Czy technorattan to dobry wybór do ogrodu?

Osoby zastanawiające się nad aranżacją wolnej przestrzeni w ogrodzie przede wszystkim sięgają po zestawy wypoczynkowe, których zadaniem jest zapewnienie relaksu. Mogą być to leżaki, kanapy, narożniki, a także stoły oraz krzesła. Wiele takich mebli powstaje z technorattanu. Czy jest to odpowiedni materiał do stosowania na zewnątrz?