Jak pozycjonować stronę firmową w Google? Poradnik dla początkujących w 7 krokach

Na czym polega pozycjonowanie stron internetowych?

Pozycjonowanie strony internetowej to ciągły proces, którego celem jest zwiększenie widoczności strony w wynikach wyszukiwania na wybrane słowa kluczowe. Co to oznacza w praktyce? Ogólnie rzecz biorąc, jest to dostosowanie strony i zawartych na niej treści do wytycznych Google z wykorzystaniem narzędzi analitycznych (takich jak Google Search Console). Na pozycję strony internetowej wpływa również aktywna promocja w mediach społecznościowych, portalach branżowych/lokalnych oraz innych kanałach pozwalających dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Kluczowe jest tutaj zachowanie ciągłości działań - nawet drobne zmiany w algorytmie wyszukiwarki mogą w znacznym stopniu wpłynąć na to, jak wysoko wyświetla się strona WWW, a raz wypracowaną pozycję można łatwo stracić, jeśli przerwie się pozycjonowanie strony.

7 kroków do wypromowania Twojej strony w wyszukiwarce Google

Skoro podstawy mamy już za sobą, pora przejść do sedna - oto 7 kroków, które pozwolą Ci samodzielnie pozycjonować stronę WWW:

Krok 1 - Stworzenie oferty

Samo posiadanie strony internetowej niewiele daje - ma ją dziś praktycznie każda firma i nie ma żadnej gwarancji, że ktoś ją w ogóle odwiedzi. Pierwszym krokiem do wyrobienia sobie pozycji jest przygotowanie dobrej oferty, którą da się zauważyć. Jak to zrobić? Przede wszystkim należy zadbać o jej:

Atrakcyjność - zastanów się, co najlepiej trafi do Twojej grupy docelowej i postaraj się, aby to właśnie Twoja oferta odpowiadała jej oczekiwaniom;

Wyróżnienie na tle konkurencji - sprawdź, co oferuje konkurencja i pomyśl o czymś, co wyróżni Twoją stronę internetową na jej tle. Mogą to być rzeczy drobne jak np. atrakcyjna promocja czy bardziej czytelny układ strony albo coś całkowicie unikatowego jak niedostępny nigdzie indziej produkt/usługa. Gdy znajdziesz już „to coś”, pamiętaj o jego wyeksponowaniu - potencjalny klient już na wstępie powinien wiedzieć, że masz mu do zaoferowania coś, czego nie znajdzie u konkurencji;

Unikalność treści - powielanie tych samych treści, np. kopiowanie opisów produktów 1:1 ze strony producenta, to prosta droga do bycia „zapomnianym” przez boty wyszukiwarek. O ile jeszcze miałoby to jakieś szanse w niszowych branżach, gdzie konkurencja jest niewielka, tak przy szerzej znanych sektorach rynku wybicie się z takimi treściami jest niemal niemożliwe.

Zawartość strony powinna zatrzymać uwagę klienta na dłużej i zachęcać do skorzystania z prezentowanej oferty. Częstym, a przy tym dość skutecznym, zabiegiem jest przygotowanie wyskakującego okienka (czyli pop-upu), które wyświetli się np. przy chęci opuszczenia strony czy porzucenia koszyka zakupowego. Taki pop-up może np. dawać kod rabatowy lub prezentować promocję, która uczyni ofertę jeszcze atrakcyjniejszą i skłoni do pozostania na stronie/sfinalizowania zakupów.

Krok 2 - Sprawdzenie słów kluczowych wpisywanych w wyszukiwarce Google przez Twoich potencjalnych klientów

Dość często zdarza się, że frazy kluczowe wpisywane przez potencjalnych klientów nie pokrywają się z tymi, których używa dana strona internetowa. Właśnie dlatego, wybierając słowa kluczowe, na które ma być pozycjonowana strona, należy dokładnie przeanalizować, co potencjalni klienci wpisują w wyszukiwarkę.

