Ostropest plamisty – dlaczego warto włączyć go do swojej diety?

Czym jest, jak wygląda i co zawiera ostropest plamisty?

Ostropest plamisty to wysoka, dorastająca do dwóch metrów wysokości roślina jednoroczna. Miejsce jego występowania to przede wszystkim południowo-wschodnia Europa, Azja i Afryka Północna, ale z uwagi na jego mało wymagającą naturę może być uprawiany również gdzie indziej. Charakteryzuje się fioletowymi kwiatami, które tworzą koszyczki. Najważniejszą częścią rośliny są jej owoce, zbierane zwykle pod koniec sierpnia. Z nasion ostropestu tłoczy się olej, który także ma wiele prozdrowotnych właściwości.

Co zawiera ostropest plamisty? Przede wszystkim sylimarynę, która działa wspomagająco na pracę wątroby. Ma działanie przeciwutleniające, wpływa na biosyntezę białek i ułatwia proces podziału w uszkodzonych komórkach. Ponadto ostropest zawiera:

sterole – wpływające na obniżenie poziomu cholesterolu;

garbniki – działają przeciwzapalnie i łagodzą podrażnienia;

kwas linolowy – działa wspomagająco na układ krwionośny;

kwasy organiczne – ułatwiają proces trawienia;

flawonoidy – działają antyoksydacyjnie, wzmacniają drobne naczynia krwionośne;

witaminy K i C.

Na jakie dolegliwości stosuje się ostropest plamisty?

Ostropest działa wszechstronnie: przeciwzapalnie, żółciopędnie, rozkurczowo, detoksykująco, ochronnie, antyoksydacyjnie. Kojarzony przede wszystkim ze zbawiennego wpływu na stan wątroby, jednak lista jego zasług jest o wiele dłuższa. Właściwości ostropestu plamistego to między innymi:

regulowanie pracy wątroby, ochrona komórek wątroby przed uszkodzeniem, ochrona przed toksynami dostarczanymi z pożywieniem lub przez zażywane leki;

łagodzenie uciążliwych dolegliwości związanych z trawieniem, jak brak łaknienia, zgaga, wzdęcia;

zapobieganie tworzeniu się kamieni żółciowych;

ochrona przed powikłaniami cukrzycowymi ;

przeciwdziałanie krwawieniom (np. z nosa);

wpływ na skrócenie krwawienia podczas miesiączki.

To oczywiście tylko kilka z jego prozdrowotnych właściwości. Doskonały wpływ na skórę ma olej z ostropestu. Poprawa stanu włosów i skóry, wygładzanie, rozjaśnianie, nawilżanie, uelastycznienie, ochrona przed promieniowaniem UV to tylko kilka z jego właściwości.

Gdzie szukać dobrych jakościowo suplementów z ostropestem?

