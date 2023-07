Jakie dane na Twój temat zbiera ChatGPT? Zobacz zasady bezpiecznego korzystania z ChatGPT

Jakie dane na Twój temat zbiera ChatGPT?

Rozwój technologiczny przyniósł nam nowy, ekscytujący sposób korzystania z Internetu – chatboty, takie jak ChatGPT. Wśród użytkowników cieszą się one ogromnym uznaniem, ale czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jakie dane zbierają i jak to wpływa na naszą cyfrową prywatność? Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa z Bitdefender postanowili przyjrzeć się temu bliżej.

Zgodnie z polityką prywatności ChatGPT, informacje o nas są gromadzone z trzech głównych źródeł:

1. Informacje o koncie:

zawierają twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane uwierzytelniające konto, informacje o karcie płatniczej, które wprowadzasz podczas rejestracji lub płacenia za plan premium.

2. Dane identyfikacyjne:

pobierane z urządzenia lub przeglądarki, takie jak adres IP, lokalizacja i dane dotyczące użytkowania.

3. Informacje z chatu:

wszystko, co wpisujesz w samym chatbocie - dane wejściowe, przesłane pliki czy informacje zwrotne, które przekazujesz.

OpenAI udostępnia dane dostawcom, usługodawcom, innym firmom, podmiotom stowarzyszonym, podmiotom prawnym i trenerom AI, którzy przeglądają Twoje rozmowy. Pomimo tego, że zebrane dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby świadczyć Ci usługi lub w innych uzasadnionych celach biznesowych firmy, która stworzyła ChatGPT, to warto unikać wpisywania danych, dzięki którym można nas zidentyfikować – mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.

Czego nie udostępniać w ChatGPT

Świadomość, jakie dane są zbierane, jest pierwszym krokiem do ochrony prywatności. Następnie, ważne jest, aby wiedzieć, czego nie udostępniać w ChatGPT.

Eksperci z Bitdefender zalecają, aby unikać wpisywania informacji, które mogą zidentyfikować Ciebie lub inne osoby, o których wspominasz. Obejmuje to m.in.:

- wszelkie dane osobowe,

- informacje zdrowotne,

- dokumenty osobiste lub dokumenty zawierające dane osobowe.

Podobne zasady obowiązują podczas korzystania z ChatGPT w pracy. Nie udostępniaj poufnych informacji ani nie przesyłaj dokumentów zawierających dane o firmie, dla której pracujesz, Twoich pracownikach i klientach.

Jak dodatkowo chronić swoją prywatność w ChatGPT?

Oto kilka kroków, które warto podjąć, aby dodatkowo chronić swoją prywatność:

- Przeczytaj dwa razy swoje wiadomości/prompty, zanim je wyślesz.

- Rozważ wyłączenie historii czatu – rozmowy będą przechowywane przez 30 dni, zanim zostaną trwale usunięte. Możesz również zrezygnować z wykorzystywania rozmów do celów szkoleniowych, pisząc wiadomość e-mail do zespołu OpenAI.

- Unikaj używania ChatGPT w publicznych sieciach Wi-Fi – zamiast tego użyj bezpiecznej sieci prywatnej lub VPN.

Pamiętaj, że cyfrowa prywatność zaczyna się od nas samych. Używajmy ChatGPT z rozwagą.

Foto: Freepik

Tekst oparty o materiały prasowy Marken Systemy Antywirusowe