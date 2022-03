Badanie zaangażowania pracowników

Aby dowiedzieć się, czym motywować swoich pracowników, należy najpierw ustalić, które obszary w Twojej firmie wymagają poprawy. Warto wykonać badanie zaangażowania pracowników przy pomocy platformy Enpulse. Polega ono na wysłaniu do pracowników anonimowej ankiety, która opiera się głównie na pytaniach zamkniętych. Oczywiście w celu sprecyzowania odpowiedzi mogą pojawić się pytania otwarte. Po otrzymaniu odpowiedzi od pracowników wykonuje się specjalną analizę zebranych informacji, z której można poznać, jak zespół traktuje swoją pracę i jakie wyraża nastawienie do wykonywanych obowiązków.

Dlaczego warto badać zaangażowanie pracowników?

Przeprowadzenie badania zaangażowania w swojej firmie pozwala poznać szczegóły pracy innych pracowników, ich podejście do wykonywanych zadań oraz poziom zaangażowania w pracę. Ponadto zrealizowanie badania umożliwia poznanie potrzeb zespołu i do czego poszczególne osoby dążą w swojej karierze zawodowej.

Warto wykonać także badania satysfakcji, które pozwolą poznać zadowolenie pracowników ze swojej pracy. Pracownik zostanie zapytany o to, co mu się podoba i nie podoba w firmie i w pracy zespołowej, oraz co by zmienił na lepsze. Takie badanie pracowników pozwoli zrozumieć sugestie zespołu na temat firmy i organizacji pracy.

Badania związane z satysfakcją i zaangażowaniem pracowników umożliwią poznanie opinii o przedsiębiorstwie z perspektywy zespołu. To niezwykle ważne, aby wiedzieć, jak pracownicy widzą swojego szefa i koordynację pracy, szczególnie w firmach zatrudniających wiele osób.

Warto być świadomym, że specjaliści od badań zaangażowania pracowników pomogą w stworzeniu ankiet, które będą nakierowane na rozwianie wszelkich wątpliwości przedsiębiorcy i umożliwią rozpoznanie obszarów wymagających poprawy. Wiedza o tym, co wymaga zmiany, jest niezbędna do zwiększenia efektywności pracowników i polepszenia ich satysfakcji z pracy. To z kolei przyczynia się do zwiększenia zadowolenia klientów z usług przedsiębiorstwa.

Czym motywować pracowników?

Do zwiększenia zaangażowania wśród pracowników niezbędne będzie wdrożenie pewnych środków motywujących. Wyniki badania zaangażowania pomogą Ci poznać potrzeby zespołu i wprowadzić korzystne zmiany w miejscu pracy. Jak można motywować swojego pracownika, aby przyczynić się do zwiększenia jego poziomu zaangażowania w pracę i aby czuł on się doceniony?

Możliwość rozwoju

Rozwój pracownika powinien być ważną kwestią nie tylko dla jego samego, ale także dla pracodawcy. W końcu dobrze wykształcona osoba, która wciąż poszerza wiedzę i polepsza swoje umiejętności to cenny członek zespołu. Organizowanie na terenie firmy szkoleń, które ułatwią ścieżkę rozwoju pracownika, może więc być doskonałym, przynoszącym efektywność pomysłem. Ponadto Twoja firma będzie odbierana jako warte uwagi miejsce pracy, w którym pracownicy mogą liczyć na wsparcie szefa.

Rozwój to także możliwość ubiegania się o lepsze stanowisko i wyższe wynagrodzenie. Żaden pracownik nie lubi tkwić w jednym miejscu przez wiele lat, bez możliwości awansu. Warto zorganizować w firmie takie posady, w których zarówno pracownicy będą mogli się rozwijać, jak i awansować po nich na wyższe stanowiska.

Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności

W Polsce wciąż wielu pracodawców nie docenia umiejętności członków swojego zespołu. Pracownik, któremu płaci się stawkę niższą, niż wynosi średnia krajowa w danym zawodzie, może czuć się niewartościowy, tym samym wątpiąc w swoje umiejętności. Doceń więc swojego pracownika i jego wyniki w pracy adekwatnym do umiejętności wynagrodzeniem, a ten na pewno odwdzięczy się zwiększoną chęcią do działania i skrupulatnością przy wykonywaniu zadań.

Przyjemna atmosfera

Możliwość pracy w przyjaznym miejscu jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych cech przedsiębiorstw. W dzisiejszych czasach, gdy firmy dążą do ciągłego zysku i zaspokajania klientów, zapomina się o zachowaniu dobrych relacji między współpracownikami. Wiele osób przyznaje, że dobra atmosfera w pracy i przyjaźni koledzy mają dla nich ogromne znaczenie podczas podejmowania decyzji dotyczącej podpisania stałej umowy z firmą.

Warto więc organizować imprezy integracyjne, podczas których pracownicy będą mieli możliwość poznać się lepiej, co na pewno przełoży się na ich efektywność. Ponadto istotne jest, aby przyjazne było także miejsce pracy. Warto pozwolić zespołowi na dłuższą przerwę przy kawie i możliwość zamienienia kilku słów podczas wykonywania zadań. Co więcej, zadbaj o swoje relacje z pracownikami. Wysłuchuj ich próśb i traktuj poważnie ich uwagi, aby mogli znaleźć w Tobie wsparcie w problematycznych sytuacjach.

Dobrze zaprojektowane stanowiska pracy

Wiadome jest, że nikt nie chciałby pracować w miejscu niedostosowanym do charakteru wykonywanej pracy. Zadbaj o to, aby stanowiska były dobrze wyposażone i zaprojektuj je w taki sposób, aby każdy pracownik mógł skupić się na wykonywanej pracy. W biurach coraz popularniejsze stają się regulowane biurka do pracy na siedząco i stojąco, zaś w firmach budowlanych zainteresowaniem cieszą się nowoczesne sprzęty. Pamiętaj, że dobrze wyposażone przedsiębiorstwo, które dba o komfort swojego zespołu to atrakcyjne miejsce pracy dla przyszłych pracowników. Stosuj nowoczesne rozwiązania i na bieżąco wymieniaj sprzęty na lepsze, a zadowolenie i efektywność zespołu znacznie wzrosną.

Czym cechuje się zaangażowany pracownik?

Liczne badania dowodzą, że zaangażowani pracownicy w znacznym stopniu przyczyniają się do polepszenia wyników organizacji, co z kolei przekłada się na większe zyski. Osoba, która angażuje się w rozwój przedsiębiorstwa, czuje się w nim niezbędna i wartościowa. Zaangażowany pracownik cieszy się z wykonywanej pracy i chętnie wypełnia swoje obowiązki. U takiej osoby można zauważyć stałe dążenie do celu i dokładność przy wykonywaniu zadań. Co więcej, zaangażowany pracownik dąży do samorozwoju, bierze udział w szkoleniach branżowych i motywuje do progresu współpracowników. Ponadto zależy mu na dobrej atmosferze w pracy, zatem stara się w szybki sposób znajdywać rozwiązania na wszelkie stresujące i burzliwe sytuacje.

Podsumowanie

Dbałość o zadowolenie pracowników i motywowanie ich do pracy to jedno z najważniejszych zadań lidera zespołu. Warto wykonać badanie zaangażowania, które pozwoli zrozumieć potrzeby pracowników i dostosować do nich podejmowane kroki. Pamiętaj, że przedsiębiorstwo, które umożliwia zespołowi rozwój, potrafi go docenić i oferuje dobrze wyposażone stanowiska, staje się atrakcyjnym i wyróżniającym się na rynku miejscem pracy.