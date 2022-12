Marketing w czasie recesji - dlaczego jest waży oraz jak go prowadzić?

Cięcie wydatków, to pierwsze co przychodzi na myśl, gdy słyszymy słowo kryzys. Jednak w biznesie taka strategia to ostateczność. Biznes w czasie recesji musi przede wszystkim szukać skutecznych sposobów na walkę z trudnościami. Jednym z nich jest marketing, który nawet w czasie kryzysu tworzy wiele możliwości na dotarcie do konsumentów i przekonania ich do zakupów.