Internacjonalizacja marki, czyli jak sprzedawać za granicą? - przewodnik

W naszym post-pandemicznym świecie możliwość prowadzenia sprzedaży międzynarodowej z zacisza własnej siedziby jeszcze nigdy nie była tak prosta. Dostosowanie łańcuchów dostaw, wdrożenie technologii i wykorzystanie pracy zdalnej umożliwiły wysyłkę towarów do wielu zakątków świata bez konieczności otwierania kolejnych oddziałów firm. Co więcej, klienci z dostępem do sieci, częściej niż kiedykolwiek wcześniej, składają zamówienia z niemal każdego zakątka świata, gdy produkt lub usługa stają się niedostępne na ich rodzimych rynkach