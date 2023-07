Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej przez polskie firmy do 2025

Jesteśmy świadkami coraz większej cyfryzacji we współczesnej gospodarce. Niemalże nie ma już branży, która nie skorzystałaby z najnowszych technologii. IT pełni kluczową rolę we wszystkich etapach działalności firm:

zarządzaniu zasobami,

produkcja,

HR.

Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej, gdzie możliwości technologiczne są wykorzystywane w pełni, to wyzwanie. Liderzy polskich firm widzą jednak w tych zmianach wartość dodaną.

Przejście w chmurę - przyszłość polskiego biznesu

Raport PwC „Chmura w biznesie, liderzy widzą wartość” wskazuje, że aż 86 proc. firm, które jeszcze nie korzystają z chmury obliczeniowej, planuje przenieść większość działalności do środowiska cloud computing do końca 2025 roku. „Firmy, które już korzystają z chmury, chcą kontynuować tę strategię, widząc w niej szanse na rozwój biznesu.

Raport Polcom i Intel „Inwestycje w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-2023” pokazuje, że:

66 proc. firm chce zwiększać nakłady na rozwijanie krytycznych systemów biznesowych – ERP, WMS czy CRM,

ponad połowa (55 proc.) planuje inwestycje w automatyzację produkcji.

Dzięki chmurze obliczeniowej firmy mogą skupić się na wdrażaniu niezbędnych aplikacji biznesowych - mówi Anna Kulikowska, Dyrektor Handlowy w Polcom.

Konserwatyzm w podejściu do rozwiązań chmurowych

Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jest hamowane przez konserwatywne podejście do rozwiązań chmurowych. Z raportu PwC wynika, że:

40 proc. polskich firm wykorzystuje chmurę do modernizacji, a nie wprowadzania nowych usług czy systemów,

tylko 25 proc. stosuje wieloaspektowe podejście, które pozwoliłoby na usprawnienie całej działalności i skuteczne wypracowanie przewag konkurencyjnych.

Większość polskich firm jest na początku adaptacji technologii cyfrowych. Stopień cyfryzacji jest niższy niż w Europie Zachodniej – podkreśla Anna Kulikowska.

Cyberbezpieczeństwo w dobie cyfryzacji

Cyberbezpieczeństwo to istotny element drogi do cyfrowej dojrzałości. Dane są surowcem współczesnej gospodarki i potrzebują skutecznej ochrony przed zagrożeniami.

Rozwiązania z zakresu cybersecurity są na trzecim miejscu najpilniejszych inwestycji według raportu Polcom i Intel.

Usługi cybersecurity w modelu SaaS stają się coraz bardziej popularne. Pozwalają na ochronę przed cyberatakami w trybie ciągłym. Specjaliści IT pracują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, obsługując i raportując każdy incydent bezpieczeństwa - mówi Stanisław Borkowski, Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Jakości w Polcom.

Inwestycje w IT kluczem do cyfrowej dojrzałości

Decydenci są świadomi, że droga do cyfrowej dojrzałości wymaga inwestycji w IT. Według prognoz International Data Corporation (IDC), jednej z największych agencji badawczych, skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) sektora IT w latach 2023-2027 wyniesie:

5,6 proc. dla Europy Zachodniej (WE),

5,8 proc. dla Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

