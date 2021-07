Gdzie na wakacjach musimy mieć ze sobą gotówkę w portfelu?

Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego pomimo pandemii, w 2020 roku na wakacje zdecydowała się podobna liczba Polaków jak w 2019 roku. Natomiast jak podaje Nationale Nederlanden w 2019 roku liczba zagranicznych podróży naszych rodaków wyniosła 12,7 mln.

Przed wakacyjnymi wyjazdami warto pamiętać o dobrym przygotowaniu, także pod względem możliwości płatności na miejscu i uniknięcia zapłaty prowizji, np. w bankomacie lub banku za wypłacenie gotówki.

Europa bezgotówkowa

Dla wielu może być zaskoczeniem, że w często wybieranej na wakacyjny odpoczynek Hiszpanii dominują płatności gotówką (53%). W równie popularnej Grecji 75,2% wszystkich transakcji to transakcje gotówkowe – wynika z badania „Estimate of the share of cash in total POS payment transactions in 38 countries in Europe in 2019”. Dla porównania w Polsce udział płatności gotówką wynosi niecałe 50%.

Wychodząc poza strefę euro otrzymujemy podobne lub nawet wyższe wyniki. Przykładowo w Chorwacji koniecznie musimy być zaopatrzeni w lokalną walutę – kunę chorwacką. To ze względu na fakt, że 73% transakcji zawieranych jest tam właśnie za pośrednictwem fizycznego pieniądza. Jest to równoznaczne z tym, że nierzadko w restauracjach lub lokalnych sklepikach nie będziemy mogli zapłacić kartą. Podobna i coraz częściej odwiedzana Albania osiąga bardzo wysoki wynik w tej kwestii – 87,8%.

Przygotowując się do wjazdu do Bułgarii także musimy udać się do kantoru, ponieważ według badania aż 81,1% ogólnych transakcji jest tam przeprowadzanych za pomocą bułgarskiego lewa. Blisko o połowę mniejszy udział fizycznego pieniądza (48,7%) niż w transakcjach w Bułgarii, napotkamy w codziennym życiu w Turcji.

Gotówka to bezpieczeństwo?

- Zabranie ze sobą gotówki na zagraniczny wyjazd to podstawa, ze względu na fakt, że będąc w obcym kraju zapewniamy sobie możliwość płatności w każdej sytuacji. To wygoda, ale także bezpieczeństwo – w wielu państwach, które lubią odwiedzać polscy turyści, cały czas głównym środkiem płatniczym jest gotówka. Potwierdzają to wyniki badania o udziale gotówki we wszystkich płatnościach POS wśród 38 krajów w Europie. Warto również wiedzieć, że w niektórych miejscach nadal można spotkać tzw. niebezpieczne bankomaty, które poprzez specjalne nakładki na klawiaturę, czy >>skimmery<< umożliwiają sczytanie naszych danych i wypłacenie z konta pieniędzy – tłumaczy Aleksander Pawlak, prezes Zarządu w Tavex.

Są jednak miejsca w Europie, gdzie możemy pozwolić sobie na brak fizycznego pieniądza. W Szwecji lub Norwegii płatności gotówkowe mają mały udział w ogólnej liczbie transakcji. To odpowiednio 12,8% oraz 11,3%, co plasuje obydwa kraje w bezgotówkowej czołówce kontynentu.