Ekstraklasa na finiszu - kto spadnie, a kogo zobaczymy w eliminacjach do europejskich pucharów?

Kto zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/24?

Po zaciętej rywalizacji przez cały sezon walka o tytuł mistrzowski rozstrzygnie się dopiero w ostatniej kolejce między Jagiellonią Białystok a Śląskiem Wrocław. Oba zespoły zgromadziły identyczną liczbę 60 punktów, co sprawia, że finałowa kolejka będzie obfitowała w wielkie emocje. Kibice obu drużyn nie mogą się doczekać, aby ich faworyt wzniósł puchar za zwycięstwo w rozgrywkach.

Jagiellonia Białystok zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy. Dla klubu z Podlasia byłoby to pierwsze mistrzostwo Polski w historii. Jagiellonia ma szansę sięgnąć po upragniony tytuł w ostatnim meczu sezonu, który rozegra u siebie z Wartą Poznań. Będzie to jednak trudne zadanie, zważywszy na to, że klub z Poznania walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Z kolei Śląsk Wrocław czeka wyjazdowy mecz z Rakowem Częstochowa, który broni tytułu mistrzowskiego. Raków to bardzo niewygodny rywal, który w tym sezonie już zremisował ze Śląskiem. Wrocławianie muszą jednak wygrać, ponieważ tylko zwycięstwo pozwoli im zachować szanse na mistrzostwo.

Stawka jest ogromna – zwycięzca ligi zagwarantuje sobie udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Z kolei wicemistrz dołączy do Legii Warszawa i powalczy w ramach rozgrywek Ligi Konferencji. Która z drużyn okaże się lepsza w decydującej fazie sezonu? Kto zachowa zimną krew i zdobędzie tytuł? Odpowiedź poznamy już 25 maja podczas ostatniej kolejki sezonu 2023/24 Ekstraklasy.

Walka o utrzymanie równie zacięta, jak o samo mistrzostwo Polski

Choć walka o mistrzostwo elektryzuje każdego kibica, to w ostatniej kolejce ważą się także losy innych klubów. Już wiadomo, że na pewno z Ekstraklasy spadną ŁKS Łódź i Ruch Chorzów. Trzeciego „spadkowicza” wyłoni ostatnia seria rozgrywek spośród Radomiaka Radom, Puszczy Niepołomice, Warty Poznań i Korony Kielce. Tę ostatnią drużynę, która obecnie znajduje się w strefie spadkowej, może uratować wyłącznie zwycięstwo w Poznaniu z Lechem.

Radomiakowi Radom wystarczy natomiast remis w starciu z Cracovią, aby utrzymać się w Ekstraklasie. Z kolei Puszcza Niepołomice, beniaminek rozgrywek, zagra u siebie z Piastem Gliwice. Zwycięstwo da jej utrzymanie, ale już nawet remis może okazać się wystarczający, jeśli Korona nie wygra w Poznaniu. Najtrudniejszą sytuację ma Warta Poznań, która podejmie u siebie lidera tabeli, czyli Jagiellonię Białystok.

Foto i treść: materiał partnera