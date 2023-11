Czym najlepiej przemieszczać się po mieście? Do testu stanęły: samochód elektryczny, spalinowy, rower i komunikacja miejska

Szczegóły testu w skrócie

Test mobilności miejskiej przeprowadzony został przez firmę Arval Service Lease Polska na początku października 2023 r.

Badanie miało na celu zidentyfikowanie najbardziej efektywnych opcji przemieszczania się po Warszawie.

W teście wzięło udział 20 uczestników, korzystających z samochodów elektrycznych, spalinowych, rowerów oraz komunikacji miejskiej na pięciu różnych trasach w Warszawie.

Jako punkty startowe wybrano miejsca w peryferyjnych dzielnicach, położone kilkanaście kilometrów od centrum miasta, z których codziennie dojeżdżają do biur tysiące mieszkańców. Zawodnicy sami decydowali o tym, jaką drogą dotrą do mety zlokalizowanej przy placu Teatralnym, czyli w samym centrum Warszawy.

Wszyscy uczestnicy testu mieli obowiązek przestrzegania zasad przepisów ruchu drogowego, a przejazdy samochodów nadzorowały zamontowane w pojazdach urządzenia telematyczne.

Kryteria oceny obejmowały czas podróży, koszt i ślad węglowy.

Na końcową ocenę składała się punktacja uzyskana przez uczestników na wszystkich trasach.

W kategoriach „czas przejazdu”, „koszt” oraz „emisja” każdemu z czterech środków transportu na wszystkich trasach przyznawano punkty: maksymalnie 4 pkt. za pierwsze miejsce i 1 pkt. za ostatnie. Jeden rodzaj transportu mógł trzymać łącznie na wszystkich trasach 60 pkt.

Rower zajął pierwsze miejsce pod względem ogólnej punktacji, wyróżniając się w kategoriach kosztów i emisji.

Samochody elektryczne okazały się najszybsze, korzystając z buspasów i darmowych stref parkingowych.

Koszty parkowania - to może być bardzo istotny czynnik w mieście, z rocznymi kosztami regularnego parkowania w Warszawie przekraczającymi 10 000 PLN!

Wyniki testu

Czas dojazdu

Test pokazał, że w stolicy nie można wskazać jednego faworyta, jeśli chodzi o najszybszy czas przejazdu w obrębie miasta. Jednak to samochody - zarówno elektryczne, jak i spalinowe - zajmują czołowe pozycje.

Test pokazał natomiast, że rower nie zostaje wcale daleko w tyle. Cykliści docierali na metę kilka-kilkanaście minut później niż kierowcy aut, a czasem nawet równo z nimi.

W rywalizacji o najkrótszy czas podróży komunikacja miejska zazwyczaj znajduje się na straconej pozycji, chyba że trasa autobusu przez kilka kilometrów umożliwia autobusowi rozwinięcie wyższej prędkości

Koszt przejazdu

W kwestii kosztów wygrywa naturalnie rower, zaś drugie miejsce zajmuje samochód elektryczny.

Test wykazał, że przejazdy elektrykiem ładowanym w domu, na trasach do i z pracy, mogą być tańsze niż zakup biletu miesięcznego na komunikację miejską, a na dodatek elektryki są zwykle znacznie szybsze.

Jednorazowa podróż w mieście na dystansie kilkunastu kilometrów pokonywana elektrykiem kosztuje zwykle nieco ponad 2 zł. Ten sam dystans pokonywany samochodem spalinowym to koszt wielokrotnie większy.



Prawdziwa przewaga samochodu elektrycznego nad konwencjonalnym w dużym mieście wyraża się jednak w kosztach parkowania. Warszawski kierowca, który chciałby we wszystkie dni robocze roku zostawiać auto spalinowe w strefie płatnego parkowania na 8,5 godziny zapłaci za to aż 10263 zł! Parkowanie samochodu elektrycznego jest zaś bezpłatne w każdej miejskiej strefie parkowania.

Ślad węglowy

Przewaga rowerów w zakresie emisji CO2 jest oczywista - są one całkowicie zeroemisyjnym środkiem transportu.

Na kolejnej pozycji plasuje się komunikacja miejska. Nawet emisja generowana przez autobusy zasilane tradycyjnymi paliwami rozkłada się na tysiące pasażerów podróżujących nimi każdego dnia, zaś ślad węglowy metra i tramwajów jest bardzo niski.

Samochody elektryczne, choć nie emitują lokalnie żadnych spalin, korzystają z energii elektrycznej, przy produkcji której do atmosfery trafia sporo gazów cieplarnianych. Niemniej w przeliczeniu na jeden pojazd i poszczególne przejazdy emisja CO2 dla elektryków jest niższa niż w przypadku samochodów spalinowych oraz hybrydowych.

Duże znaczenie ma tu trasa, jaką wybiorą kierowcy (im krótsza tym lepiej) oraz efektywność energetyczna pojazdu (im niższe średnie zużycie energii, tym lepiej).

Dlaczego to ważne

Zrozumienie dynamiki mobilności miejskiej jest kluczowe w dzisiejszych szybko zmieniających się miastach. Zidentyfikowanie najskuteczniejszych metod transportu pomaga mieszkańcom miast optymalizować ich codzienne dojazdy, balansując między szybkością, kosztem a wpływem na środowisko.

Co jeszcze warto wiedzieć

Średnia prędkość samochodu w Warszawie wynosiła w trakcie testu 20-30 km/h, wzrastając do 40-50 km/h na drogach ekspresowych.

Samochody elektryczne, oprócz swojej szybkości, na 4 z 5 tras prezentowały również niższe miesięczne koszty dojazdów do pracy w porównaniu z transportem publicznym i pozostawiając daleko w tyle transport samochodem spalinowym.

Co mówią eksperci

- Wraz z nowymi potrzebami zmienia się podejście do mobilności miejskiej. Dostępność różnych form mobilności, z których możemy korzystać na co dzień, pozwala mieszkańcom miast na wybór najefektywniejszego środka transportu dla konkretnej trasy. Coraz częściej mieszkańcy miast używają wielu różnych pojazdów w trakcie jednego dnia. W środowisku biznesowym, dzięki pojawieniu się takich rozwiązań jak firmowe systemy współdzielenia pojazdów, huby mobilnościowe czy też aplikacje typu MaaS (Mobility as a Service), pracownik może swobodnie decydować, jaki środek transportu będzie w danym momencie dla niego najlepszy - mówi Piotr Wójcik, Head of Marketing & Products w Arval Service Lease Polska.

Zasadnicza kwestia

Mobilność miejska to nie tylko kwestia szybkości. To skomplikowany balans kosztów, wpływu na środowisko i praktyczności w unikalnym układzie miasta.

Wyniki testu odzwierciedlają szerszy trend w kierunku zrównoważonego i efektywnego miejskiego transportu, z rowerami i samochodami elektrycznymi wychodzącymi na prowadzenie.

Wnioski

Omawiany test mobilności miejskiej ujawnia kluczową zmianę w preferencjach miejskiego transportu. Rower i samochód elektryczny nie są już tylko alternatywami, ale stają się stałymi elementami miejskiego krajobrazu, oferując mieszankę efektywności, przyjazności dla środowiska i opłacalności.

To badanie nie tylko ciekawa informacja dla warszawskich dojeżdżających, ale również może stanowić punkt odniesienia dla innych miast dążących do inteligentniejszych, bardziej zielonych rozwiązań mobilności.

Zobacz szczegółowe wyniki testu, podsumowania z tras i opis metodologii >>