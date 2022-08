Najlepsze kosmetyki naturalne anti-aging – które wybrać?

Najważniejsze informacje dotyczące aplikacji kremu przeciwzmarszczkowego

Krem przeciwzmarszczkowy używany jest głównie przez osoby dojrzałe z zauważalnymi oznakami starzenia skóry, ale można go również używać, aby uniknąć wczesnego powstawania zmarszczek. Świadoma, regularna pielęgnacja pozwala kompleksowo zadbać o skórę. Zapewnić jej zdrowy i promienny wygląd bez względu na wiek – mówi Marta Urbanowicz, kosmetolog

Naturalne kosmetyki anti-aging

Naturalne kosmetyki anti-aging to specjalne preparaty, których zadaniem jest spowolnić procesy starzenia skóry. W związku z tym zawierają przede wszystkim antyoksydanty, czyli substancje, które zwalczają wolne rodniki. Dobre naturalne kosmetyki kupisz w verdelab.pl.

Tego rodzaju preparaty powinny być wybierane przez osoby, które mają już widoczne oznaki starzenia lub chcą im zapobiegać. Przeciwwskazaniem do ich stosowania może być zbyt młody wiek (minimalna granica wieku to 25. lat) oraz uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu. Podstawą pielęgnacji jest regularne oczyszczanie skóry, wykonywane rano i wieczorem. Dobrze oczyszczona skóra może lepiej wchłaniać substancje odżywcze. Raz w tygodniu należy wykonywać peeling, który złuszcza martwy naskórek. Po oczyszczeniu wskazane jest nawilżenie serum przeciwzmarszczkowym, po którym należy nałożyć odpowiedni krem nawilżający. Rano powinien być to produkt lekki, najlepiej z filtrem SPF, który gwarantuje ochronę przed promieniowaniem UV. Z kolei na noc sprawdzą się bogatsze i bardziej odżywcze kremy przeciwzmarszczkowe, które regenerują skórę podczas odpoczynku. Pod oczy można stosować dedykowane im kremy, ponieważ skóra wokół oczu jest cieńsza i bardziej delikatna. Raz w tygodniu można dodatkowo zastosować intensywnie regenerująca maskę do twarzy.

Sklep z naturalnymi kosmetykami – co wybrać

Sklep z naturalnymi kosmetykami oferuje szeroki wybór kosmetyków do pielęgnacji skóry dojrzałej. Spośród nich warto wybrać produkty, które zawierają istotne w walce ze starzeniem skóry składniki:

Retinol to silny antyoksydant hamujący procesy starzenia się skóry. Wyraźnie wygładza zmarszczki. Przyspiesza regenerację i cykl wzrostu komórek skóry, powodując efekt wygładzenia i ujędrnienia skóry.

Kwas hialuronowy to składnik, który dogłębnie nawadnia skórę, wnikając do jej głębszych warstw, gdzie przyspiesza wytwarzanie kolagenu i elastyny, które poprawiają elastyczność skóry.

Kolagen pobudza regenerację komórek, wzmacnia skórę. Zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych.

Wskazane składniki znajdują się również w produktach dostępnych w ofercie sklepu verdelab.pl. W asortymencie dostępne są nie tylko kosmetyki do twarzy i ciała, ale również naturalne kosmetyki do włosów. Kosmetyki firmy Farmacia Verde słyną ze starannie skomponowanego składu. Choć to młoda firma, która działa na rynku od 2015 roku, to odnosi liczne sukcesy na rynku kosmetycznym i stanowi silną konkurencję. Marka, obserwując rosnącą świadomość klientów i zwiększone zapotrzebowanie na naturalną pielęgnację, oferuje wysokiej jakości produkty bazujące na naturalnych składnikach aktywnych.

Przeciwzmarszczkowe, naturalne kosmetyki do twarzy można używać już od 25. roku życia, kiedy w skórze obniża się naturalna ilość kolagenu i elastyny, czyli podstawowych budulców skóry. Aby wybrać skuteczny i odpowiedni dla skóry produkt, warto wcześniej zapoznać się z jego składem. Warto wiedzieć, że składniki w kosmetykach uszeregowane są w kolejności od największego do najmniejszego stężenia, co oznacza, że na początku listy znajdują się takie, których jest najwięcej. W składzie produktów należy unikać przede wszystkim sztucznych dodatków i konserwantów, które mogą dodatkowo podrażniać i wysuszać skórę, co może przynieść odwrotny do zamierzonego skutek, czyli nasilać powstawanie zmarszczek, kiedy skóra jest wysuszona i pozbawiona elastyczności.

