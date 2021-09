Najlepiej opłacane technologie w branży IT w 2021 roku. Sprawdź, kto może liczyć nawet na 50 tys. zł miesięcznie

W związku z tym, iż umowa B2B jest bardziej preferowana przez specjalistów IT, daje bowiem większą elastyczność i możliwość zarobków większych o ok. 3-4 tys. zł w porównaniu z umową o pracę, przeanalizowano je pod kątem tej właśnie formy zatrudnienia.

Dziesięć najlepiej opłacanych specjalizacji IT w 2021 roku

W kategorii tej znaleźli się pracujący w kategoriach:

Security (18,9-23,1 tys. zł netto + VAT), Artificial Intelligence (17-23 tys. zł netto + VAT), Business Intelligence (16,8-22 tys. zł netto + VAT), DevOps (16,8-22 tys. zł netto + VAT), Big Data (15,1-21,8 tys. zł netto + VAT), Mobile (14,7-20 tys. zł netto + VAT), Backend (14-20 tys. zł netto + VAT), Fullstack (14-20 tys. zł netto + VAT), Agile (15,1-19,3 tys. zł netto + VAT) Project Manager (14-18,9 tys. zł netto + VAT).

Kategorie mniej opłacane, które znalazły się poza pierwszą dziesiątką, to według No Fluff Jobs:

Frontend (13-18,9 tys. zł netto + VAT),

Embedded (11-18,4 tys. zł netto + VAT),

IT Administration (13-18 tys. zł netto + VAT),

Gaming (8-17,6 tys. zł netto + VAT),

Business Analysis (13,4-17 tys. zł netto + VAT),

Product Management (13-17 tys. + VAT),

UX (10-14 tys. zł netto + VAT)

IT Support (8,5-12,6 tys. zł netto + VAT).

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs podkreśla jednak, że są stanowiska, na których oferowane zarobki sięgają nawet do 50 tys. zł netto + VAT.

– Zapotrzebowanie na rozwiązania IT sprawia, że firmy walczą o najbardziej doświadczonych specjalistów w branży, zapewniając im możliwie najlepsze warunki zatrudnienia. I co ciekawe, technologie, niszowe jeszcze kilka lat temu, obecnie stają się niezwykle pożądane. Stąd tak wysokie wynagrodzenia specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją, big data czy cyberbezpieczeństwem – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Maksymalne wynagrodzenie w branży IT to zwykle ok. 18–20 tys. zł netto (+VAT) na B2B oraz około 3–4 tys. zł brutto mniej na UoP. Zdarzają się jednak oferty z dużo wyższym wynagrodzeniem, choć nie ma ich zbyt wiele. Dotyczą one stanowisk takich jak Technical Business Analyst, których widełki oscylują w granicach 33–39 tys. zł netto + VAT, Senior Swift Developer – 38–42 tys. zł netto + VAT czy Senior Data Architect (MongoDB) – 45–50 tys. zł netto + VAT.

Jak wejść do świata IT? Java najpopularniejszą technologią w ofertach pracy dla juniorów

Wybranie właściwej ścieżki w IT niejednokrotnie stanowi problem dla chcących wejść do branży. No Fluff Jobs, sprawdził, jakie technologie w bieżącym roku pojawiały się najczęściej jako wymagania dla juniorów, czyli stawiających w niej swoje pierwsze kroki. Okazały się nimi:

Java (29 proc.), .Net (16,2 proc.) JavaScript (14,8 proc.).

Poza podium znalazły się SQL (13,8 proc.), HTML i CSS (11,5 proc.), Python (11,2 proc.) oraz PHP (10,6 proc.).

Zdecydowanie rzadziej poszukiwani są początkujący, którzy chcą rozwijać się w technologiach takich jak React (4,4 proc.), Angular (3,8 proc.), Selenium (3,4 proc.), C++ (3,2 proc.) i Android (2,6 proc.).

Marek Psiuk, CTO w No Fluff Jobs podpowiada, jak znaleźć swoją pierwszą pracę w branży i co zrobić, by kariera w IT nabrała tempa:

– Obecnie do IT prowadzi wiele dróg. Oprócz oczywistej ścieżki, czyli studiów informatycznych, można przejść proces przebranżowienia i/lub ukończyć kurs, brać udział w bootcampach, a nawet zostać samoukiem. Klucz do sukcesu leży w odpowiednim podejściu. Trzeba śledzić rynek pracy IT i skupiać się na kategoriach, które z roku na roku zyskują na popularności: testowanie, analityka biznesowa, big data, cyberbezpieczeństwo czy blockchain. Warto również sprawdzać wymagania na konkretne stanowiska i rozwijać swoje umiejętności zgodnie z oczekiwaniami rynku. Można także brać udział w różnego rodzaju projektach lub tworzyć swoje własne, aby stopniowo budować portfolio, rozwijać umiejętności i móc pokazać się rekruterom z jak najlepszej strony.

Uwzględnione w raporcie oferowane wysokości wynagrodzeń to stawki miesięczne netto na umowie B2B. Przedstawione zestawienia wynagrodzeń są to mediany górnych i dolnych widełek oferowanych w ogłoszeniach ofert pracy IT na portalu No Fluff Jobs, opublikowanych od stycznia do lipca 2021 roku.