Jak to zrobić? Najprostszym sposobem jest skorzystanie z darmowych narzędzi pozwalających sprawdzić popularność danej frazy. Jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome, możesz użyć do tego wtyczki Surfer Keyword. Dzięki niej już w trakcie wpisywania zobaczysz, jak często szukano danego słowa/frazy kluczowej. Ponadto wtyczka ta wyświetla także pokrewne słowa kluczowe z potencjałem oraz daje dostęp do podstawowej wersji edytora treści, który podpowiada słowa kluczowe i pozwala ocenić jej jakość/istotność na tle konkurencji.

Drugim bardzo użytecznym narzędziem jest Keyword Planner (Planer Słów Kluczowych), będący częścią systemu Google Ads. Co prawda bez uruchomienia kampanii jego możliwości są okrojone (podawane wyniki są orientacyjne i wyświetlane jest dużo mniej parametrów), ale pozwala rozeznać się, jak często wyszukiwane było dane słowo kluczowe i na wstępie odrzucić frazy, których nikt nie sprawdza.

Krok 3 - Przypisanie słów kluczowych do konkretnej strony

Gdy masz już listę słów, które powinny znaleźć się w treści Twojej strony, przychodzi czas na przypisanie ich konkretnym podstronom ofertowym. Ten prosty krok pozwoli na pozycjonowanie danej podstrony na najważniejszą dla niej frazę.

W tym miejscu należy zaznaczyć bardzo ważną kwestię - pozycjonowanie stron internetowych przyniesie najlepsze efekty, jeśli daną podstronę poświęci się jednej usłudze. Najprostszy przykład - jeśli zajmujesz się sprzedażą sprzętu różnych marek, każda z nich powinna mieć swoją podstronę. Nawet z pozoru podobne czy uzupełniające się usługi jak pranie dywanów i sprzątanie całych mieszkań powinny mieć oddzielne podstrony.

Krok 4 - Stworzenie treści

Same słowa kluczowe niewiele dadzą, jeśli strona nie przyciągnie uwagi wartościową treścią. W żadnym wypadku nie chodzi tutaj o treści pisane „pod boty” - obecnie Google stawia duży nacisk na użyteczność dla potencjalnej klienteli i pozostałych internautów.

Tworzenie wartościowych treści nie jest rzeczą łatwą, szczególnie na początku. Aby zawartość strony była wysoko punktowana, powinny znaleźć się w niej unikalne grafiki, zdjęcia, tabelki, wykresy i tym podobne. Dobrze postrzegane są również przejrzyste infografiki uzupełniające tekst, które następnie można udostępniać w mediach społecznościowych.

Jak ma wyglądać sama treść? Powinny znaleźć się w niej najważniejsze informacje o produkcie/usłudze, które pomogą potencjalnemu klientowi w dokonaniu wyboru właśnie Twojej propozycji. Koniecznie pomyśl o podkreśleniu elementów, które są unikalne dla Twojej firmy i odróżniają Cię od konkurencji. Pamiętaj też, że ważne jest nie tylko to, co piszesz, ale też jak piszesz. Treści strony powinny być przejrzyste - można to osiągnąć poprzez:

Zachowanie hierarchii nagłówków - tylko jedno h1, stosowanie niższych nagłówków niż h2 przy podziale treści skupionej na jednym temacie itp. Taki zabieg ułatwi nie tylko czytanie, ale i nawigację po tekście;

Używanie wypunktowań, np. przy przedstawianiu najważniejszych cech produktu czy wymienianiu dostępnych opcji. Pozwala to urozmaicić strukturę tekstu i jest dobrze postrzegane przez algorytmy Google;

Stosowanie krótkich akapitów - nic tak nie odstrasza czytelnika, jak tzw. ściana tekstu. Poszczególne akapity powinny mieć najwyżej kilka zdań, żeby nie przytłaczać swoją długością. Łatwo tutaj popaść w drugą skrajność, czyli tworzenie jednozdaniowych akapitów. Tego również należy unikać - tekst będzie wyglądał na rozstrzelony i niespójny;

Pogrubienie najważniejszych treści - ze względu na to, że użytkownicy internetu nie wczytują się dokładnie we wszystko, a jedynie „skanują” wzrokiem treść w poszukiwaniu konkretnych informacji, należy pamiętać o pogrubieniu fragmentów, które są najbardziej użyteczne lub mają przyciągnąć uwagę czytającego. Trzeba jednak zachować przy tym umiar - pogrubianie dużej części tekstu przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Pogrubienie ma za zadanie „zakotwiczyć” wzrok czytającego i wskazać przydatne informacje, a nie kłuć w oczy na każdym kroku.

