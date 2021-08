Dietetyczne przekąski na imprezę - dieta ketogeniczna

Założenia diety ketogenicznej

Dieta ketogeniczna jest dietą wysokotłuszczową, a jednocześnie niskowęglowodanową. Oznacza to konieczność rezygnacji z produktów zawierających węglowodany oraz zwiększenie ilości spożywanego tłuszczu. Makroskładniki na tej diecie powinny wyglądać następująco: 70% tłuszczu, 20-25% białka i 5-10% węglowodanów, które pochodzą z orzechów, warzyw i owoców o niskiej zawartości cukru.

Stosowanie keto diety oznacza rezygnację z produktów takich jak makarony, ryż, pieczywo, kasze, płatki śniadaniowe, miód, mleko, jogurty owocowe, większość owoców, warzywa o dużej zawartości węglowodanów (np. ziemniaki, fasola, groch), chipsy, ciastka, ciasteczka, paluszki solone, krakersy, produkty typu light itp.

Podczas odżywiania ketogenicznego można jeść m.in. boczek, tłuste mięsa, sery żółte pełnotłuste, sery pleśniowe, tłuste ryby, jajka, warzywa i owoce niskowęglowodanowe, owoce morza, oliwę z oliwek, oliwki, orzechy przyjazne keto diecie (kokos, makadamia, brazylijskie, włoskie i laskowe).

Przykładowe przekąski keto na imprezę

Istnieje wiele pomysłów na przekąski ketogeniczne, które można przygotować w domu, a także kilka opcji przekąsek, po które można sięgnąć na imprezie, np. na weselu czy urodzinach bądź imprezie firmowej.

Zacznijmy od przekąsek, które można jeść na imprezach, których sami nie organizujemy. Bardzo często na stole przekąsek dostępne są różne rodzaje żółtych serów i serów pleśniowych. Spośród wędlin warto wybierać salami, pepperoni czy kabanosy, chorizo czy różne rodzaje szynki wędzonej czy długo dojrzewającej. Papryczki nadziewane serkiem śmietanowym, oliwki, pomidorki, papryka, plastry wędzonego łososia lub innej ryby, jajka w majonezie, swojska kiełbasa czy nawet plastry pieczonego schabu czy karkówki - to przekąski, po które można śmiało sięgać. Zamiast pieczywa warto wzbogacić swój talerz o miks sałaty, pomidory, kiszonego ogórka.

Przekąski ketogeniczne, które można przygotować w domu i zabrać ze sobą np. na domówkę czy zaserwować gościom u siebie w domu to również szeroki wachlarz opcji. Klopsiki z chorizo, diabelsko faszerowane jajka, jajka z sosem majonezowym i gotowaną krewetką, talerz wędlin, talerz warzyw niskowęglowodanowych z dipem z czosnku i kwaśnej śmietany, koreczki z sera, wędlin, oliwek i awokado, guacamole, rulony z szynki i serka śmietanowego, kiszone ogórki zawijane i zapiekane w boczku, czipsy z sera żółtego i pepperoni, pomidory faszerowane pastą z jajka i tuńczyka, carpaccio z wołowiny czy z łososia - to tylko kilka przykładów pysznych przekąsek ketogenicznych, które będą smakowały każdemu, a co więcej - nie będą wskazywały na jakąkolwiek dietę!

Alkohole, które można pić na diecie ketogenicznej

Podczas stosowania większości diet, spożywanie alkoholu jest całkowicie zabronione. Na keto diecie można sięgać po napoje alkoholowe od czasu do czasu, w rozsądnych ilościach. Organizm w ketozie jest znacznie bardziej podatny na działanie alkoholu, a to oznacza, że szybciej odczuwa się skutki jego spożywania. Alkohol nie jest też wskazany podczas keto adaptacji. Warto powstrzymywać się od spożywania alkoholu przez pierwsze kilka tygodni keto diety, by uzyskać jak najlepsze efekty.

Alkohole, które można spożywać na keto diecie to oczywiście alkohole niskowęglowodanowe czy wręcz pozbawione węglowodanów. To wino wytrawne, szampan, whisky, tequila czy czysta wódka. Jedyny dozwolony sposób popijania tychże alkoholi to woda z cytryną czy woda z listkiem mięty.

Alkohole przyjazne keto diecie pozwalają na uczestnictwo w toastach czy spożywanie niewielkich ilości alkoholu podczas spotkań towarzyskich. Nie trzeba chyba mówić, że to jeden z argumentów przemawiających na korzyść keto diety u wielu osób poszukujących idealnego sposobu odżywiania idącego w parze z redukcją wagi i poprawą stanu zdrowia.