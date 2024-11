Black Week 2024: Jak bezpiecznie polować na promocje i nie dać się oszukać?

Dlaczego czekamy na Black Week?

Badania, które przeprowadziliśmy w tym roku, pokazują, że atrakcyjne promocje są dziś kluczowym czynnikiem budującym lojalność klientów wobec marki. Wyprzedzają one znacząco inne aspekty, takie jak poczucie bezpieczeństwa czy jakość komunikacji. Konsumenci świadomie odkładają większe zakupy, czekając na specjalne oferty - wyjaśnia Filip Zajdel, Head of Customer Success w Sparta Loyalty. Marki doskonale to wiedzą i dostosowują swoje promocje nie tylko do kalendarza, ale również coraz częściej do indywidualnych preferencji kupującego. O ile oczywiście mają dostęp do danych z programów lojalnościowych czy narzędzi e-commerce - dodaje Zajdel.

7 zasad bezpiecznych zakupów podczas Black Week i Cyber Monday

1. Sprawdzaj rzeczywiste promocje

Od stycznia 2023 roku obowiązuje w Polsce dyrektywa Omnibus, która wymaga od sprzedawców podawania najniższej ceny produktu z ostatnich 30 dni. To pozwala ocenić rzeczywistą wartość rabatu.

2. Porównuj ceny

Wykorzystuj porównywarki cenowe przed zakupem. Promocja u jednego sprzedawcy może być standardową ceną u innego.

3. Weryfikuj wiarygodność sprzedawcy

Przed zakupem w nieznanym sklepie:

Przeczytaj opinie innych klientów

Sprawdź dane kontaktowe i lokalizację firmy

Poszukaj informacji o sprzedawcy w internecie

4. Poznaj zasady zwrotów

Zwróć szczególną uwagę na:

Warunki gwarancji

Procedurę zwrotu towaru

Koszty przesyłki zwrotnej przy zakupach online

5. Nie ulegaj presji czasu

Bardzo krótkie promocje często służą wywoływaniu sztucznego pośpiechu. Nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili.

6. Chroń się przed phishingiem

W okresie promocji wzrasta liczba oszustw. Pamiętaj, by:

Nie klikać w podejrzane linki

Ignorować nieoczekiwane załączniki w e-mailach

Nie podawać danych osobowych na niezaufanych stronach

7. Wykorzystaj programy lojalnościowe

To dobry moment na:

Wykorzystanie kart podarunkowych

Sprawdzenie specjalnych ofert dla stałych klientów

Łączenie standardowych promocji z dodatkowymi rabatami

"Programy lojalnościowe dają sprzedającym bardzo dużo danych o konsumentach. Dlatego sklepy są w stanie dopasować przedświąteczną promocję do indywidualnych oczekiwań kupującego - tłumaczy ekspert ze Sparta Loyalty .

Black Week może być doskonałą okazją do korzystnych zakupów. Kluczem do sukcesu jest zachowanie zdrowego rozsądku i stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Foto: Freepik