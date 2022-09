Jakub Musiałek: Dostarczamy automatykę, robotykę i big data dla szpitali (podcast)

Pixel Technology sp. z o.o. działa w Polsce już od 3 dekad. W tym czasie spółka wyspecjalizowała się stricte w dostarczaniu software’u dla szpitali. Inżynierom pracującym z Jakubem Musiałkiem udaje się tworzyć wiele interesujących projektów, m.in. UnitDoseOne – automatyczną aptekę szpitalną, UnitBox – automatyczną apteczkę oddziałową, czy RADi – asystenta radiologa.

– RADi to projekt, na którego budowę uzyskaliśmy środki w NCBR-ze. Budżet projektu wynosił prawie 24 mln zł, z czego dotacja UE to ponad 17 mln zł. To największy projekt NCBR w Polsce w tym zakresie. Naszym celem jest sprawienie, aby lekarze mogli szybciej i sprawniej opisywać badania i być wspierani na każdym kroku przez sztuczną inteligencję. Będzie to działać w 3 obszarach – mózgu, serca i płuc – mówi Jakub Musiałek.