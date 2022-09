Darmowe e-komiksy dla widzących i dla niewidomych

Krótkie komiksy w formie elektronicznej

„Gdzieś pod powierzchnią” to antologia zawierająca sześć krótkich komiksów i kilka grafik dodatkowych. Wszystkie je łączy tytułowe hasło przewodnie oraz mniej lub bardziej wyraźne elementy fantastyczne, a całość można pobrać w formie elektronicznej, jako plik PDF.

Co ciekawe, w ramach projektu dodano także audiodeskrypcję zamieszczonych historii, czyli ich opis narracyjny przeznaczony dla niewidomych odbiorców. Tym samym zadbano o dostępność w medium, w którym nadal jest to rzadkością – oby jednak z czasem się to zmieniło.

Komiksy charytatywne

Antologia jest dostępna jako charityware, czyli w modelu, w którym można ją pobrać za darmo, ale jednocześnie czytelnicy są proszeni o wsparcie celu charytatywnego – w przypadku tej edycji fundacji Kobiety Wędrowne. Projekt przy tym podkreśla, że nie pośredniczy, odsyła bezpośrednio na stronę fundacji.

Fantastyka minimalistyczna

Głównym obszarem projektu Zapomniane Sny jest darmowa fantastyka, szczególnie w krótkiej, minimalistycznej formie, nadającej się do szybkiego czytania. Do tej pory były to zbiory opowiadań, teraz projekt zaczął nową, równoległą serię, w ramach której będą powstawać darmowe komiksy. Niewykluczone, że w przyszłości powstaną inne projekty poboczne. Tym bardziej warto śledzić kolejne wydania.

Wśród wcześniejszych edycji można wymienić wzmiankowane już w Dzienniku Internautów Granice Nieskończoności, Interwencję informatyka, czy W głębi snów.