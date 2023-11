Hipnoterapia online - praca z podświadomością na miarę współczesności

Jak wygląda hipnoterapia?

Specjalistyczna hipnoterapia to forma terapii, w której hipnoterapeuta wykorzystuje techniki hipnozy, aby wprowadzić pacjenta w stan głębokiego skupienia i relaksu. W tym stanie osoba poddana hipnozie staje się bardziej otwarta na sugestie terapeuty, a to umożliwia eksplorację i sukcesywną modyfikację nieświadomych procesów myślowych. Hipnoterapia odbywająca się w gabinecie, jak i online, ma na celu pomóc pacjentowi w radzeniu sobie chociażby z lękami i trudną przeszłością, a także w pokonywaniu fizycznych następstw tych doświadczeń, czyli na przykład migren i innych objawów somatycznych. Co ważne, sesje hipnozy mogą różnić się w zależności od nurtu hipnoterapeuty, czy specyfiki problemu, nad którym na danym etapie życia pracuje pacjent.

W jakim celu można stosować hipnoterapię?

Hipnoterapia online przeprowadzana przez hipnoterapeutę, może być stosowana w bardzo szerokim zakresie leczenia problemów zdrowotnych. Można ją stosować w celu:

w redukcji stresu i lęku,

dla poprawy snu,

modyfikacji nawyków i zachowań,

w pracy nad samooceną i podniesieniem poczucia własnej wartości,.

Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku hipnoza online może się okazać ciekawym wyjściem dla osób czujących się niepewnie. Jest w końcu organizowana w całości przez sieć. Co ważne, wymienione przykłady jej zastosowania to jedynie część całego spektrum.

Skuteczność hipnoterapii przez Internet

Hipnoterapia może budzić wątpliwości w głowach pacjentów, ale okazuje się, że jest ona skuteczna i potwierdzają to badania. Warto przytoczyć tu badania przeprowadzone przez Dr Alfreda A. Barriosa. Określił on wskaźnik skuteczności dla trzech różnych rodzajów terapii. Jego badanie wykazało, że hipnoterapia była skuteczna w 93% i to już po 6 sesjach. Terapia behawioralna osiągnęła wskaźnik 72% po 22 sesjach, natomiast klasyczna psychoterapia jedynie 38% po 600 sesjach (Źródło: Psychotherapy: Theory Research and Practice, Volume 7, Number 1, Spring, 1970). Oczywiście warto pamiętać, że każdy przypadek jest inny, ale to i wiele innych badań pokazują, że hipnoterapia może być pomocna.

Czy warto skorzystać z hipnoterapii online?

Profesjonalna hipnoza online, poprowadzona w sposób zgodny ze sztuką, będzie tak samo efektywna jak hipnoterapia odbywająca się w gabinecie. To prawda, że hipnoterapia stacjonarna oferuje bliższy kontakt pacjenta z terapeutą, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że hipnoza zostanie przerwana, bo nie istnieje połączenie zależne od dostępu do sieci. Hipnoterapia online jest jednak doskonałym sposobem na oszczędność czasu i pieniędzy w ramach kosztów dojazdu. Poza tym w wielu miejscach Internet jest dziś na tyle sprawny, a kamerki gwarantują tak wysoką jakość obrazu, że nie trzeba martwić się o zerwanie połączenia, a kontakt będzie bardzo zbliżony do rzeczywistego. Tym samym z całą pewnością warto wypróbować hipnoterapię online.

Przygotowanie do hipnoterapii online

Odpowiednie przygotowanie do hipnoterapii online może pomóc w maksymalizacji korzyści z niej płynących. Aby dobrze przygotować się do terapii w takiej formie, w pierwszej kolejności należy znaleźć spokojne i ciche miejsce, gdzie nic nie będzie zakłócało sesji. Poza tym warto sprawdzić stan połączenia sieciowego oraz sprzętu, czyli zająć się kwestiami technicznymi. Warto także zapewnić sobie ciepłe okrycie w formie koca oraz chusteczki higieniczne i wodę.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera