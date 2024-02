Google i Yahoo wprowadzają nowe regulacje dla e-maili. Czy Twoja firma jest gotowa na nowe standardy?

O co chodzi?

Google i Yahoo wprowadzają nowe regulacje dla e-maili, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i jakości komunikacji e-mailowej. Zmiany obowiązują od 1 lutego 2024 roku i obejmują m.in.:

Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji e-mailowej poprzez wdrożenie rygorystycznych zasad zabezpieczeń, które zwiększają odpowiedzialność nadawców za jakość wysyłanych treści.

Ograniczenie niechcianych, potencjalnie szkodliwych wiadomości.

Zwiększenie personalizacji i dostosowania e-maili do potrzeb klienta.

Dlaczego to ważne?

Zmiany te mają wpływ na wszystkich, którzy wysyłają e-maile, zarówno do klientów, jak i pracowników, w tym:

Marketerów - zmiany mogą wpłynąć na skuteczność kampanii e-mailowych, ponieważ wiadomości, które nie spełniają nowych wymogów, mogą trafić do folderu spamu lub zostać odrzucone przez serwery pocztowe.

Firmy handlowe - zmiany mogą wpłynąć na relacje z klientami, ponieważ odbiorcy mogą mieć mniejsze zaufanie do e-maili od firm, które nie przestrzegają nowych wymogów.

Wszystkie firmy, które wykorzystują e-maile do komunikacji z klientami lub pracownikami - zmiany mogą wpłynąć na efektywność komunikacji i bezpieczeństwo danych.

Podsumowując, firmy, które nie dołożą starań, aby dostosować się do nowych regulacji, mogą mieć problemy z docieraniem do odbiorców.

Z kolei dla firm, które specjalizują się w komunikacji e-mailowej, zmiany te stanowią szansę na dalszy rozwój. Dobrze przygotowane firmy mogą wykorzystać nowe regulacje, aby poprawić skuteczność swoich działań marketingowych.

Szczegóły nowych regulacji Google i Yahoo

1. Zwiększenie bezpieczeństwa

Nowe regulacje wymagają od firm wdrażania rygorystycznych zasad zabezpieczeń, takich jak SPF, DKIM i DMARC. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji e-mailowej, co jest ważne choćby dla ochrony danych osobowych klientów.

SPF to protokół, który pozwala odbiorcy sprawdzić, czy e-mail pochodzi z serwera, który jest autoryzowany do wysyłania wiadomości od danej domeny.

DKIM to technologia, która pozwala odbiorcy sprawdzić, czy e-mail został podpisany cyfrowo przez serwer domeny nadawcy.

DMARC to protokół, który pozwala odbiorcom określić, co zrobić, jeśli wiadomość nie spełnia wymagań SPF lub DKIM.

2. Redukcja spamu i phishingu

Nowe regulacje mają na celu również ograniczenie niechcianych, potencjalnie szkodliwych wiadomości, jak np. phishing. Jest ważne choćby dla budowania zaufania klientów do e-maili jako kanału komunikacji.

W tym celu Google i Yahoo będą stosować bardziej restrykcyjne kryteria do oznaczania wiadomości jako spamu. Oznacza to, że wiadomości, które nie spełniają nowych wymagań, będą częściej trafiać do spamu lub będą odrzucane przez skrzynki pocztowe.

3. Personalizacja komunikacji

Nowe regulacje zachęcają firmy do tworzenia bardziej indywidualnych treści, co wzmacnia związek między marką a subskrybentem oraz buduje ich zaangażowanie. Jest to kluczowe dla zwiększenia skuteczności działań marketingowych.

Personalizacja e-maili może być dokonywana na podstawie danych o odbiorcach, takich jak ich zainteresowania, historia zakupów czy lokalizacja.

Okazja do wyróżnienia się na tle konkurencji

Nowe regulacje mogą stanowić wyzwanie dla firm, które nie są przygotowane na ich wdrożenie, natomiast firmy, które wdrożą nowe regulacje, będą miały przewagę konkurencyjną.

Regulacje te, choć stanowią wyzwanie, otwierają również nowe możliwości w budowaniu relacji z klientami przez bezpieczniejszą i zaangażowaną komunikację. Zachęcają do tworzenia bardziej indywidualnych treści, co wzmacnia związek między marką a subskrybentem oraz buduje ich zaangażowanie – tłumaczy Katarzyna Garbaciak, COO EmailLabs z firmy Vercom, zajmującej się dostarczaniem usług komunikacyjnych w modelu SaaS. - Postrzegamy te zmiany jako szansę na rozwój i umocnienie naszej pozycji na rynku – dodaje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Choć te zmiany mogą wydawać się wyzwaniem, kryją w sobie ogromny potencjał dla innowacji i mogą stanowić katalizator dla szybszego rozwoju branży komunikacji e-mailowej.

Foto: Freepik