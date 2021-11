Interwencja informatyka – ebook na zasadach charityware

Zbiór skupia się na bardzo krótkich tekstach, w większości mających nie więcej niż symboliczne 1024 słowa (choć są od tego dwa wyjątki). W tej minimalistycznej formie skondensowano wiele różnych pomysłów, które oprócz motywu przewodniego (zawartego w tytule) łączy też szeroko pojęta fantastyka.

Co ciekawe, oprócz konwencji w sposób naturalny łączącej się z tematyką „informatyki”, a więc cyberpunku i w pewnym stopniu także science-fiction, pojawiły się tu i inne gatunki. Czasem dość zaskakujące, jak chociażby… fantasy. I tak, nadal zostało to zrobione w sposób pasujący do tematyki.

Ebook można pobrać bezpośrednio ze strony projektu. Dostępne są formaty PDF, ePub i Mobi, a do każdego z nich dołączono także audiodeskrypcję ilustracji okładkowej, aby ułatwić odbiór pliku osobom niewidomym. Do tej pory tytuł został pobrany przez ponad 2500 osób. Cel promowany w tym wydaniu to wsparcie jednej z kampanii fundacji Sarigato (Sarigato.org) – a do wyboru są dwie, Hakersi, w ramach której prowadzona jest walka z wykluczeniem cyfrowym uboższych dzieci oraz KarmimyPsiaki.pl, w której prowadzona jest pomoc dla zwierząt schroniskowych.

Projekt Zapomniane Sny istnieje już od jakiegoś czasu i cyklicznie organizuje nabory tekstów, później publikując darmowe opowiadania zebrane w kolejne antologie. Wcześniej powstały w ten sposób e-książki „W głębi snów” oraz „Granice Nieskończoności”. Kolejny, czwarty już nabór tego typu planowany jest na koniec tego roku lub początek przyszłego.

Co więcej, w ostatnich ogłoszony został również nabór komiksowy, pod hasłem przewodnim „Gdzieś pod powierzchnią”.