Naturalne wplatanie słów kluczowych - nic tak nie zniechęca, jak nienaturalnie wyglądające, nieodmienione frazy kluczowe wciskane „na siłę” w każde możliwe miejsce. Pamiętaj - treści tworzysz przede wszystkim dla użytkowników, a nie botów wyszukiwarki. Słowa kluczowe powinny zatem komponować się z resztą treści i nie wysycać jej nadmiernie - obecnie przyjmuje się, że nie powinny stanowić więcej niż 5% całości tekstu.

Co jeszcze powinno znaleźć się na stronie? Bardzo przydatne są również opinie i referencje uzyskane od zadowolonych klientów. Pokazują one potencjalnemu klientowi, że Twoje usługi są godne polecenia, ułatwiając podjęcie decyzji zakupowej oraz pozwalają łatwo budować wiarygodność Twojej firmy. Takie wsparcie jest wręcz bezcenne, gdy dopiero rozpoczynasz działalność.

Jeśli Twoja witryna ma kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt podstron, warto pomyśleć o połączeniu ich ze sobą za pomocą odnośników w treści - jest to tzw. linkowanie wewnętrzne. Najłatwiej połączyć w ten sposób pokrewne produkty/podkategorie lub uzupełniające się usługi. Aby to zrobić, wystarczy zagnieździć link np. w nazwie produktu pojawiającej się w treści. Należy przy tym pamiętać, aby nie umieszczać linków w nagłówkach.

Krok 5 - Dbanie o elementy techniczne strony

Jak już tutaj zostało wspomniane, strona powinna być przede wszystkim przyjazna użytkownikowi. Temu założeniu powinny być podporządkowane również zastosowane na niej rozwiązania techniczne - struktura strony ma być przejrzysta i zrozumiała dla użytkowników, a przy tym łatwa do weryfikacji przez roboty indeksujące. Oto kilka elementów technicznych kluczowych w pozycjonowaniu strony:

Czytelna wersja mobilna

Nikogo nie powinno dziwić, że obecnie większość internautów przegląda zasoby sieci właśnie na urządzeniach mobilnych. Dotyczy to również sklepów i witryn usługowych. Właśnie z tego powodu należy zadbać o dostosowanie strony do tego typu urządzeń. Zwłaszcza że obecnie Google coraz częściej korzysta z botów typu mobilnego przy indeksowaniu stron. Bierze się to z wciąż rosnącego nacisku na wrażenia użytkownika (z ang. User Experience lub w skrócie UX), które są jednym z głównych czynników branych pod uwagę przy pozycjonowaniu stron.

Mając już gotową wersję na komputery, warto wejść na swoją stronę internetową również z poziomu telefonu i sprawdzić, czy wszystko wczytuje się prawidłowo. Na ogół przystosowanie strony do urządzeń mobilnych nie wymaga dużych nakładów pracy - większość systemów do budowania stron WWW ma wbudowaną taką opcję i pozwala wygenerować „mobilkę” zaledwie kilkoma kliknięciami - a efekty są naprawdę warte poświęconego czasu.

Pop-up ads, czyli wyskakujące reklamy

Różnego rodzaju reklamy w postaci wyskakujących okienek to praktycznie stały element stron internetowych. Trzeba jednak pamiętać, że ich niewłaściwa implementacja znacznie obniża wspomniane UX, a często nawet powoduje natychmiastowe opuszczenie witryny. Poza tym sieć jest tak przesycona tego typu reklamami, że sporo internautów kompletnie je ignoruje.

