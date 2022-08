Opinie Google i sprawdzony sposób ich pozyskiwania — zobacz, jak zachęcić klientów do wystawiania ocen

Dlaczego jako profesjonalne przedsiębiorstwo nie możesz kupić opinii Google?

Coraz mocniej w prowadzonych biznesach liczy się wiarygodność. Termin ten tyczy się wszystkich aspektów związanych z własną działalnością. Klienci oczekują od przedsiębiorców, ale i marek, z których produktów korzystają, prawdy. Kupowanie opinii w Internecie znacznie przeszkadza w tym, aby utrzymać wiarygodny poziom działalności. Swoich klientów musisz traktować z szacunkiem, dlatego oszukiwanie ich w taki sposób nie jest wskazane.

Nieprawdziwe opinie Google łatwo wychwycić. Często pisane są nienaturalnym językiem, nie opisują szczegółów prowadzonych transakcji zakupowych oraz nie oddają emocji tych, przez których zostały napisane. Zamiast kupować opinie, sprawdź, jak działa aplikacja Rating Captain, dzięki której możesz pozyskać pozytywne oceny od realnych klientów. Dodawanie opinii to najlepszy sposób na poprawienie wizerunku marki czy firmy, zarówno wśród swoich klientów, jak i tych potencjalnych, którzy w przyszłości będą mogli polecić tę firmę.

Zwiększaj liczbę pozytywnych opinii w Google

Liczba gwiazdek na koncie w Google Maps czy przy wizytówce Google Twojej firmy ma znaczenie. Odbiorcy poszukują recenzji, zanim sami sprawdzą usługę czy produkt. Współpraca z Rating Captain oznacza zwiększenie liczby gwiazdek w wizytówce, a tym samym liczby zadowolonych klientów. Jak to działa? Po zakończonej transakcji Twój klient zostanie zapytany o wrażenia. Jeśli będą pozytywne, otrzyma zachętę do wystawienia opinii. W przypadku, gdy coś poszło nie tak i odbiorca nie jest zadowolony z procesu zakupu, zostanie poproszony o podanie przyczyn.

Dowiesz się więc, na jakim etapie zamówienia klient odczuł dyskomfort. To również moment na to, aby wyrazić zainteresowanie użytkownikiem. Możesz przeprosić go za zaistniałe problemy, przekazać kod rabatowy czy poinformować o upominku, jaki otrzyma w ramach zadośćuczynienia. Rating Captain zamienia niezadowolonych klientów w tych powracających do zakupu produktów lub usług Twojej marki. W rezultacie otrzymujesz zasłużone 5 gwiazdek od prawdziwego klienta.

Zyskaj nowych klientów, dzięki opiniom Google

Pozytywne opinie Google dodawane przez innych użytkowników sprawiają, że wiarygodność firmy wzrasta, pozycjonowanie wizytówki Twojej firmy w wyszukiwarce rośnie, a Ty zyskujesz nowe zlecenia na swoją usługę. Negatywne opinie mogą skutecznie zepsuć wizerunek, zaś te dobre dają gwarancję pozyskania nowych odbiorców. Klient, który zechce dodać opinię Google, może polecić firmę nie tylko w sieci, ale również wśród swoich znajomych.

Wysyłając link do wizytówki, aplikacja Rating Captain zachęca użytkowników do wystawienia opinii Google, a Ty masz szansę zadbać o nowych klientów. Dzięki temu wizerunek Twojej firmy może się diametralnie zmienić. Zakup opinii Google publikowanych w wizytówce nie jest opłacalny w żadnym wypadku, ponieważ nie generuje łańcucha poleceń i nie odmienia niezadowolonych odbiorców w tych pozytywnie zaskoczonych. Skorzystaj z usługi oferowanej przez Rating Captain. Zyskuj nowe, realne i najlepsze opinie Google, które będą miały wpływ na wzrost autentycznej oceny marki.