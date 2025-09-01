Nowa agencja SEO w erze AI. Wyzwania, które trzeba pokonać i jak wanilia.pl pokazuje, że się da

Skąd się wzięła wanilia.pl i dlaczego jej narodziny są interesujące

Za wanilia.pl stoją osoby z dużym doświadczeniem. Mateusz Zyguła i Marcin Pawlak przez wiele lat budowali reputację w agencji Widzialni.pl - jednym z pionierskich podmiotów SEO w Polsce. Pomimo sukcesów agencja Widzialni.pl została sprzedana nowemu właścicielowi.

Po kilku latach przerwy mając świeże spojrzenie na wyzwania branży SEO, postanowili powrócić i stworzyć nową agencję - wanilia.pl. jednak odtwarzając wcześniejszą kulturę pracy opartą relacjach i współpracy. Wkrótce dołączyli do nich również inni członkowie dawnego zespołu Widzialni, co pozwoliło zbudować fundament oparty na zaufaniu, doświadczeniu i wspólnych wartościach.

Wanilia.pl od początku została zaprojektowana jako agencja, która stawia na partnerską współpracę z klientem, dzielenie się wiedzą i szybkie reagowanie na potrzeby. Zespół nie działa w ciemno - każdy krok jest mierzony, testowany i optymalizowany, by osiągać realne, wymierne rezultaty. Fundamentem pracy są też etyka i długofalowe podejście - zamiast krótkotrwałych trików i obietnic szybkich wyników, wanilia.pl koncentruje się na budowaniu trwałego autorytetu i widoczności marek swoich klientów.

Zespół wanilia.pl, oprócz Mateusza Zyguły - CEO i Marcina Pawlaka - CTO, tworzą Head of SEO Damian Gębka, doświadczeni eksperci SEO: Daniel Pawlak, Bartłomiej Speth oraz Menedżer Sprzedaży - Michał Chudyszewicz.

Główne wyzwania, przed którymi stoją nowe agencje SEO

Nowe czasy to nowe wyzwania. Nawet zakładając po raz drugi agencję interaktywną można spotkać na drodze nowe wyzwania, które wynikają z nowych warunków otoczenia np. większa liczba firm konkurencyjnych, ale również, nowe technologie i rozwój sztucznej inteligencji. Poniżej lista najważniejszych trudności, jakie musi pokonać każdy, kto decyduje się na założenie agencji SEO w nowych czasach oraz sposoby radzenia sobie z nimi przetestowane przez Wanilia.pl.

Wyzwanie Dlaczego to trudne Działania przeciwdziałające zastosowane przez wanilia.pl Budowanie zaufania i reputacji Klienci często wolą agencję z długą historią, referencjami, a nowe podmioty mogą mieć trudności w zdobyciu pierwszych klientów. Skorzystanie z doświadczeń założycieli, budowa zespołu sprawdzonych ekspertów pozycjonowania, transparentna komunikacja z klientami, budowanie reputacji przez jakość usług. Szybkość zmian i technologia Algorytmy Google, standardy webowe (np. Core Web Vitals), AI, automatyzacje – wszystko zmienia się szybko. Agencja, która się nie uczy, zostaje w tyle. Wdrożenie nowych usług: SEO AI, automatyzacje procesów. Korzystanie z narzędzi AI w codziennej pracy przez cały zespół. Ciągłe śledzenie trendów i adaptacja strategii SEO. Jakość usług i procesów Kuszące są szybkie rozwiązania, „hacki SEO", tanie odnośniki, ale mogą prowadzić do kar czy strat reputacji. Postawienie na audyty SEO, SEO techniczne, content dopasowany do branży klienta, link building zgodny z najlepszymi praktykami. Konkurencja i presja kosztowa Na rynku jest wiele agencji, freelancerów, ofert „na szybko", co prowadzi do presji na marże i ciągle zaniżonych cen. Wyróżnienie poprzez: nastawienie na rezultaty, partnerskie relacje z klientem, skupienie na wartościach, a nie wyścig cen. Liczą się długoterminowe efekty, ponad szybką sprzedaż. Komunikacja i oczekiwania klienta Klient często oczekuje szybkich wyników „pozycja 1", nie rozumie naturalności, czasu, kosztów, ograniczeń algorytmicznych. Jasne ustalanie celów z klientem, raportowanie, edukacja - co się da osiągnąć, kiedy, jakie są ryzyka. Unikamy obietnic bez pokrycia.

Strategia wanilia.pl - co konkretnie robi inaczej

Aby poradzić sobie z wymienionymi wyzwaniami, wanilia.pl wdrożyła kilka kluczowych praktyk:

Transparentność procesów i wyników:

- audyty SEO nowej generacji: obejmują aspekty techniczne, contentowe, UX/dostępność,

- jasne raporty: co zostało zrobione, jakie efekty, jakie kolejne kroki.



