Lista kosmetyków, które powinny się znaleźć w Twojej kosmetyczce na wakacje!

Kosmetyczka na wakacje - dlaczego nie można zapomnieć o dobrym kremie do opalania?

Choć jeszcze do niedawna wielu z nas zapominało o tym, by podczas wakacji stosować krem z filtrem to aktualnie, po ten produkt sięga już prawie każdy. I nie ma w tym niczego dziwnego, bowiem bez dobrego kremu do opalania nie powinniśmy nawet wychodzić na spacer.

Promieniowanie UV jest nie tylko bardzo szkodliwe dla naszego ciała, ale przede wszystkim nie służy urodzie. Jeśli zbyt szybko i intensywnie się opalisz to zyskasz tylko to, że skóra się zestarzeje i będzie bardziej narażona na powstawanie zmian.

Zamiast tego, lepiej opalać się z głową. Warto przy tym sięgać po krem do opalania z wysokim filtrem UV, np. 50.

Produkty do makijażu - mniej, znaczy więcej

Na wakacjach pozwól swojej skórze odpocząć, a jeśli już musisz wykonać makijaż to rób to z głową i umiarem. Do wakacyjnej kosmetyczki możesz np. wrzucić tusz do rzęs, czy puder bądź fluid do twarzy. Przyda się także szminka lub pomadka ochronna. Raczej nie ma jednak konieczności zabierania ze sobą produktów do specjalistycznego makijażu, na który i tak nie będzie czasu.

Podstawowe środki higieny osobistej - o tym koniecznie pamiętaj szykując się do wyjazdu

Do kosmetyczki na wakacje dorzuć koniecznie szampon, żel do ciała, czy też kojący balsam po opalaniu. Może się również przydać dezodorant, maszynka i pianka do golenia.

Dr.Max Drogeria posiada wiele takich produktów w swojej ofercie dzięki czemu na każde z zaplanowanych wakacji możesz zabrać wszystko, co uważasz za niezbędne i pomocne.

Już wiesz, co wrzucić do kosmetyczki na wakacje? Zacznij zatem kompletować swój kosmetyczny bagaż i ciesz się relaksującym wypoczynkiem podczas urlopu. Pielęgnacja i regeneracja do podstawa przy codziennym opalaniu i intensywnym wystawianiu ciała, na słońce!