Jedną z najważniejszych czynności przy optymalizacji strony pod kątem wyskakujących okienek jest ich znaczne ograniczenie lub całkowite usunięcie. Jednym z najgorszych posunięć jest wykorzystywanie pop-upów, które trudno jest zamknąć lub zasłaniających praktycznie cały ekran. Jeśli chcesz skorzystać z tej metody promocji, pamiętaj, aby okienka nie były inwazyjne i nie bombardowały użytkownika od razu po wejściu.

Znacznie bardziej akceptowalnym rozwiązaniem jest ustawienie ich tak, aby pojawiały się po wykonaniu konkretnej akcji. Przykładowo, okienko zachęcające do zapisania się do newslettera powinno pojawić się dopiero po przeczytaniu większości artykułu/wpisu blogowego. Warto przetestować kilka różnych ustawień i wybrać to, które będzie najlepiej pasować do układu strony.

Dostępność dla botów indeksujących

Samodzielne pozycjonowanie strony WWW wymagać też będzie udostępnienia jej botom wyszukiwarki - aby w ogóle wyświetlała się w wynikach wyszukiwania, musi zostać przez nie zaindeksowana. Potrzebny będzie do tego odpowiednio skonfigurowany plik robots.txt i tzw. sitemap (mapa strony), czyli spis wszystkich linków znajdujących się na stronie (w formacie .xml lub .txt), który ułatwi robotom poruszanie się po witrynie.

Plik robots.txt można znaleźć, dodając [...]/robots.txt na końcu adresu na pasku adresowym (oczywiście bez nawiasu). Najprostsza konfiguracja pliku wytycznych dla robotów wygląda tak:

User-Agent: *

Allow: /

Przy takim ustawieniu każdy robot będzie miał dostęp do wszystkich zasobów strony - jeśli chcesz nadać uprawnienia tylko konkretnemu botowi, zamiast * wpisz jego nazwę (np. Googlebot). Nie zawsze jednak jest to dobre rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku bardzo rozbudowanych stron, których pełne zaindeksowanie zajęłoby bardzo dużo czasu. Nie należy również pozwalać robotom na dostęp do plików i katalogów prywatnych (najlepiej zabezpieczyć je dodatkowo hasłem - nie wszystkie roboty respektują bowiem plik robots.txt). Jak wyłączyć zasoby z indeksacji? Komendą Disallow dodawaną w kolejnych linijkach (osobnej dla każdego zasobu, który chcesz zastrzec). Przykładowo polecenie Disallow: /zdjecia/ zablokuje dostęp do katalogu o nazwie „zdjęcia” i wszystkich zapisanych w nim podfolderów.

Natomiast mapa strony jest w większości przypadków generowana automatycznie przez system, na którym zbudowana jest strona. W niektórych przypadkach trzeba ją będzie stworzyć ręcznie - wystarczy użyć do tego odpowiedniego narzędzia np. Screaming Frog. Z jego pomocą można także sprawnie wykryć niedziałające linki. Minusem tworzonej ręcznie mapy strony jest konieczność generowania nowej wersji po każdorazowym wprowadzeniu zmian w profilu linków.

Gotową mapę strony można znaleźć, wpisując w pasek adresu http://www.example.com/sitemap.xml. Aby mieć pewność, że boty z niej skorzystają, warto dodać ją też na końcu pliku robots.txt, wpisując:

Sitemap: http://www.example.com/sitemap.xml

Tak przygotowana strona będzie gotowa do indeksacji - trzeba tylko zaczekać, aż boty na nią wejdą i przeskanują jej zawartość. Niestety indeksowanie strony może trochę potrwać, nawet jeśli zgłosisz ją do tego procesu za pośrednictwem Google Search Console.

Poprawne adresy URL

Do elementów technicznych ważnych z punktu widzenia optymalizacji strony WWW pod kątem wyszukiwarki Google zalicza się również tzw. przyjazne adresy URL. Cóż to takiego? To bardzo proste - są to adresy podstron, które od razu informują o tym, co zawierają poszczególne podstrony serwisu i są łatwe do zapamiętania. Przykładowo, widząc adres http://www.example.com/sklep/kosmetyki/kremy-do-twarzy, użytkownik będzie od razu wiedział, co na niej znajdzie.

