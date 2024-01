Jak ochronić swój telefon przed spamem?

1. Czym jest telefoniczny spam? Jak rozpoznać takie połączenie?

2. Jak ograniczyć spam z nieznanego numeru telefonu?

3. Zanim odbierzesz połączenie... sprawdź numer telefonu komórkowego

4. Ręczne blokowanie numerów telefonów

Zastanawiając się, co to za numer wyświetla się na Twoim telefonie, z pewnością zastanawiałeś się niekiedy, skąd w ogóle ten rozmówca ma twój numer telefonu stacjonarnego lub numery telefonów komórkowych. Również i na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Czym jest telefoniczny spam? Jak rozpoznać takie połączenie?

Czym właściwie jest spam? Jakie kryteria powinien spełniać nieznany numer do ciebie wydzwaniający, aby za spamera zostać uznanym? Wśród najczęstszych cech wymienianych w tym kontekście zaliczamy:

kontakt ze strony nieznanego nadawcy

Otrzymywanie wiadomości od osób lub organizacji, których nie rozpoznajesz, stanowi pierwszy sygnał alarmowy.

żądanie informacji osobistych

Często oszuści podszywają się pod instytucje bankowe lub dostawców usług telekomunikacyjnych, prosząc o ujawnienie danych osobowych, haseł lub kodów.

Nadzwyczajne oferty

Jeśli oferta wydaje się zbyt korzystna, na przykład obiecuje uzyskanie przedmiotów czy usług za darmo lub nieproporcjonalnie tanio, z reguły nie jest prawdziwa.

Błędy językowe

Wiadomości spamowe często zawierają ortograficzne, interpunkcyjne lub gramatyczne pomyłki. Połączenia z kolei bywają wykonywane przez boty, które odpowiadają nielogicznie lub nieadekwatnie do sytuacji.

Natychmiastowe zachęty do działania

Namawianie do szybkiego reagowania, na przykład zapisu na wydarzenie czy kliknięcie w link, z pewnością powinno stanowić sygnał ostrzegawczy.

Jak ograniczyć spam z nieznanego numeru telefonu?

Najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie ilości otrzymywanych wiadomości tekstowych i połączeń jest... ograniczanie ich możliwości wykonywania. Należy pamiętać, że wypełniając różnego rodzaju formularze online, druki podsuwane w punktach sprzedaży czy umowy wielokrotnie podajemy dany numer telefonu jako numer kontaktowy czy rejestracyjny. Często oznacza to automatyczne zatwierdzenie zgód - umieszczonych zwykle na końcu tekstu - które nierzadko pozwalają udostępniać podmiotowi dane o numerach telefonów dalej.

To właśnie przez bezrefleksyjne akceptowanie zgód marketingowych umożliwiamy uciążliwym pracownikom call center dzwonienie na nasz numer z zaproszeniami na różnego rodzaju wydarzenia. Czytaj więc uważnie, co podpisujesz, i świadomie decyduj, które działania są faktycznie niezbędne do poprawnego przekazania zgłoszenia czy świadczenia usługi.

Jeśli jednak mleko już się wylewało i zachowałeś się mało rozsądnie na temat numerów telefonów należących do ciebie i członków twojej rodziny, nadal możesz działać skutecznie. Podpowiadamy, jak.

Zanim odbierzesz połączenie... sprawdź numer telefonu komórkowego

Kontaktujący się z tobą wielokrotnie i o dziwnych porach nieznany numer telefonu możesz sprawdzić na stronie CoToZa.pl. Jest to serwis internetowy, którego użytkownicy ostrzegają się nawzajem przed podejrzanymi kontaktami. Możesz w niej sprawdzić ważne informacje na temat wskazanego numeru telefonu: do kogo należy numer telefonu, w jakiej sprawie kontaktuje się rozmówca lub jakie produkty próbuje sprzedać telemarketer, kiedy połączenie zostanie odebrane.

Czerpanie informacji odbywa się w tym przypadku dzięki użytkownikom, którzy mają informacje o danym numerze telefonu, ponieważ odebrali takie połączenie. To także bardzo wygodny, dla wielu użytkowników wręcz najłatwiejszy, sposób na sprawdzenie, kto dzwonił. Wykazuje przede wszystkim wysoką skuteczność w przypadku identyfikacji numerów telemarketerów najpopularniejszych firm, które często dokonują wielokrotnych połączeń do użytkowników.

Ręczne blokowanie numerów telefonów

Jak chronić się przed spamem, kiedy już masz informacje na temat szukanego numeru telefonu? Dość oczywistym krokiem może okazać się poproszenie o usunięcie numeru telefonu z bazy danych, co umożliwiają przepisy prawna, choćby RODO. Niestety, ta opcja nie zawsze okazuje się skuteczna. Często telemarketerzy świadomie omijają przepisy, dyskutują z nimi lub nawet ignorują, unikając podania informacji.

Wówczas pozostaje ręczne zablokowanie określonego jako spam numeru. Wiele smartfonów umożliwia taką opcję już z poziomu samego połączenia, często z wyprzedzeniem informując, że możemy mieć do czynienia ze spamem. Można to zrobić również, wchodząc w listę połączeń.

Foto: Unsplash, treść: materiał partnera