FakeHunter zweryfikował już 1500 fałszywych informacji

#FakeHunter to projekt społeczny Polskiej Agencji Prasowej w realizację którego może się włączyć każdy internauta. Skala fake newsów w sieci rośnie, dotyka coraz większej liczby ludzi, dlatego ważne jest uświadamianie zagrożenia jakie niosą ze sobą fałszywe treści i włączenie do walki z dezinformacją wszystkich użytkowników sieci.

Fact-checking drogą do prawdziwych informacji

Wiadomości zgłaszane przez internautów zespołowi #FakeHuntera są precyzyjnie weryfikowane w oparciu o sprawdzone i wiarygodne źródła. Ze szczegółowymi raportami fact-checkingowymi można zapoznać się na stronie dedykowanej projektowi fakehunter.pap.pl.

„Codziennie dostajemy zgłoszenia z pytaniem, czy dana informacja jest prawdziwa. Niektóre z nich można zweryfikować za pomocą kilku kliknięć; inne wymagają wczytania się w szereg międzynarodowych źródeł. Naszym celem jest to, by ludzie budowali swoje przekonania, jakiekolwiek by one nie były, na podstawie prawdziwych informacjach” – mówi Grzegorz Rutke z zespołu #FakeHunter.

Podkreślił, że dziennikarze na co dzień zajmujący się weryfikacją wiadomości to specjaliści w docieraniu do wyników badań, opinii ekspertów na podstawie których można stwierdzić, czy to dana informacja to prawda czy fałsz.

#FakeHunter Challenge

W ramach #FakeHuntera co kilka miesięcy odbywają się weekendowe konkursy, polegające na wyłapywaniu w sieci fałszywych informacji. Najbliższy #FakeHunter Challenge odbędzie się w dniach 3-5 grudnia. Uczestnicy konkursu będą zgłaszać fake newsy w temacie oszustw w cyberprzestrzeni. W rywalizacji mogą brać udział zespoły składające się od 1-5 osób. Stawką grudniowego konkursu są atrakcyjne nagrody finansowe, w wysokości: 15 tys. zł, 10 tys. zł oraz 5 tys. zł.