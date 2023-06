Kiedy gracze stają się ofiarami, czyli o ataku Dark Frost Botnet na deweloperów gier

Dla przeciętnego człowieka, ten atak może wyglądać niemal jak zwiastun filmu sci-fi, ale dla ekspertów od cyberbezpieczeństwa, to poważna sprawa. Warto zwracać większą uwagę na takie ataki i nauczyć się, jak się przed nimi bronić.

W skrócie:

Dark Frost Botnet to złośliwe oprogramowanie, które skupia się na atakach na deweloperów gier komputerowych.

Wykorzystując kod skradziony z innych znanych botnetów (Mirai, Qbot), nieznany sprawca stworzył Dark Frost Botnet, który wykorzystuje lukę w zabezpieczeniach serwerów Hadoop YARN, istniejącą od 2014 roku! Ta luka pozwala na zdalne wykonanie kodu, co umożliwiło wdrożenie Dark Frost Botnet na setkach serwerów.

Ataki DDoS powstałe dzięki Dark Frost Botnetowi osiągają szczytową prędkość 629,28 Gb/s – wystarczającą do naruszenia usług online nawet dla dużych firm.

"Haker rozpoczął ataki DDoS na firmy zajmujące się grami, dostawców hostingu serwerów gier, streamerów online, a nawet na innych członków społeczności graczy, z którymi miał bezpośrednią interakcję" - informują badacze bezpieczeństwa Akamai.

Dark Frost Botnet: Nowe oblicze zagrożeń

Botnety, takie jak Dark Frost Botnet, stają się coraz bardziej wyspecjalizowane i zróżnicowane, co potwierdza Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora oprogramowania Bitdefender. Zaskakująca w tym przypadku otwarta natura sprawcy może dla niektórych uchodzić za akt odwagi, a nawet ich inspirować, choć w rzeczywistości to poważne naruszenie prywatności i prawa. Z drugiej strony paradoksalnie sytuacja to może mieć również walor edukacyjny, uświadamiając widzom tego pokazu, dlaczego warto aktualizować oprogramowanie.

Dlaczego to jest ważne

Branża gier jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów technologii, a ataki na deweloperów mogą wpłynąć na całą społeczność graczy. W świecie, w którym coraz więcej osób korzysta z gier jako formy relaksu, takie ataki mogą powodować szereg negatywnych skutków.

Deweloperzy gier, których serwery ulegną atakowi, oprócz strat finansowych mogą utracić również zaufanie użytkowników. Długotrwałe konsekwencje ataku, oprócz wpływu na dostępność i funkcjonalność usług gier, mogą także odbić się na prywatności i bezpieczeństwie danych graczy.

Jak wykorzystać doniesienia o ataku

Ataki Dark Frost Botnet pokazują, że cyberbezpieczeństwo nie jest luksusem, ale koniecznością. Firmy, deweloperzy, a nawet zwykli gracze, powinni podjąć odpowiednie kroki, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo online.

Zrozumienie ataków botnetowych może pomóc w przewidywaniu i zapobieganiu przyszłym atakom. Więcej wiedzy na ten temat może przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony w branży gier. Wiedza ta może być również przydatna nawet dla samych graczy, umożliwiając im lepsze zrozumienie zagrożeń związanych z ich ulubionymi grami oraz uwypuklić wagę, m.in.:

uaktualniania oprogramowania,

instalacji oprogramowania antywirusowego,

tworzenia silnych haseł,

unikania podejrzanych linków i załączników,

korzystać z dwuetapowego uwierzytelniania,

oraz być ostrożnym podczas udostępniania danych osobowych online.

Jak powiedział Benjamin Franklin: "Lepsza jest uncja prewencji niż funt lekarstwa". W przypadku botnetów, ta prewencja może oznaczać zwiększenie świadomości, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, a nawet inwestycje w oprogramowanie antywirusowe. Z drugiej strony, "funt lekarstwa" może obejmować straty finansowe, utratę danych, a nawet reputacji.

Podsumowując

Podczas gdy przemysł gier stara się przeciwdziałać tym atakom, ważne jest, aby każdy z nas podjął własne kroki, aby zabezpieczyć swoje urządzenia. Biorąc pod uwagę skalę ataku Dark Frost Botnet, możemy zrozumieć, jak istotne jest odpowiednie zabezpieczenie naszych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. A to, że haker nonszalancko się tym chwali, powinno tylko podkreślać pilną potrzebę działań.

Te pojęcia warto zapamiętać:

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) to rodzaj cyberataków, w którym wiele komputerów zalewa serwer, system lub sieć masowym ruchem, powodując jego przeciążenie i uniemożliwiając normalną obsługę.

Botnet to sieć komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, które jest zdalnie kontrolowane przez cyberprzestępców. Te zainfekowane komputery, nazywane botami, są wykorzystywane do przeprowadzania ataków DDoS, rozsyłania spamu lub kradzieży danych.

Foto: Pexels

Treść: na podstawie informacji prasowej Marken Systemy Antywirusowe