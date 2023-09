Monitoring mediów, czyli jak mieć wizerunek marki pod pełną kontrolą

Internet zmienił wszystko

Wizerunek, podobnie jak lojalność klientów w dokonywaniu decyzji zakupowych, ulega zmianie wraz ze zmianą ich poglądów i preferencji. Dotychczasowa komunikacja firmy z otoczeniem skupiała się wyłącznie na metodach i technikach przekazywania informacji. Dzisiaj na zagadnienie kształtowania wizerunku należy spojrzeć w dużo szerszym znaczeniu.

To właśnie treść informacji, jaką marka udostępnia na zewnątrz, a także zaangażowanie odbiorców do jej dystrybucji ma kluczowe znaczenie dla wizerunku firmy. Internet spowodował zanikanie zarówno fizycznych, jak i ekonomicznych barier w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych jego użytkowników. Jednak to głównie media społecznościowe sprawiły, że wizerunek marki w mediach stał się bardziej rozpowszechniony, powszechnie sprawdzony i ogólnie widoczny dla wszystkich.

Według badania Asap Care 24,8% internautów traktuje znalezione treści w sieci na temat danej marki jako główny czynnik podejmowania decyzji zakupowych.

Czym jest monitoring mediów?

Aby właściwie kształtować swój wizerunek oraz docierać z odpowiednim przekazem do konsumentów, marki muszą położyć szczególny nacisk na holistyczny monitoring mediów. A czym jest monitoring mediów?

Polega on na systematycznym gromadzeniu danych na podstawie wcześniej zdefiniowanych fraz kluczowych. Zgromadzone w ten sposób informacje (zarówno w sposób manualny, jak i automatyczny) są odpowiednio kategoryzowane, a następnie poddawane analizom ilościowym oraz jakościowym. Monitoring mediów pozwala na przygotowanie odpowiednich rekomendacji o charakterze taktycznym i strategicznym, które dotyczą prowadzonej przez markę komunikacji z otoczeniem.

Kluczowe działania prowadzone w ramach monitoringu mediów to:

gromadzenie danych

określenie sentymentu materiałów

opracowanie wskaźników ilościowych

analiza jakościowa materiału

Wizerunek marki w mediach

Prawidłowo wykreowany wizerunek firmy jest dla niej obecnie podstawowym narzędziem w walce o pozycję na rynku. Pozwala marce wyróżnić się na tle innych producentów o tym samym profilu działalności. Odpowiedni wizerunek organizacji jest tym ważniejszy, im bardziej konkurencyjna jest branża, w której ona funkcjonuje. Wizerunek marki w mediach pełni zatem rolę strategiczną, a marka, będąca jego częścią, stanowi kluczową część majątku niematerialnego całej organizacji.

Tylko firmy mające zaufanie wśród konsumentów, są w stanie przyciągnąć uwagę klientów i wykształcić w nich lojalność wobec marki.

Najważniejsze powody, dla których warto korzystać z monitoringu mediów:

Zwiększanie świadomości marki.

Skuteczna ochrona przed kryzysem wizerunkowym.

Monitoring konkurencji.

Dokładna analiza kampanii marketingowych.

Efektywne wsparcie sprzedaży.

Foto i treść: materiał partnera