Inwestycja w technologie i automatyzacje:

- wdrożenie usług automatyzacji, które pozwolą klientom oszczędzać czas i pieniądze,

- wykorzystywanie narzędzi AI, śledzenie zmian algorytmów, optymalizacje ciągłe.



Oferta kompleksowa, ale elastyczna:

- pozycjonowanie stron internetowych i pozycjonowanie sklepów internetowych (SEO), kampanie PPC (m.in. kampanie Google Ads, Meta Ads), automatyzacje, oraz dodatkowe usługi jak dostępność cyfrowa (WCAG),

- dopasowywanie działań do branży klienta, do budżetu, do oczekiwań - nie narzucanie jednego schematu.



Zespół z doświadczeniem + kultura organizacyjna zorientowana na wartości:

- założyciele z wieloletnim doświadczeniem, którzy wiedzą z czym się mierza branża,

- ważne relacje: z klientami, pracownikami, zrozumienie, że to praca zespołowa.



Etyka i dobre praktyki SEO:

- unikanie metod, które mogą zaszkodzić,

- utrzymywanie długoterminowych efektów zamiast krótkich skoków, które są niestabilne.





Jak wybrać najlepszą agencję SEO w czasach AI

Jeśli jesteś przedsiębiorcą albo kierujesz firmą, która chce powierzyć SEO lub działania marketingowe w Internecie, oto co warto brać pod uwagę:

sprawdź doświadczenie i referencje - czy agencja pokazywała projekty, które przyniosły realne efekty? Czy ma klientów o podobnej skali lub w podobnej branży?

- czy agencja pokazywała projekty, które przyniosły realne efekty? Czy ma klientów o podobnej skali lub w podobnej branży? zrozum, co obejmuje oferta - czy to tylko działania link buildingu, czy kompleksowy audyt, content, SEO techniczne, wsparcie PPC, automatyzacje?

- czy to tylko działania link buildingu, czy kompleksowy audyt, content, SEO techniczne, wsparcie PPC, automatyzacje? ustal realistyczne oczekiwania czasowe i budżetowe - SEO to maraton, nie sprint. Zyski mogą przyjść z czasem, ale potrzebna jest strategia i cierpliwość,

- SEO to maraton, nie sprint. Zyski mogą przyjść z czasem, ale potrzebna jest strategia i cierpliwość, zapytaj o transparentność i raporty - co i jak będzie mierzone, jakie metryki będą kluczowe, jak często będzie przekazywana informacja zwrotna?

- co i jak będzie mierzone, jakie metryki będą kluczowe, jak często będzie przekazywana informacja zwrotna? zwróć uwagę na etykę działania - sposoby pozyskiwania linków, standardy techniczne, dostępność, dobre praktyki. To chroni przed problemami z wyszukiwarkami i reputacją.

Patrząc w przyszłość - trendy, które będą kluczowe

Agencje na rynku usług pozycjonowania stron i sklepów internetowych muszą obserwować i uwzględniać w swojej działalności wiele czynników. Od tego czy będą na bieżąco zależy ich utrzymanie się w wysoko konkurencyjnym środowisku.

Rozwój AI i uczenia maszynowego w SEO, content marketingu i automatyzacji procesów.

w SEO, content marketingu i automatyzacji procesów. Wzrost znaczenia UX, użyteczności strony i Core Web Vitals - wszelka poprawa szybkości i interakcji będzie coraz bardziej premiowana.

- wszelka poprawa szybkości i interakcji będzie coraz bardziej premiowana. Dostępność cyfrowa (np. WCAG) jako standard, nie wartość dodana - dostosowanie do istniejących przepisów to minimum.

E-E-A-T (Doświadczenie, Ekspertyza, Autorytet, Zaufanie) - zarówno w treściach, jak i w prezentacji marki, w linkach, w relacjach z klientami.

Wielokanałowy marketing, integracje SEO + PPC + content + social media, bo klienci nie funkcjonują tylko przez wyszukiwarki.

Wanilia.pl - dowód, że nowoczesna agencja SEO może działać inaczej

Otwieranie agencji SEO dziś to zadanie ambicjonalne, ale z wieloma pułapkami. Sukces zależy nie tylko od wiedzy technicznej, ale od wartości, kultury pracy, technologii, uczciwości wobec klienta i świadomości, że działania SEO to proces trwały.

Wanilia.pl jest przykładem, że można to zrobić dobrze: bazując na doświadczeniu, ucząc się na przeszłości, stawiając wysokie standardy i realne cele. Dla przedsiębiorców to dobra wiadomość - rośnie liczba agencji, które chcą budować trwałe partnerstwa, a nie tylko sprzedawać puste obietnice.

Jeśli szukasz agencji, która:

nie boi się wyzwań i zmienia się razem z branżą,

jest przejrzysta i etyczna w sposobie działania,

łączy SEO, PPC i AI by dostarczyć maksymalną wartość,

skontaktuj się z wanilia.pl i sprawdź, jak takie podejście może przynieść korzyść Twojemu biznesowi.