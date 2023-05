Dlaczego warto zadbać o pozytywne opinie w Google i jak to zrobić?

Zbuduj pozytywny wizerunek firmy – kup opinie Google

Nie ma co się łudzić. Dobrej jakości produkty czy usługi same w sobie nie spowodują napływu pozytywnych opinii. Paradoksalnie – zadowoleni klienci najczęściej nie zostawiają żadnej opinii. Tymczasem ci niezadowoleni zawsze wyrażają negatywne zdanie. Dużo łatwiej „zdobyć” więc negatywne opinie niż te pozytywne.

Jeśli chcesz mieć wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy – po prostu kup opinie google. Pamiętaj, że nie kupujesz kota w worku. Masz kontrolę nad całym procesem dodawania opinii – to ty akceptujesz ostateczny harmonogram publikacji oraz treść opinii Google.

Zakupionych opinii nie dodają boty, ale prawdziwi użytkownicy. To bardzo ważne, ponieważ algorytmy Google są niezwykle wyczulone na działalność botów. Decydując się na zakup opinii Google, musisz więc zwrócić uwagę na jakość wpisów.

Użytkownicy także nie są przypadkowi. Idealnie pasują do twojej grupy docelowej i pozostawiają wiarygodne opinie, dotyczące wyłącznie twoich usług lub produktów. Jednym zdaniem: takie opinie nie różnią się niczym od opinii pozostawianych przez realnych klientów.

Jak kupić opinie Google?

Proces zamawiania opinii Google nie jest skomplikowany. Aby kupić opinie, musisz wykonać następujące kroki:

Wysłać zgłoszenie – na tym etapie podajesz swojego maila i wpisujesz wiadomość. Możesz napisać, czego oczekujesz oraz jakie opinie cię interesują. Ustalenie warunków współpracy – w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia otrzymasz pełną ofertę, którą będziesz mógł zaakceptować. Przygotowanie treści opinii – masz pełen wgląd w treść opinii przed ich publikacją. W razie potrzeby wprowadzane są poprawki, tak aby opinie spełniały twoje oczekiwania. Publikacja opinii – kolejny krok to ustalenie harmonogramu, według którego będą publikowane opinie. Cały proces musi wyglądać naturalnie i wiarygodnie. Dużym atutem jest fakt, że każda opinia pochodzi od innego użytkownika.

Pozytywne opinie w Google Maps – dlaczego są ważne?

Jak wspomnieliśmy – opinie Google wpływają na decyzje zakupowe klientów. Każdy zakup poprzedzony jest analizą dostępnych w sieci opinii. Tak naprawdę nawet kilka negatywnych opinii może spowodować, że klient zrezygnuje z zakupu. Recenzje mają ogromną moc oddziaływania i warto zdawać sobie z tego sprawę. Każdy z nas jest konsumentem, a zatem nietrudno zrozumieć, jak to działa. Chcemy otrzymać wartościowy produkt, o którego jakości świadczą pozytywne doświadczenia innych osób. Takich osób, które już mają produkt i mogą ocenić, czy jest wart zakupu. Badania pokazują, że opiniami kieruje się aż 80% konsumentów. Dzięki pozytywnym opiniom przekonasz nawet tych, którzy jeszcze się wahają.

Poza tym recenzje w Google skłaniają klientów do pozostawiania pozytywnych opinii. Nikt nie chce być pierwszy i pisać opinii, gdy sekcja komentarzy świeci pustkami. Miło natomiast być częścią społeczności zadowolonych klientów, dopowiedzieć coś do innego komentarza czy zwrócić uwagę na aspekt, którego jeszcze nikt nie poruszył. Już istniejące komentarze to motywacja dla innych użytkowników, by również wyrazili swoje zdanie.

Wspomnieliśmy również o tym, że pozytywne recenzje w Google przyczyniają się do lepszego pozycjonowania. To prawda – mają one znaczący wpływ na tak zwane lokalne SEO. Pozytywne opinie „windują” wizytówkę firmy w wynikach wyszukiwania. Poszukując informacji na temat określonych produktów czy usług, użytkownicy od razu natrafią na twoją firmę. Algorytmy Google ustalają bowiem ranking właśnie według pozytywnych opinii.

Ponadto pozytywne recenzje budują wizerunek twojej firmy oraz wzbudzają zaufanie obecnych i potencjalnych klientów. To niezwykle ważny element funkcjonowania na rynku. Jest to niejako naturalna reklama firmy.

Wszelkie wspomniane działania można określić mianem SEO PR marketingu, czyli połączenia marketingu internetowego, public relations i optymalizacji dla wyszukiwarek. Pozytywne opinie Google to znaczący element tego procesu, ponieważ należy pamiętać, że takie działania są nieustannym procesem.

Jak skłonić klientów do pozostawiania pozytywnych opinii Google?

Zakup opinii to ważny krok na drodze do sukcesu twojej firmy. Warto jednak zmotywować realnych klientów do pozostawiania recenzji. Każda dodatkowa opinia jest tu na wagę złota. Jest na to kilka sposobów.

Po zakończonej transakcji warto wysłać uprzejmego e-maila wraz z linkiem, kierującym do wizytówki firmy w Google, z prośbą o zrecenzowanie produktu. Najlepiej odczekać kilka dni od momentu dostarczenia przesyłki z towarem. Należy też spersonalizować taką wiadomość, aby klient poczuł się wyjątkowo. Jeżeli będzie wiedział, że zależy ci na jego opinii – z pewnością poświęci chwilę na dodanie recenzji.

Taki link do sekcji komentarzy w Google warto umieścić także w podpisie maila, na stronie internetowej czy w biogramie firmy w mediach społecznościowych. Pozwoli to na łatwy dostęp. W dobie braku czasu i natłoku obowiązków takie ułatwienie to duża motywacja.

Foto: Pexels, treść: materiał partnera