Dane strukturalne

Jeśli chcesz pozycjonować stronę samemu i dysponujesz pewnym doświadczeniem w programowaniu, możesz wykorzystać również tzw. dane strukturalne/uporządkowane. Są to specjalne oznaczenia treści, które mogą zostać wykorzystane przez algorytmy Google do uatrakcyjnienia adresów wyświetlanych w wynikach wyszukiwania. Najczęściej korzysta się z nich do bezpośredniego wyświetlania np. dostępności towaru, cen produktów, ocen gwiazdkowych czy popularnej sekcji pytań i odpowiedzi.

Optymalizacja parametrów technicznych na swojej stronie jest bez wątpienia najtrudniejszą częścią pozycjonowania - nieprzemyślane i niepodparte twardymi danymi zmiany często zaważają na skuteczności działań. W związku z tym, nawet jeśli chcesz samemu pozycjonować stronę WWW, warto zdecydować się na profesjonalny audyt SEO strony przed zagłębieniem się w jej technikalia. Z tego dokumentu dowiesz się, które aspekty strony wymagają poprawy i jakie działania na Twojej stronie będą najkorzystniejsze z punktu widzenia SEO.

Krok 6 - Analiza, obserwacja i wyciąganie wniosków

Jak już tutaj wspomniano, pozycjonowanie stron internetowych jest procesem ciągłym. Dlatego po stworzeniu funkcjonalnej i zoptymalizowanej witryny należy stale monitorować jej parametry, takie jak popularność wykorzystanych słów kluczowych i wskaźniki ruchu na stronie. Przy pozycjonowaniu stron zawsze trzeba też wiedzieć, przez jakie konkretnie zapytania trafia do Ciebie najwięcej użytkowników i jakie słowa kluczowe wykorzystują strony konkurencji.

Skutecznymi narzędziami analitycznymi są np. Google Search Console, Keyword Planner i Google Analytics - pozwolą one wyciągnąć wnioski, dzięki którym możliwa będzie dokładniejsza optymalizacja strony. Przykładowo, pokażą niedziałające przyciski czy wskażą konkretną podstronę, która działa wolniej. Dodanie strony do tych narzędzi jest bardzo proste i warto zrobić to już na samym początku działań SEO.

Jak sprawdzić działania konkurencji? Tutaj przydadzą się takie narzędzia jak Senuto lub Ahrefs, dzięki którym dowiesz się, na jakich frazach skupiają się Twoi bezpośredni konkurenci i które treści trzeba poprawić dla lepszych wyników w pozycjonowaniu stron.

Krok 7 - Promocja marki za pomocą content marketingu i linków przychodzących (link building)

Aby stronę internetową odwiedzało możliwie najwięcej odbiorców, należy zadbać o jej promocję „na zewnątrz”. Jednym z głównych narzędzi promocyjnych jest tzw. marketing treści (content marketing), czyli promowanie firmy poprzez różnego rodzaju pomocne teksty, filmy, zdjęcia i tym podobne materiały odpowiadające na konkretne zapytania, publikowane np. w social mediach czy na własnym blogu przedsiębiorstwa. Należy tutaj zaznaczyć, że takie treści powinny być przede wszystkim pomocne dla czytającego, a dopiero później „podsuwać” daną pozycję z oferty - nie mają to być nachalne reklamy, a przydatne informacje. Google kładzie bowiem coraz większy nacisk na użytkowy charakter promowanych materiałów oraz wspomniany już UX.

Ruch można również przyciągać, prezentując swoją wiedzę na branżowych forach/grupach dyskusyjnych - dzięki temu zbudujesz sobie opinię eksperta i zdobędziesz zaufanie potencjalnych klientów czy partnerów biznesowych (zależnie od branży, w której działasz).

