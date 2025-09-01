Nowa agencja SEO w erze AI. Wyzwania, które trzeba pokonać i jak wanilia.pl pokazuje, że się da

W świecie marketingu internetowego algorytmy Google zmieniają się jak w kalejdoskopie, sztuczna inteligencja wkracza w codzienne działania, a konkurencja (zarówno cenowa, jak i jakościowa) jest ogromna. W takich okolicznościach otwarcie nowej agencji SEO, to przedsięwzięcie pełne wyzwań. Jednak jak pokazuje historia wanilia.pl, można to zrobić dobrze - z pasją, uczciwością i wizją, która stawia ludzi, relacje z klientem oraz realne wyniki ponad krótkotrwałe trendy.
Za wanilia.pl stoją osoby z dużym doświadczeniem. Mateusz Zyguła i Marcin Pawlak przez wiele lat budowali reputację w agencji Widzialni.pl - jednym z pionierskich podmiotów SEO w Polsce. Pomimo sukcesów agencja Widzialni.pl została sprzedana nowemu właścicielowi.
Po kilku latach przerwy mając świeże spojrzenie na wyzwania branży SEO, postanowili powrócić i stworzyć nową agencję - wanilia.pl. jednak odtwarzając wcześniejszą kulturę pracy opartą relacjach i współpracy. Wkrótce dołączyli do nich również inni członkowie dawnego zespołu Widzialni, co pozwoliło zbudować fundament oparty na zaufaniu, doświadczeniu i wspólnych wartościach.
Wanilia.pl od początku została zaprojektowana jako agencja, która stawia na partnerską współpracę z klientem, dzielenie się wiedzą i szybkie reagowanie na potrzeby. Zespół nie działa w ciemno - każdy krok jest mierzony, testowany i optymalizowany, by osiągać realne, wymierne rezultaty. Fundamentem pracy są też etyka i długofalowe podejście - zamiast krótkotrwałych trików i obietnic szybkich wyników, wanilia.pl koncentruje się na budowaniu trwałego autorytetu i widoczności marek swoich klientów.
Zespół wanilia.pl, oprócz Mateusza Zyguły - CEO i Marcina Pawlaka - CTO, tworzą Head of SEO Damian Gębka, doświadczeni eksperci SEO: Daniel Pawlak, Bartłomiej Speth oraz Menedżer Sprzedaży - Michał Chudyszewicz.
Nowe czasy to nowe wyzwania. Nawet zakładając po raz drugi agencję interaktywną można spotkać na drodze nowe wyzwania, które wynikają z nowych warunków otoczenia np. większa liczba firm konkurencyjnych, ale również, nowe technologie i rozwój sztucznej inteligencji. Poniżej lista najważniejszych trudności, jakie musi pokonać każdy, kto decyduje się na założenie agencji SEO w nowych czasach oraz sposoby radzenia sobie z nimi przetestowane przez Wanilia.pl.
|Wyzwanie
|Dlaczego to trudne
|Działania przeciwdziałające zastosowane przez wanilia.pl
|Budowanie zaufania i reputacji
|Klienci często wolą agencję z długą historią, referencjami, a nowe podmioty mogą mieć trudności w zdobyciu pierwszych klientów.
|Skorzystanie z doświadczeń założycieli, budowa zespołu sprawdzonych ekspertów pozycjonowania, transparentna komunikacja z klientami, budowanie reputacji przez jakość usług.
|Szybkość zmian i technologia
|Algorytmy Google, standardy webowe (np. Core Web Vitals), AI, automatyzacje – wszystko zmienia się szybko. Agencja, która się nie uczy, zostaje w tyle.
|Wdrożenie nowych usług: SEO AI, automatyzacje procesów. Korzystanie z narzędzi AI w codziennej pracy przez cały zespół. Ciągłe śledzenie trendów i adaptacja strategii SEO.
|Jakość usług i procesów
|Kuszące są szybkie rozwiązania, „hacki SEO", tanie odnośniki, ale mogą prowadzić do kar czy strat reputacji.
|Postawienie na audyty SEO, SEO techniczne, content dopasowany do branży klienta, link building zgodny z najlepszymi praktykami.
|Konkurencja i presja kosztowa
|Na rynku jest wiele agencji, freelancerów, ofert „na szybko", co prowadzi do presji na marże i ciągle zaniżonych cen.
|Wyróżnienie poprzez: nastawienie na rezultaty, partnerskie relacje z klientem, skupienie na wartościach, a nie wyścig cen. Liczą się długoterminowe efekty, ponad szybką sprzedaż.
|Komunikacja i oczekiwania klienta
|Klient często oczekuje szybkich wyników „pozycja 1", nie rozumie naturalności, czasu, kosztów, ograniczeń algorytmicznych.
|Jasne ustalanie celów z klientem, raportowanie, edukacja - co się da osiągnąć, kiedy, jakie są ryzyka. Unikamy obietnic bez pokrycia.
Aby poradzić sobie z wymienionymi wyzwaniami, wanilia.pl wdrożyła kilka kluczowych praktyk:
Jeśli jesteś przedsiębiorcą albo kierujesz firmą, która chce powierzyć SEO lub działania marketingowe w Internecie, oto co warto brać pod uwagę:
Agencje na rynku usług pozycjonowania stron i sklepów internetowych muszą obserwować i uwzględniać w swojej działalności wiele czynników. Od tego czy będą na bieżąco zależy ich utrzymanie się w wysoko konkurencyjnym środowisku.
Otwieranie agencji SEO dziś to zadanie ambicjonalne, ale z wieloma pułapkami. Sukces zależy nie tylko od wiedzy technicznej, ale od wartości, kultury pracy, technologii, uczciwości wobec klienta i świadomości, że działania SEO to proces trwały.
Wanilia.pl jest przykładem, że można to zrobić dobrze: bazując na doświadczeniu, ucząc się na przeszłości, stawiając wysokie standardy i realne cele. Dla przedsiębiorców to dobra wiadomość - rośnie liczba agencji, które chcą budować trwałe partnerstwa, a nie tylko sprzedawać puste obietnice.
Jeśli szukasz agencji, która:
skontaktuj się z wanilia.pl i sprawdź, jak takie podejście może przynieść korzyść Twojemu biznesowi.
