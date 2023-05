Czy własny sklep internetowy to naprawdę opłacalny biznes?

Jesteśmy agencją marketingową z 20 letnim doświadczeniem na rynku. Pomagaliśmy otwierać w Polsce pierwsze sklepy online gdy internet jeszcze “raczkował”. Tworzymy sklepy internetowe i prowadzimy kampanie reklamowe największych ecommerce. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom posiadania własnego sklepu internetowego i rozwiejemy pewne wątpliwości. Przygotuj się na szczerą rozmowę i praktyczne wskazówki, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję. Czy własny sklep internetowy to naprawdę dobry pomysł? Czas to sprawdzić!

Czy otworzyć własny sklep internetowy?

Oto kilka rzeczy, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem tej decyzji o własnym sklepie.

Ogromny rynek online - Nie ma wątpliwości, że internet stał się ogromnym rynkiem handlowym. Miliony ludzi codziennie robi zakupy online i trend ten stale rośnie. Własny sklep internetowy daje Ci możliwość dotarcia do tych klientów i oferowania swoich produktów w wygodny i łatwy sposób.

Elastyczność i niezależność - Własny sklep internetowy daje Ci pełną kontrolę nad swoim biznesem. Możesz decydować o wyglądzie, funkcjonalnościach i promocjach w sklepie. Masz również elastyczność w zarządzaniu czasem i pracą z dowolnego miejsca, o ile masz dostęp do Internetu. To świetna opcja dla tych, którzy cenią niezależność i wolność w prowadzeniu biznesu.

Konkurencja - Trzeba jednak pamiętać, że rynek online jest konkurencyjny. Istnieje wiele sklepów internetowych oferujących podobne produkty i usługi. Musisz być gotowy na wyzwanie, aby wyróżnić się spośród konkurencji. Twój sklep musi być atrakcyjny, łatwy w obsłudze i oferować coś wyjątkowego, aby przyciągnąć klientów.

Wymagania techniczne i logistyczne - Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z pewnymi wymaganiami technicznymi i logistycznymi. Musisz mieć dobrą stronę internetową, system obsługi zamówień, płatności online i system dostawy. To wymaga pewnej wiedzy technicznej lub zatrudnienia odpowiednich specjalistów. Musisz również być gotowy na zarządzanie zamówieniami, magazynowaniem i wysyłką.

Inwestycja czasu i wysiłku - Prowadzenie sklepu internetowego wymaga zaangażowania czasu i wysiłku. Musisz dbać o aktualizację produktów, obsługę klientów, marketing, analizę danych itp. To nie jest prosty sposób na zarabianie pieniędzy, wymaga zaangażowania i wytrwałości.

Z naszych doświadczeń w pracy ze sklepami możemy stwierdzić, że własny sklep internetowy może być świetnym pomysłem, ale wymaga pewnych przygotowań i zaangażowania. Musisz dokładnie rozważyć konkurencję, dostępność zasobów technicznych i logistycznych oraz swoje umiejętności i czas, które jesteś w stanie poświęcić. Jeśli jesteś gotowy na te wyzwania i masz unikalną ofertę, własny sklep internetowy może być dla Ciebie świetną opcją biznesową.

Wady prowadzenia własnego sklepu internetowego?

Prowadzenie własnego sklepu internetowego ma wiele zalet, o których piszą wszyscy, szczególnie sprzedawcy sklepów internetowych, ale warto również rozważyć potencjalne wady związane z tą formą biznesu. Oto kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

Konkurencja - Rynek internetowy jest bardzo konkurencyjny, co oznacza, że będziesz musiał konkurować z innymi sklepami internetowymi oferującymi podobne produkty. Musisz znaleźć sposób, aby wyróżnić się spośród konkurencji i przyciągnąć klientów.

Wysokie koszty reklamy i marketingu - Aby zbudować rozpoznawalność marki i przyciągnąć klientów, będziesz musiał zainwestować w reklamę i marketing online. Koszty związane z kampaniami reklamowymi mogą być znaczące, zwłaszcza jeśli chcesz dotrzeć do szerokiej publiczności.

Techniczne wymagania i konserwacja - Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z pewnymi wymaganiami technicznymi. Musisz mieć dobrą stronę internetową, panować na regulaminami i politykami prywatności, musisz mieć zintegrowane systemy płatności i obsługę zamówień. Konserwacja i aktualizacje technologiczne mogą również wymagać regularnej uwagi i kosztować dodatkowy czas i zasoby.

