decyzji i zarządzanie projektami.

Jeszcze większe zmiany czekają projektowanie UX. Stanie się ono bardziej spersonalizowane, co wpłynie na 66 procent działań w tym obszarze.

Projektanci będą musieli integrować narzędzia AI, aby tworzyć unikalne, interaktywne doświadczenia użytkowników. To sprawi, że tradycyjne umiejętności projektowe będą ustępowały miejsca nowym kompetencjom.

Sztuczna inteligencja zautomatyzuje 66 procent procesów testowania i zapewniania jakości, eliminując potrzebę tradycyjnych metod. To z pewnością pozwoli przeprowadzać testy szybciej i precyzyjniej.

Choć 86 procent badanych wierzy, że AI pomoże wypełnić luki w umiejętnościach w obszarze cyberbezpieczeństwa, to jej wpływ na stanowiska pracy będzie umiarkowany. Tylko co czwarte stanowisko dozna dużych zmian, podczas gdy 75 procent doświadczy umiarkowanej transformacji.

Twórcy AI bez pracy?

Sami zabierają sobie pracę specjaliści, którzy zajmują się tworzeniem, wdrażaniem oraz optymalizacją systemów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Praca AI/ML inżynierów według “The Transformational Opportunity of AI on ICT Jobs" ma wysoki potencjał do transformacji przez AI.

Jednak czy AI zabierze pracę tym, którzy ją stworzyli?

Byłbym ostrożny w ferowaniu takich wyroków. AI nie zabierze pracy wysoko wykwalifikowanej kadrze, a jedynie ją zmieni lub da nowe zajęcie. Sztuczna inteligencja to technologia z ogromnym potencjałem, ale obecnie wciąż wymaga ludzkiej inteligencji i umiejętności w jej udoskonalaniu.

Paweł Rutkowski z technologicznej spółki BPSC

