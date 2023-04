Branża IT: wzrost liczby ofert z widełkami płacowymi i spadek ofert dla Juniorów

Kluczowe wnioski z raportu:

Liczba firm publikujących oferty pracy dla branży IT wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 14% - osiągając liczbę 3 675 ogłoszeniodawców;

Liczba ofert pracy zdalnej pozostaje na podobnym poziomie do poprzedniego kwartału, wynosząc około 70%;

Programiści mogli liczyć na większą liczbę ogłoszeń zawierających widełki płacowe, które w Q1 stanowiły 41% ofert;

Top 3 miast, które oferowały najwięcej miejsc pracy nie zmieniła się, pozostawiając w czołówce Warszawę, Kraków i Wrocław;

Pracodawcy wciąż poszukują Midów (50%) i Seniorów (45%);

W Q1 zanotowano niewielki wzrost stawek dla Midów i Seniorów oraz spadek wynagrodzenia dla Juniorów;

Wśród języków programowania, najwięcej ofert dotyczyło Java, Javascript i Python;

Stawki dla języków programowania w stosunku do Q4 2022 wzrosły, wyjątkiem były Swift (-12,9%) i C (-3,7%);

Najwyżej wyceniane technologie w I kwartale roku to machine learning, Scala i Golang.

Wzrost liczby ofert i ogłoszeniodawców

Pierwszy kwartał roku 2023 przyniósł ze sobą wzrost liczby ogłoszeń dla branży IT. W porównaniu do IV kwartału 2022 roku, od stycznia do marca opublikowanych zostało 32 867 ofert. Twórcy raportu słusznie jednak zauważają, że są to dane nieadekwatne do rzeczywistych, gdyż jak podkreślił Michał Gąszczyk, CEO inhire.io:

Pandemia przyczyniła się do zmian w praktykach portali rekrutacyjnych. W inhire.io mierzymy liczbę ogłoszeń na podstawie liczby opublikowanych ofert rekrutacyjnych. O pojedynczej rekrutacji mówimy, gdy posiada ona unikalne cechy co do firmy, tytułu ogłoszenia oraz lokalizacji. Zmiana w praktykach portali rekrutacyjnych polega na tym, że ogłoszenia dotyczące pracy zdalnej są obecnie publikowane we wszystkich dostępnych lokalizacjach w danym portalu. W I kwartale tego roku, do portali praktykujących duplikowanie ofert we wszystkich dostępnych lokalizacjach dołączył kolejny (który wcześniej tego nie robił), co znacząco wpłynęło na wzrost liczby ogłoszeń w Q1, dlatego mimo, iż faktycznie te oferty były publikowane, nie mogę podpisać się pod zdaniem, że ich liczba diametralnie wzrosła.

Wzrosła również liczba firm publikujących oferty pracy skierowane do branży IT. W pierwszym kwartale roku na zamieszczenie ogłoszenia zdecydowało się 3675 organizacji, o 14% więcej niż w Q4 2022 (3218 firm). Wśród ofert znalazło się jednak o 1 p.p. mniej stanowisk oferujących pracę zdalną (70%).

Według danych z raportu inhire.io w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosła również liczba ogłoszeń zawierających widełki płacowe. W Q1 osiągnęła poziom 41%, co w stosunku do ubiegłego kwartału oznacza wzrost o 3 p.p. Co ciekawe, taki sam wynik mieliśmy okazję podziwiać ostatnio w IV kwartale 2021 roku.

Udział ofert zagranicznych jako procent wszystkich ofert w Q1 2023 nie zmienił się. Na początku kwartału wyniósł nieznacznie ponad 3%, później spadł do 2,5%, aby zanotować wzrost do 3,5% pod koniec kwartału.

W zakresie ofert oferujących pracę na część etatu najwyższa liczba ogłoszeń została opublikowana w styczniu (2,6%). Przez pozostałe dwa miesiące ich liczba spadła, osiągając w marcu pozycję 1,2%.

Warszawa z największą liczbą miejsca pracy, jednak najwyższe stawki dla B2B oferuje Rzeszów

Patrząc na mapę Polski, podium w zakresie miast, których dotyczy największa liczba ofert wciąż należy do Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Według raportu IT Market Snapshot, w Q1 2023 liczba ogłoszeń dotyczących Warszawy osiągnęła 7694 (Q4 22 - 5319), Krakowa 4480 (Q4 22 - 2805), a Wrocławia 4012 (Q4 22 - 2658). Ranking miast zamykają - Białystok (886), Gdynia (578) oraz Gliwice (498). Michał Gąszczyk podkreśla jednak, że:

Wzrost liczby ogłoszeń w poszczególnych miastach Polski to również wynikowa wspomnianych już duplikatów ogłoszeń i większej liczby portali rekrutacyjnych, wykorzystujących tę praktykę. Nie jesteśmy w stanie w tym kwartale stwierdzić, o ile faktycznie wzrosła liczba ofert, ale próbując wewnętrznie oszacować liczbę duplikatów, które publikują jobboardy. Wydaje nam się, że liczba ofert w Q1 2023 jest podobna do Q4 2022, pomimo tego, że dane mówią nam coś innego.