Zarządzanie logistyką i dostawą - Jeśli sprzedajesz produkty fizyczne, będziesz musiał zająć się zarządzaniem logistyką i dostawą. To obejmuje magazynowanie produktów, obsługę zamówień, pakowanie i wysyłkę. Może to być czasochłonne i wymagać odpowiednich systemów i procesów.

Obsługa klienta i zwroty - Klienci oczekują wysokiej jakości obsługi klienta, a także możliwości zwrotu i reklamacji. Musisz być gotowy na rozwiązywanie problemów, udzielanie odpowiedzi na pytania i zapewnianie zadowolenia klientów.

Ryzyko cyberataków i bezpieczeństwo danych - Sklep internetowy niesie ze sobą ryzyko cyberataków i utraty danych klientów. Musisz podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenia strony internetowej i systemów płatności, aby chronić zarówno swoją firmę, jak i dane klientów.

Prowadzenie własnego sklepu internetowego może wiązać się z pewnymi wyzwaniami, które warto wziąć pod uwagę przed startem z takim biznesem.

Budowa sklepu internetowego - od czego zacząć?

Skoro dotarłeś do tej części artykułu, to nie zdołaliśmy cię zniechęcić i jesteś przekonany, że chcesz mieć własny sklep internetowy. To dobrze! Czytaj dalej. Budowa sklepu internetowego to poważne wyzwanie. Ale czy na pewno musisz wydawać 15 000 - 30 000 zł na sklep "szyty na miarę"? W Oxide, mimo że jesteśmy twórcami sklepów internetowych, odradzamy takie podejście. Zamiast tego, proponujemy tańsze, ekonomiczne rozwiązanie oparte na technologii SAS, czyli sklep na abonament. Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

Minimalizuj ryzyko

Badania przeprowadzone przez Marketing Signals pokazują, że aż 90% sklepów upada po 120 dniach działalności. To przerażające! Dlatego ważne jest, aby ograniczyć ryzyko. Wybierając sklep na abonament, płacisz za sklep w wysokości np. 1000 zł miesięcznie (ceny abonamentów różnią w zależności od ilości produktów i wysokości sprzedaży), zamiast ryzykować dużą sumę na początku. Jeśli Twój sklep nie odniesie sukcesu, straty będą znacznie mniejsze.

Skoncentruj się na reklamie

Wiesz, co jest kluczowe dla sukcesu sklepu internetowego? Reklama i dotarcie do potencjalnych klientów! To właśnie dlatego proponujemy przeznaczenie budżetu w wysokości 20 000 zł na kampanię reklamową. Skup się na budowaniu świadomości marki i dotarciu do jak największej liczby potencjalnych klientów. Pokaż im, że Twój sklep istnieje i oferuje coś wyjątkowego. To znacznie bardziej opłacalne niż wydawanie fortuny na sklep "szyty na miarę".

Zyski po roku działalności

Wiesz, co jest świetne w sklepie na abonament? Jeśli po roku działalności zacznie on przynosić dochody, wtedy możesz rozważyć sklep "szyty na miarę" z indywidualnymi rozwiązaniami. To wtedy, kiedy wiesz, że Twój biznes działa i jest opłacalny. Ale na początku, zamiast ryzykować ogromną inwestycję, lepiej zainwestuj w marketing i dotarcie do klientów.

Podsumowanie

W Oxide, polecamy mądre zarządzanie budżetem. Polecamy na początek budowę sklepu internetowego opartego na technologii SAS. Odradzamy inwestowanie dużych sum w sklep "szyty na miarę", ponieważ ryzyko upadłości jest wysokie. Zamiast tego, skup się na uruchomieniu taniego sklepu na abonament, płacąc opłaty miesięczne. Skoncentruj się na kampanii reklamowej i dotarciu do jak największej liczby potencjalnych klientów. Jeśli Twój sklep zacznie przynosić zyski, wtedy możesz pomyśleć o sklepie "szytym na miarę" z indywidualnymi rozwiązaniami. Dbaj o swój budżet i podejmuj mądre decyzje, które przyczynią się do sukcesu Twojego sklepu internetowego. Powodzenia!

Oxide jest agencją marketingową z doświadczeniem w budowie i promocji sklepów internetowych. Wykorzystujemy szeroki zakres strategii marketingowych, takich jak optymalizacja sklepów pod wyszukiwarki internetowe, pozycjonowanie, kampanie reklamowe w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych, influencer marketing, content marketing i wiele innych. Naszym celem jest dotarcie do odpowiednich grup docelowych i przekształcenie ich w zadowolonych i lojalnych klientów.

