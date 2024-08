EY: Po pierwszej ekscytacji AI przyszedł czas na biznesową weryfikację

Wykres. Porównania wpływu AI w firmach wydających mniej i więcej niż 5% budżetu inwestycyjnego na narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji:

Już 76% firm inwestujących w AI ponad 5% budżetu dostrzega wzrost produktywności pracowników.

W organizacjach przeznaczających poniżej 5% dostępnych zasobów finansowych ten odsetek wynosi 62%.

Największa różnica – 26 pkt. proc. – widoczna jest w obszarze tworzenia przewagi konkurencyjnej (73% vs. 47%).

Nie mogą więc dziwić deklaracje wskazujące że aż połowa liderów organizacji planuje zwiększyć inwestycje w AI do poziomu 25% dostępnych środków.

W biznesie każdą decyzję czeka na końcu weryfikacja. Po ponad 1,5 roku od rozpowszechnienia się narzędzi opartych o generatywną sztuczną inteligencję przyszedł czas i na tę technologię. Firmy z dużą otwartością podchodziły do inwestycji, wierząc że przełoży się ona na wzrost efektywności i produktywności. Teraz mówią sprawdzam. Pierwsze wyniki są dla AI bardzo optymistyczne. Należy się spodziewać, że zakres wykorzystywania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach będzie wyłącznie rósł. Wyzwaniem wciąż jednak pozostanie jej odpowiednie wdrożenie, nie tylko w obszarze technologicznym, ale również ludzkim – mówi Radosław Frańczak, Partner EY Polska, Lider obszaru Technology Consulting.

Wyniki badania EY – AI Pulse – wskazują, że wzrost nakładów na AI ma realne przełożenie na biznes. Aż 76% firm, które przeznaczyły na sztuczną inteligencję powyżej 5% budżetu inwestycyjnego zauważa poprawę w produktywności pracowników. Dla porównania ten odsetek zmniejsza się do 62% w organizacjach, gdy poziom przeznaczonych środków nie przekroczył poziomu 5%. Największa różnica – aż 26 pkt. proc. – widoczna jest w obszarze tworzenia przewagi konkurencyjnej (73% vs. 47%). Widoczne różnice są jednak dostrzegalne w każdym elemencie – cyberbezpieczeństwie oraz innowacyjności procesu produkcyjnego (po 16 pkt. proc.).

5 strategii na sukces w AI

1. Konieczna jest technologiczna dywersyfikacja

Aż 95% firm inwestuje w rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Wyzwaniem pozostaje jednak dywersyfikacja wprowadzonych narzędzi i ich odpowiednie zbalansowanie. Ponad połowa (56%) ankietowanych przyznaje, że kluczowy nacisk inwestycyjny kładziony jest na opracowywanie własnych narzędzi, co pozwala na podnoszenie wewnętrznych kompetencji i zdolności operacyjnych. Jednocześnie ten sam odsetek badanych wskazuje, że przynajmniej część rozwiązań kupuje bezpośrednio na rynku, co przyspiesza proces implementacji i zmniejsza wydatki. Zachowanie odpowiedniego miksu obu kierunków pozwala na najefektywniejsze wprowadzenie rozwiązań AI w organizacji.

2. ROI to priorytet

Już 34% organizacji śledzi efekty jakie przynosi wprowadzenie rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Pozwala to nie tylko na ewaluację zakładanych celów, ale również ocenę skuteczności działań i ich efektywności kosztowej. Dotychczasowe weryfikacje AI wskazują na realne i pozytywne przełożenie na biznes. W przypadku 74% organizacji zaobserwowano wzrost produktywności pracowników, a w 77% poprawę efektywności operacyjnej.

3. Przygotuj mapę drogową

Wprowadzenie każdego rozwiązania powinno poprzedzić szczegółowe planowanie. W przypadku AI jest ono tym ważniejsze, gdyż jak żadna wcześniejsza technologia, wpływa na niemal każdy element organizacji. Co trzecie (35%) przedsiębiorstwo przygotowuje mapę drogową planowanych wdrożeń narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Niemal ten sam odsetek (34%) podejmuje działania zmierzające do korelacji strategii związanej z wykorzystaniem AI i planowanych celów biznesowych.

4. AI = odpowiedzialność

Wyniki badania EY podkreślają, że inwestując w technologię nie można zapominać o odpowiedzialności. Ponad połowa (53%) organizacji wprowadzających narzędzia AI wskazuje, że w ostatnim roku zaobserwowało wewnętrzny wzrost zainteresowania w odpowiedzialnym wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. W efekcie już co trzecia firma (34%) tworzy ramy ładu korporacyjnego uwzględniające wątki AI. Niemal ten sam odsetek (32%) wskazuje, że ich modele sztucznej inteligencji uwzględniają kwestie związane z ryzykiem stronniczości. Jasno wskazuje to, że myśląc o AI nie można pomijać etyki.

5. Pracownicy muszą umieć współpracować z AI

Aż 78% badanych wskazuje na trudności w znalezieniu pracowników posiadających umiejętności współpracy z AI dopasowanymi do potrzeb organizacji. Nie powinno więc dziwić, że aż 83% liderów przedsiębiorstw wskazuje na rekrutację osób z tymi kompetencjami jako priorytet. Jednocześnie same firmy czeka wiele pracy do wykonania, gdyż tylko 40% zachęca pracowników do rozwoju umiejętności w wykorzystywaniu narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, a 37% realizuje odpowiednie programy treningowe.

Dla wielu firm, które mają za sobą wstępne doświadczenia z wdrażania AI nadszedł moment na wyciąganie pierwszych wniosków i wprowadzanie niezbędnych modyfikacji. Dlatego tak ważne jest, aby proces implementacji poprzedziło szczegółowe planowanie. Bez niego możliwość podejmowania odpowiednich kroków staje się mocno ograniczona. Szczególny nacisk powinien być położony na współpracę na linii AI – człowiek. To od ludzi zależy sukces lub porażka każdej zmiany, zwłaszcza tej opartej o aspekty technologiczne. W całym procesie nie można również zapomnieć o wątkach związanych z etyką, gdyż bez wątpienia wygranymi staną się firmy które te kwestie będą adresować otwarcie i efektywnie – podsumowuje Ewa Nowakowska, Partnerka EY Polska i liderka EY AI Lab.

Foto: Freepik