W pierwszym kwartale 2023 roku najbardziej konkurencyjny na umowie B2B okazał się Rzeszów (25 300 - 25 800 PLN), kolejne miejsca należą do Szczecina (24 900 - 25 300 PLN) oraz Warszawy (24 300 - 25 300 PLN).

Programiści pracujący na podstawie umowy o pracę na najwyższe wynagrodzenie mogli liczyć w Warszawie (do 20 800 PLN), Gdyni (do 20 600 PLN) oraz Rzeszowie (do 20 500 PLN).

Doświadczenie w cenie

Według danych z raportu IT Market Snapshot w Q1 2023 wciąż najwięcej pracodawców poszukuje Midów (50%) oraz Seniorów (45%). W porównaniu do IV kwartału 2022 roku w przypadku pierwszej grupy zanotowano spadek liczby ogłoszeń o niemal 3 p.p., z kolei liczba ofert skierowanych do Seniorów wzrosła o 5 p.p. Nieco inaczej wygląda sytuacja Juniorów, do których skierowanych zostało jedynie 5% wszystkich ogłoszeń. To o 2 p.p. mniejszy wybór niż w Q4 2022.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku wynagrodzenia. Stawki dla najmniej doświadczonych programistów pracujących zdalnie w porównaniu do Q4 2022 zmalały, osiągając 9.067 PLN (Q4 22 - 10.402 PLN). Pracownicy stacjonarni mogli liczyć na niewielki wzrost stawek (Q1 23 -10.317 PLN/Q4 22 - 9.974 PLN).

W przypadku Midów wynagrodzenie dla obu typów współpracy nieznacznie wzrosło. Midom pracującym stacjonarnie zaproponowano stawki na poziomie 19.840 PLN (19.532 PLN w Q4 22), dla pracowników zdalnych 21.872 PLN (21.344 PLN). W przypadku Seniorów pracujących zdalnie mogli oni liczyć na wynagrodzenie na poziomie 27.727 PLN, osiągając tym samym spadek o 131 PLN w porównaniu z Q4 22. Najbardziej doświadczeni programiści pracujący stacjonarnie osiągali pensję na poziomie 26 964 PLN, o 358 PLN więcej niż w ubiegłym kwartale.

Java, JavaScript i Python w czołówce najpopularniejszych języków programowania

W świetle danych z raportu IT Market Snapshot w Q1 2023 roku popularność języków programowania nie uległa większej roszadzie. Wśród najpopularniejszych po raz kolejny uplasowały się Java (22%), JavaScript (19%) oraz Python (19%). W zestawieniu z IV kwartałem 2022 roku, Java zanotowała spadek o 1 p.p., a Python wzrost o 3 p.p., dane dotyczące JavaScript pozostały niezmienne. Najmniejszą popularnością cieszyły się takie języki programowania jak Ruby i Swift (1%), Scala (2%), a także Kotlin i C (3%). W tym przypadku, zarówno Swift, Kotlin i C zanotowały spadek o 1 p.p. w stosunku do Q4 2022.

Patrząc na języki programowania z perspektywy stawek oferowanych programistom, w porównaniu z Q4 2022 niemal wszystkie z nich zarejestrowały wzrost. Wyjątek stanowią C (-3,7%) oraz Swift (-12,9%). Najwyższe wynagrodzenie, które jednocześnie zanotowało wzrost o 20,5% dotyczyło Scala. Programiści specjalizujący się w tej technologii zarabiali średnio 31.000 PLN. Na drugim miejscu znalazł się Python z wynikiem 27.689 PLN oraz Java z wynagrodzeniem na poziomie 27.103 PLN. Według danych inhire.io znaczący wzrost wynagrodzenia zanotowały również takie technologie jak Kotlin (12,2%) oraz Ruby (10,8%).

Wśród technologii, które w Q1 2023 były najwyżej wyceniane znalazły się machine learning (33.452 PLN), Scala (31.075 PLN) oraz Golang (30.808 PLN). Wyniki nie stanowią większego zaskoczenia, ponieważ nie od dzisiaj wiadomo, że uczenie maszynowe to jeden z najszybciej rozwijających się działów w IT. Na uwagę zasługuje również wzrost popularności Scala, Golang i Pyspark, które to zawdzięczają swoją pozycję szerokiemu zastosowaniu ich w obszarach związanych z przetwarzaniem danych i obliczeniami rozproszonymi. Najniżej wycenianą technologią był Kubernetes (28.571 PLN). W zakresie technologii chmurowych rok 2023 nie przyniósł istotnych zmian.

Podsumowując 2022 rok w branży IT zastanawialiśmy się, czy widoczne spowolnienie rynku przełoży się na zmniejszenie stawek. Mimo widocznych wówczas sygnałów, mogących sugerować taki scenariusz, wyniki I kwartału, póki co nie potwierdziły, jakoby dobra passa zarobkowa IT miałaby się drastycznie zmienić.

Raport IT MARKET SNAPSHOT Q1 2023 można bezpłatnie pobrać ze strony inhire.io