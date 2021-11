E-Deklaracje - wygodne rozliczenie przez internet

Komfort korzystania z deklaracji podatkowych PIT przez internet

Dotychczas obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym wzbudzał w podatnikach niemiłe wspomnienia. Sprawiające problemy wypełnienie formularza, a następne dostarczenie go do właściwego urzędu (Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej: 801 055 055, +48 22 330 0330) spotykało się z niechęcią osób rozliczających się. Skutkowało to tym, że moment złożenia za każdym razem był odsuwany w czasie, co przyczyniało się do tworzenia ogromnych kolejek pod koniec ostatecznego terminu dostarczenia druku PIT.

Na szczęście rozwój technologii pozwoli opracować system e-Deklaracje który z roku na rok cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Każdy podatnik rozliczający się online może skorzystać z wielu dostępnych narzędzi, które upraszczają znacząco cały proces wypełniania druku PIT. Zeznania podatkowe są niemal błyskawicznie wypełniane przez system. Oszczędność czasu i automatyczna weryfikacja wpisywanych wartości i danych całkowicie ogranicza ryzyko popełnienia błędu. System na bieżąco przypomina o miejscach, które wymagają wypełnienia, automatycznie wyliczając wartości wysokości podatków i zwrotów. Rozliczenie PIT online to także możliwość uzyskania zwrotu podatku szybciej niż w przypadku tradycyjnej formy złożenia deklaracji.

Deklaracje podatkowe za 2021 rok

W roku 2022 najchętniej wybieraną formą złożenia rozliczenia za rok podatkowy 2021 będzie oczywiście wygodna i prosta w obsłudze elektroniczna wersja pogramy e-deklaracje. Istnieje kilka sposobów złożenia tego typu dokumentu. Można to zrobić za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów na e-deklaracje.gov.pl, w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl a także podpisanie deklaracji e-podpisem korzystając z funkcjonalności profilu zaufanego. Kwalifikowany podpis elektroniczny wymagany jest w przypadku wysyłania deklaracji w czyimś imieniu na zasadzie pełnomocnictwa.

Zwrot nadpłaconego podatku w przypadku złożenia rozliczenia w formie elektronicznej następuje już po maksymalnie 45 dniach, z kolei w formie papierowej okres oczekiwania na zwrot może wydłużyć się nawet do 3 miesięcy.

Warto wspomnieć, że zwrot podatku w 2022 roku, w przypadku rozliczenia przypadającego na okres od 1 stycznia do 15 lutego liczony jest od 15 lutego 2022 roku, z kolei w przypadku deklaracji złożonej po 15 lutym, zwrot PIT 2021 naliczany jest od faktycznego dnia złożenia rozliczenia.

Usługa Twój e-Pit opracowana przez Ministerstwo Finansów

Z tego typu usługi PIT online mogą skorzystać włącznie podatnicy rozliczający się na elektronicznie na druku PIT-36 i PIT-28,PIT-37 i PIT-38, jeśli ich przychody nie pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej oraz działów specjalnej produkcji rolnej.

Poprzez skorzystanie z systemu e-deklaracje możliwe jest przesłanie drogą elektroniczną rozliczenia na formularzach PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A, PIT-16, PIT-OP.

Składanie e-deklaracji drogą internetową to niezwykle szybka i komfortowa forma złożenia zeznania podatkowego, która pozwoli otrzymać zwrot nadpłaty podatku szybciej niż w przypadku rozliczenia złożonego w formie papierowej.