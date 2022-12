Fantastyka i wspieranie NGO w jednym

Fantastyka bardzo przystępna

Warto zauważyć, iż krótka forma, na którą stawiają Zapomniane Sny, sprawia, że fantastyka staje się bardzo przystępna w odbiorze. Opowiadania nie przekraczają swoją długością granicy 2000 słów (wiele z nich mieści się wręcz poniżej jednego tysiąca, co realnie przekłada się dosłownie na kilka stron). To idealna formuła dla osób, które czas na lekturę znajdują najczęściej w trakcie jazdy autobusem lub chcą coś na szybko przeczytać przy porannym posiłku.

Takie podejście sprawdziło się już wielokrotnie w ramach projektu (chociażby w opisywanej w Dzienniku Internautów edycji „Interwencja informatyka”, gdzie teksty były jeszcze krótsze, niż w pozostałych antologiach ZS). Tak tez jest i w edycji „Tu był las” (możecie ją pobrać tutaj). Tym samym choć liczba utworów wydaje się duża, wszystko mieści się na niewiele więcej, niż 240 stronach.

Całość jest mocno zróżnicowana zarówno w wymowie, jak i pod kątem gatunkowym. Można więc czasem się uśmiechnąć, a kiedy indziej poczuć szarość rzeczywistości. Wszystko zaś zamyka się w fantasy, science fiction, grozie i paru innych gatunkach- co kto lubi.

Element charytatywny

Fakt, że całość działa na zasadach charityware oznacza, iż ebook można pobrać darmowo, jednak czytelnicy są proszeni o dobrowolne wsparcie celu charytatywnego i… po prostu wypada to zrobić. Cel w każdej edycji jest inny, w przypadku „Tu był las” Zapomniane Sny zachęcają do zajrzenia na stronę stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, które zajmuje się działaniami na rzecz ochrony dzikiej przyrody. Przy okazji warto zresztą sprawdzić i poprzednie ebooki ZS.

Więcej niż opowiadania

Co ciekawe, w ramach projektu powstają nie tylko zbiory opowiadań. Jesienią tego roku odbyła się premiera edycji komiksowej (o niej również wzmiankowaliśmy w DI). Była ona o tyle zaskakująca, że komiksy zebrane w albumie „Gdzieś pod powierzchnią” miały formę nie tylko graficzną, lecz również dołączonej do ebooka audiodeskrypcji. Pod pojęciem tym kryje się opis narracyjny, który sprawia, że całość jest przystępna również dla osób… niewidomych.

Projekt się rozwija

To nie koniec działalności Zapomnianych Snów. Twórcy projektu zapowiadają, ze w przyszłym roku chcą otworzyć nabór zarówno na krótkie formy literackie, jak i na nowe opowieści rysunkowe. Całość chcą wydać w formule podobnej do dotychczasowych wydań – a więc nadal stawiając na krótką formę i łącząc to wszystko z promocją organizacji dobroczynnych.