HONOR: Magiczny Portal, Magiczny Pierścień, MagicLM i inne funkcje AI już w MagicOS 8.0. Zobacz, które urządzenia i kiedy otrzymają aktualizację

W nowej wersji systemu stworzonego przez HONOR pojawiło się wiele funkcji AI zaprojektowanych z myślą o potrzebach użytkowników takich jak Magiczny Portal, Magiczny Pierścień czy duży model językowy MagicLM.

MagicOS 8.0 jest już dostępny w premierowym modelu HONOR Magic6 Pro, aktualizacja z czasem zostanie udostępniona również posiadaczom starszych modeli smartfonów HONOR.

Zastosowany w najnowszym oprogramowaniu interfejs IUI, oparty na intencjach oraz sztucznej inteligencji, może zapewnić użytkownikom niezwykle płynną i intuicyjną obsługę smartfona - zapewniają przedstawiciele HONOR. System operacyjny marki potrafi interpretować język, obrazy, gesty czy nawet śledzić ruch oczu użytkownika, aby znacznie ułatwić codzienne korzystanie z urządzenia.

Wraz z MagicOS 8.0 HONOR wprowadził m.in. Magiczny Portal, czyli opartą na intencjach rekomendację skrótów, pozwalającą na szybkie przełączanie się i uzyskiwanie dostępu do usług za pomocą przesunięcia palca do krawędzi ekranu.

Na ten moment Magiczny Portal obsługuje 100 najpopularniejszych aplikacji, zapewniając ułatwienia w podróżowaniu, wyszukiwaniu informacji, zakupach czy rozrywce.

MagicOS 8.0 wprowadza również oparty na sztucznej inteligencji duży model językowy MagicLM. Został on zoptymalizowany we współpracy z firmą Qualcomm, dzięki czemu płynnie działa na procesorze Snapdragon 8 Gen3 i ma zapewniać znacznie bardziej spersonalizowane i intuicyjne doświadczenia.

Jak zapewnia producent, MagicLM nie tylko potrafi zrozumieć naturalny język, ale również może go interpretować czy analizować. Funkcja ta może być szczególnie pomocna przy tworzeniu filmów lub podczas korzystania z asystenta głosowego YOYO.

Od pierwszego smartfona AI w branży obsługującego asystenta MagicLive do oficjalnego debiutu sztucznej inteligencji w systemie MagicOS 7.0, HONOR w ciągu kilku ostatnich lat wprowadzał wiele innowacji. Teraz MagicOS 8.0 i MagicLM stanowią ogromny kamień milowy dla marki HONOR w zakresie sztucznej inteligencji na urządzeniach i są znaczącym krokiem w kierunku zapewnienia większej interakcji pomiędzy człowiekiem a smartfonem" – mówi George Zhao, prezes firmy HONOR Device Co. Ltd.