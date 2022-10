Jak efektywnie prowadzić sklep internetowy?

Nie oznacza to jednak, że każdy sklep będzie miał szansę wykroić kawałek tego tortu i osiągnąć sukces. Rozwój sprzedaży online wymaga bowiem umiejętnej promocji, zarządzania logistyką, konkurencyjnej oferty czy nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Przedstawmy zatem kilka praktycznych porad, które pomogą wam zwiększyć przychody ze sprzedaży, ograniczając koszty działalności i nakładów pracy.

Zadbaj o pakowanie i wysyłkę

Pakowanie produktów oraz wysyłka do klienta to elementy procesu realizacji zamówienia, które potrafią zajmować zaskakująco dużo czasu, angażując wiele roboczych godzin. Skuteczność tego etapu pozwala jednak zwiększyć drukarka do etykiet kurierskich. Ręczne wypełnianie formularza na stronie kuriera i drukowanie etykiet na zwykłej drukarce, a następnie naklejanie jej na paczce to zdecydowanie zbyt wiele pracy.

Zamiast tego, nowoczesne drukarki dla eCommerce można połączyć z oprogramowaniem, automatycznie generującym etykiety, a niekiedy nawet z systemem sklepu internetowego. W ten sposób etykietę można wygenerować dosłownie kilkoma kliknięciami, oszczędzając wiele czasu, który można na przykład przeznaczyć na marketing.

Zadbaj o wygląd sklepu online

Klienci sklepów internetowych zwracają uwagę na design i wygląd witryny, oceniając często nieświadomie, czy sklep jest godny zaufania. To dlatego starannie zaplanowana budowa sklepu online pozwoli Ci przyciągnąć nowych klientów, a także zmniejszyć odsetek porzuconych sklepów, czyli klientów, którzy zamykają stronę sklepu, nie dokonując zamówienia.

Zmiana wyglądu może być zresztą mniej skomplikowana, niż myślisz. Najpopularniejsze systemy CMS dla sklepów internetowych, takie jak OpenCart, oparte o Wordpress WooCommerce, czy PrestaShop pozwalają na zastosowanie gotowego designu w formie tak zwanych szablonów. Szablony można ściągnąć w darmowej albo płatnej formie, a następnie bardzo prosto dostosować ich wygląd, zmieniając ustawienia w panelu administracyjnym.

Dobry wygląd witryny to zresztą nie tylko kwestia estetyki. Starannie zaprojektowany sklep posiada też tak zwaną wersję responsive, czyli o nawigacji dostosowanej do urządzeń mobilnych. Odpowiedni wygląd może wpływać nawet na pozycjonowanie sklepu, skutkując zwiększeniem sprzedaży.

Promuj się online i korzystaj z analityki

Reklama sklepu internetowego jest możliwa wieloma kanałami, ale zanim wydasz pieniądze na promocję, warto najpierw prześledzić możliwe konwersje. Pozwoli ci to dobrać idealny kanał reklamowy do Twojego sklepu. Zupełnie inaczej przedstawiać się będzie bowiem promocja marki odzieżowej i sprzedaż ubrań, a inaczej promuje się części samochodowe czy komputerów.

W pierwszym przypadku skuteczna może okazać się kampania w mediach społecznościowych, natomiast bardziej wyspecjalizowane produkty mogą wymagać ściśle targetowanej kampanii kontekstowej, linków sponsorowanych czy implementacji technik SEO. Pomoże ci w tym analityka dostarczana przez takie oprogramowanie jak Google Analytics. Zdefiniujesz w nim cele kampanii, przeprowadzisz eksperymenty z różnymi reklamami i ocenisz, jak najlepiej wydać pieniądze na wypromowanie sklepu internetowego. Praca nad analizą eCommerce nie jest prosta, ale włożony wysiłek może przynieść znaczący wzrost sprzedaży.

Dbaj o użyteczność sklepu

Starannie zaprojektowany interfejs użytkownika jest tym, co wyróżnia dobry sklep internetowy od słabego. Sztuka projektowania interfejsu, czyli User Experience pozwala stworzyć taką witrynę internetową, która będzie łatwa w nawigacji, ale przede wszystkim będzie zachęcała do zakupów. Wysoką użyteczność strony można osiągnąć dzięki tworzeniu tak zwanych lejków sprzedażowych, czyli kierowaniu użytkownika ku realizacji zamówienia poprzez strukturę stron, podpowiedzi i uproszczenie zakupu.

Witryna powinna być ponadto równie łatwa w obsłudze dla użytkowników na komputerach, jak i na smartfonach oraz tabletach. Niektóre sklepy decydują się nawet na stworzenie dedykowanej aplikacji, pozwalającej na prostsze zakupy, czy odbieranie powiadomień push o promocjach. W witrynie warto zamieścić także praktyczne porady w formie artykułów czy dodatkowe funkcje, takie jak możliwość dodawania do ulubionych, system tagów albo powiadomienia o dostępności towaru. Cennym elementem może być też możliwość zapisania się do newslettera, czy odbierania powiadomień, aby przyciągać powracających klientów. Wdrożenie tych kilku zasad wymaga nieco pracy, ale końcowy efekt może okazać się bardzo korzystny.