Co trzeci Polak uważa, że poziom nauki języków obcych w szkołach publicznych jest niewystarczający

Polscy rodzice zdecydowanie zdają sobie sprawę z tego, jak umiejętności językowe są ważne w życiu ich dzieci. Jak wynika z badań, przeprowadzonych przez przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy Babbel we wrześniu 2021 roku., niemal wszyscy (97 proc.) zachęcają swoje dzieci do nauki języków obcych. Im wcześniej dziecko zacznie się ich uczyć, tym lepiej. Jednak często poziom w Polskich szkołach nie jest wystarczający – tak twierdzi aż co trzeci badany.

Uczyć możemy się wszędzie - aplikacje do nauki języków zyskują na popularności

Dobra wiadomość jest taka, że według rodziców większość ich pociech lubi zajęcia językowe, na które uczęszcza (68 proc. odpowiedzi zdecydowanie lubi lub raczej lubi). Aby rozwijać swoje umiejętności, aż 84 proc. uczy się dodatkowo poza murami szkoły. Co ciekawe, często korzystając z najnowszych technologii: niemal tyle samo dzieci uczęszcza na prywatne lekcje języków obcych (37 proc.), co korzysta z aplikacji do ich nauki (33 proc.). Języków obcych możemy uczyć się również instynktownie - dzieci przyswajają nowe zwroty nawet przy codziennych czynnościach, takich jak: oglądanie obcojęzycznych filmów lub seriali (41 proc.), granie w gry komputerowe (32 proc.) czy czytanie książek w obcych językach (18 proc.).

Zdecydowana większość dorosłych dzięki znajomości języków miałaby łatwiejsze życie

Niemal wszyscy ankietowani rodzice motywują obecnie swoje dzieci do nauki języków. Co ciekawe natomiast, prawie połowa z nich zadeklarowała, że w ich dzieciństwie takiej motywacji ze strony ich rodziców nigdy nie otrzymywali (47 proc. odpowiedzi zdecydowanie nie motywowali lub raczej nie motywowali). Aż 79 proc. z nich uważa, że gdyby tak się stało, ich codzienne życie byłoby prostsze, biorąc pod uwagę chociażby pracę czy podróże. Być może zachęcanie do nauki swoich dzieci wynika właśnie z tego doświadczenia.

Nie ulega wątpliwości, że przyswajanie języków obcych to kapitał dziecka w przyszłość. Często nauka w szkole to tylko niezbędne minimum, by osiągnąć poziom komunikatywny lub zdać obowiązkowe egzaminy. Coraz częściej dzieci, oprócz klasycznych lekcji prywatnych z nauczycielem, korzystają z najnowszych technologii: aplikacji do nauki języków obcych czy gier wideo. Ta zmiana pozwala im na odkrywanie najbardziej przyjemnego aspektu nauki - zabawy. Warto uczyć swoje dzieci, że zdobywanie nowych umiejętności językowych nie zawsze musi wiązać się ze żmudnym powtarzaniem słówek z zeszytu. W końcu to właśnie w najmłodszych latach swojego życia chłoniemy wiedzę niczym gąbka wodę. Nowoczesne rozwiązania, jak choćby aplikacje na telefon, pozwalają na naukę wszędzie i w każdym momencie – to idealne rozwiązanie, by połączyć czas wolny dziecka z pożyteczną czynnością.