Jak wykorzystać AI w działaniach marketingowych w 2024 roku

Rewolucja czy ewolucja?

Listopad 2022 roku – ChatGPT zdobył milion użytkowników w pięć dni, czyli szybciej niż jakakolwiek platforma do tej pory. Obecnie ma 100 milionów aktywnych użytkowników dziennie[1] i jest jednym z wielu modeli językowych dostępnych na rynku. Od kilku lat możemy zaobserwować ogromną dynamikę rozwoju w obszarze AI - codziennie powstaje mnóstwo startupów opierających się na AI, jak i narzędzi, również tych wspierających działania marketingowe.

Rozwój sztucznej inteligencji powoduje radykalne zmiany w światowej gospodarce, generując potencjalnie nawet 7-procentowe wzrosty światowego PKB[2]. AI otwiera również niespotykane dotąd możliwości także dla branży digitalowej. Szalona dynamika rozwoju narzędzi AI i wzrostu ich popularności sprawia, że branża zadaje sobie pytania już nie tylko o to, jak nowe technologie zmienią sposób prowadzenia działań marketingowych, ale także o bezpieczeństwo i aspekty prawne.

Jak się w tym odnaleźć i w pełni wykorzystać potencjał AI w digitalu?

Korzystanie z rozwiązań AI staje się nieodzowne we współczesnym świecie digitalu i wymaga pewnych kompetencji. W opracowanym przez Grupę Roboczą AI IAB Polska przewodniku w klarowny sposób wyjaśniamy możliwości narzędzi AI w różnych obszarach marketingu, ale również analizujemy jej rozwój na długo przed powstaniem chata GPT i spoglądamy w przyszłość, na trendy rynkowe, tak by stworzyć możliwie najpełniejszy obraz aktualnej sytuacji i uchwycić jej dynamikę – tłumaczy Maciej Leonard Żybula, Zastępca Szefa Grupy Roboczej AI IAB Polska, Founder, CEO Bees & Honey.

Ryzyka AI – po pierwsze bezpieczeństwo

Większość dostępnych aktualnie narzędzi AI nie gwarantuje zachowania poufności danych, zaś dostawcy systemów zastrzegają sobie prawo do korzystania z wprowadzanych przez użytkowników treści, choćby w celu dalszego szkolenia systemów.

Temat bezpieczeństwa jest zatem jednym z dominujących wątków poruszanych w kontekście AI, nie zabrakło go także w „Przewodniku po sztucznej inteligencji 2024”.

Publikacja porusza zagadnienia z zakresu ryzyk związanych z bezpieczeństwem danych oraz regulacji i sankcji prawnych. Praktyczny wymiar dbania o bezpieczeństwo w firmie wprowadzającej AI autorzy przybliżyli na przykładzie case study Allegro.

Wiodąca w Europie Środkowo-Wschodniej platforma e-commerce powołała specjalny zespół w celu zbadania potencjału i zastosowania technologii AI w wewnętrznych procesach oraz tych mających wpływ na jakość oferowanych usług.

O czym jeszcze w poradniku?

Publikacja ta przekrojowy zbiór zagadnień zawierający blisko 120 stron opisów i analiz narzędzi AI przydatnych w konkretnych obszarach marketingu. To również wprowadzenie w arkana AI, począwszy od języka, definicji i omówienia rodzajów sztucznej inteligencji, będąc jednocześnie merytorycznym, pełnym konkretów materiałem również dla tych, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki z AI.

W poradniku można znaleźć zarówno analizę narzędzi i technik opartych na AI, które mogą odmienić strategie kampanii reklamowych, personalizować doświadczenia klientów, optymalizować procesy analizy danych,

jak i możliwości narzędzi AI w różnych obszarach marketingu – od strategii, badań i researchu, przez copywriting, grafikę, wideo, na mediach i performance skończywszy.

To również rzut oka w przeszłość i przyszłość AI (m.in. o historii i trendach), standardy rynkowe i zagadnienia prawne – tak przemyślany zestaw tematów tworzy kompleksowe wprowadzenie w świat narzędzi AI, które powinno stać się must have każdego marketera.

Przewodnik po sztucznej inteligencji 2024 został stworzony przy użyciu AI i jest dostępny bezpłatnie w dwóch wersjach: jako klasyczny pdf oraz interaktywny dokument online, który zawiera animacje i filmy.

[1] Notta, Chat GPT Statistics [dostęp z dnia 06.05.2024 r.]

[2] Goldman Sachs, Generative AI could raise global GDP by 7%, 2023 r.