Dlaczego podroby są tak ważne na keto diecie?

Przechodzenie do diety ketogenicznej wiąże się całkowita zmiana dotychczasowych nawyków higienicznych. Nie dla wszystkich jest to proces łatwy, prosty i szybki, konieczność zrezygnowania ze słodyczy nie dla każdego jest wyzwaniem łatwym do osiągnięcia. Dla niektórych słodycze są podstawowymi produktami, pomagają w zdobywaniu energii, ale także powodują odreagowanie w czasie stresu. Niestety to słodycze stają się dla wielu osób posiadających nadwagę czy otyłość głównym powodem tych dolegliwości. Dieta ketogeniczna zakłada ich całkowitą eliminację, w innym przypadku całe przedsięwzięcie dietetyczne będzie mijać się z celem.