Krem przeciwzmarszczkowy Izoze eye

Zapobiegawczo wybierz krem przeciwzmarszczkowy Izoze eye, jeśli chcesz uniknąć zmarszczek wokół oczu. Możesz też go wybrać, jeżeli chcesz pozbyć się istniejących już linii. Krem jest bogaty w cenne substancje aktywne, które skutecznie pielęgnują, likwidują opuchnięcia oraz cienie. Nadaje się do stosowania dla osób skłonnych do alergii i podrażnień ze względu na zawartość pantenolu. Nakłada się go rano i wieczorem. Czytając skład, znajdziemy w nim takie składniki: niacynamid, kofeina, olej z opuncji figowej, olej z kawy, olej ze słodkich migdałów, ekstrakt z bambusa, ekstrakt z drożdży. Krem przeciwzmarszczkowy Izoze eye jest delikatny, a jednocześnie skuteczny. Ma lekką konsystencję i łatwo się nakłada, dając efekt liftingu.

Sprawdź również inne naturalne kremy na zmarszczki w sklepie verdelab.pl

Systematycznie nakładam krem Izoze eye i naprawdę zmarszczki zniknęły, a wydawało mi się to niemożliwe. Cieszę się, że udało mi się osiągnąć upragniony cel – mówi pani Elwira z Łomży

Próbowałam już wszystkiego, by zlikwidować zmarszczki oraz cienie pod oczami, ale pomógł mi dopiero krem przeciwzmarszczkowy Izoze eye, który łatwo się rozprowadza i szybko wnika w skórę. Naprawdę jest świetny, jak dla mnie rewelacja! – mówi pani Wanda ze Świdnicy

Podsumowując, naturalne kosmetyki do włosów pojawiły się tuż po tym, jak rynek podbiły naturalne kosmetyki do ciała. Nic w tym dziwnego, że istnieją również produkty do pielęgnacji skóry dojrzałej, aby zahamować procesy starzenia skóry i wygładzić widoczne już zmarszczki. Kluczowy jest dobór właściwych preparatów, które są bogate w składniki nawilżające, jak i ich regularne stosowanie. Tylko w ten sposób można osiągnąć zamierzony cel.

FAQ

1. Czy naturalne kosmetyki są pomocne w zwalczaniu zmarszczek?

Naturalne kosmetyki zapobiegają powstawaniu zmarszczek, ponieważ zawierają starannie dobrane składniki, jak np. krem Izoze eye. Mają także działanie profilaktyczne, dlatego wybierane są już przez dwudziestopięciolatków.

2. Jak naturalne kosmetyki wpływają na zmarszczki?

Naturalne kosmetyki na zmarszczki to produkty, które mają odpowiednie składniki aktywne o działaniu przeciwzmarszczkowym. Dzięki temu usuwają wolne rodniki, silnie nawilżają skórę, jak i poprawiają poziom nawodnienia czy chronią przed utratą wody z naskórka. Mają także działanie wygładzające.

3. Jaki skład powinny charakteryzować naturalne kosmetyki na zmarszczki?

Naturalne kosmetyki na zmarszczki powinny zawierać składniki aktywne o działaniu przeciwstarzeniowym, w tym takie jak: koenzym Q10, kwas hialuronowy czy kofeinę, które mają potwierdzony, korzystny wpływ w redukowaniu zmarszczek i hamowaniu procesów starzenia, a także intensywne działanie nawilżające.

4. Od kiedy zacząć stosować naturalne kosmetyki na zmarszczki?

Kosmetyki na zmarszczki, szczególnie te nadające się do stosowania dla skóry wokół oczu, można zacząć stosować już po 25. roku życia. Dlaczego tak wcześnie? Skóra w tym miejscu najszybciej traci elastynę oraz kolagen, gdyż jest bardzo delikatna i cienka. A też jest najbardziej narażona na rozciąganie czy podrażnienie.

5. Jak można wspomóc działanie naturalnych kosmetyków?

Warto stosować specjalne masaże, szczególnie na twarzy i dekolcie, ponieważ tutaj najszybciej pojawiają się pierwszych zmarszczek. A dzięki masażom pobudza się mikrokrążenie krwi, które jest tak ważne. Dobrym rozwiązaniem są też peelingi złuszczające martwy naskórek.