Ważnym elementem pozycjonowania strony jest również pozyskiwanie linków z innych stron. Linki mogą się z czasem pojawiać same, ale znacznie lepszym pomysłem jest aktywne staranie się o nie. Jak to zrobić? Na przykład przez:

Współpracę biznesową - jak wiadomo, żadna firma nie funkcjonuje w próżni, a zgodnie z przysłowiem „Ręka rękę myje”. Każdy partner biznesowy to potencjalne źródło rekomendacji i możliwość wymienienia się linkami do swoich witryn, korzystnego dla obu stron. Oczywiście należy traktować to jako dodatkowy benefit współpracy, a nie formę płatności za usługę;

Gościnne wpisy - czyli treści publikowane na serwisach powiązanych tematycznie z Twoją ofertą. W praktyce wygląda to tak, że Ty dostarczasz np. wysokiej jakości poradnik, a publikujący portal umożliwia dodanie linku do Twojej strony w treści lub umieszcza go w notce biograficznej. Kluczowa jest tutaj właśnie jakość - kiepskich wpisów nikt nie będzie chciał czytać, nie mówiąc już o wchodzeniu na promowane przez nie strony. Pamiętaj też o odpowiednich słowach kluczowych;

Katalogi firm/ogłoszenia lokalne - część portali ogłoszeniowych i specjalne strony internetowe gromadzące informacje o firmach pozwalają na linkowanie w umieszczanych nań treściach.

Link building daje naprawdę spore możliwości wyboru i pozwala na dużo różnych rozwiązań wpływających na pozycjonowanie sklepów internetowych i zwykłych stron WWW. Należy się jednak wystrzegać masowego wykupywania linków z niewiadomych źródeł - najczęściej są one niskiej jakości i zamiast pomóc, obniżają ocenę strony.

Czy warto samodzielnie pozycjonować stronę internetową?

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących małe firmy, stara się pozycjonować stronę internetową samemu. Zwykle wynika to z potrzeby oszczędności. Rozwiązanie to samo w sobie nie jest złe, ale często wiąże się z licznymi porażkami, a wielu właścicieli firm nie zdaje sobie sprawy, jak dużo czasu trzeba poświęcić temu procesowi - skuteczne pozycjonowanie stron to praktycznie praca na cały etat.

Osoby bez doświadczenia zajmujące się samodzielnym pozycjonowaniem mogą popełniać błędy, których naprawienie może pochłonąć sporo czasu i duże nakłady środków. Nierzadko też mogą całkowicie pogrążyć firmę, jeśli nie udało jej się jeszcze wypracować stabilnej pozycji na rynku. Choć np. wyszukiwanie słów kluczowych nie jest skomplikowane, wiele działań związanych z pozycjonowaniem strony wymaga doświadczenia i znajomości efektywnych procesów czy specjalistycznych narzędzi. Nierzadko trzeba też podejmować zdecydowane decyzje w bardzo krótkim oknie czasowym.

Biorąc to pod uwagę, decyzję o samodzielnym pozycjonowaniu stron należy dobrze przemyśleć, gdyż pozorne oszczędności mogą przekształcić się w biznesową czarną dziurę pochłaniającą ogrom czasu i pieniędzy. Jeśli więc nie czujesz się na siłach wejść w kompleksowy świat pozycjonowania, zdecyduj się na pomoc profesjonalistów - początkowe koszty usługi szybko się zwrócą, gdy widoczność strony wzrośnie. Kto może skutecznie pozycjonować Twoją stronę? Agencja KS - to zespół profesjonalistów świadczących kompleksowe usługi z zakresu marketingu internetowego. Zależnie od wybranego pakietu usług stworzą dla Ciebie wysokiej jakości treści, zajmą się technicznym zapleczem strony (wliczając w to zbudowanie jej od „zera”), obsłużą za Ciebie firmową wizytówkę Google, poprowadzą kampanię reklamową w social mediach - a wszystko po to, by Twoja witryna wyświetlała się jak najwyżej. Nie masz pewności, czy to dobry wybór? Sprawdź umieszczone na ich stronie referencje i przekonaj się, co mogą Ci zaoferować.

Fot. elements.envato.com

Źródło: Publikacja partnera