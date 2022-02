Big Data - przykłady zastosowań w biznesie

Big Data - definicja

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym dokładnie Big Data jest. Zgodnie z definicją, jest to ogromny zbiór danych, który sam w sobie nie stanowi zbyt dużej wartości. Jeśli jednak ten sam zbiór zostanie odpowiednio przetworzony oraz przeanalizowany za pomocą zaawansowanych narzędzi analitycznych, będziemy w stanie zidentyfikować niezwykle istotne dane.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że liczba danych wzrasta w tempie wykładniczym, a każdego dnia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym musimy z dużą uwagą odsiewać informacje nieprzydatne i śmieciowe od tych, które z jakiegokolwiek powodu są dla nas istotne. Tym właśnie zajmuje się stosunkowo nowy obszar wiedzy, zwany Big Data.

W czym może pomóc analiza Big Data?

Ilość danych generowanych przez wszystkie źródła powoli przechodzi nasze konceptualne pojęcie, jednak coraz więcej organizacji i branż zdaje się widzieć ogromny potencjał w dużych zbiorach danych, szczególnie w aspekcie zdobycie przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami działającymi w tym samym sektorze.

Podstawowe korzyści wynikające z wykorzystania skomplikowanych narzędzi do analizy Big Data to optymalizacja procesów biznesowych przy jednoczesnej redukcji kosztów ich realizacji. Jak wynika z opracowania https://businessintelligence.pl/co-to-jest-big-data-i-kto-to-wykorzystuje/, firmy korzystające z dobrodziejstw Big Data podejmują trafniejsze decyzje biznesowe, które przynoszą znacznie większe korzyści finansowe przy ograniczaniu zasobów ze swojej strony. Warto zwrócić uwagę na przykłady zastosowania Big Data w konkretnych branżach.

Sektory zastosowania Big Data

Przykłady zastosowania dużych zbiorów danych w biznesie można wymieniać w nieskończoność, my jednak zajmiemy się trzema podstawowymi branżami, jakimi są przemysł, marketing oraz bankowość. Jak w tych obszarach wykorzystywane jest Big Data?

Przemysł

Dobrze zorganizowana firma przemysłowa, która zajmuje się produkcją, na przestrzeni lat wypracowała odpowiednio zoptymalizowane procesy, które niejednokrotnie składają się z kilkuset czynności. Wszystkie te czynności, raportowane do systemu centralnego same w sobie nie są zbyt przydatne. Jeśli jednak specjalista Big Data rozpocznie ich przetwarzanie i analizę, jest w stanie zidentyfikować wszystkie elementy procesu, które generują największe koszty, powodują przestoje czy największą liczbę błędów. Na podstawie dużych zbiorów danych firma z branży przemysłowej jest w stanie na podstawie ogromnej liczby informacji udoskonalić proces produkcji, przyspieszając go, redukując koszty, oraz potencjalne błędy.

Marketing i sprzedaż

Znacznie powszechniejsze wykorzystanie Big Data występuje jednak w branży marketingu. Zdecydowana większość z nas posiada profile społecznościowe, które służą dzieleniu się informacjami o naszym życiu prywatnym oraz zawodowym. Tak duża liczba danych, generowana z różnych serwisów może pomóc w ustaleniu naszego profilu konsumenckiego oraz dostosowaniu odpowiednich reklam do naszych potrzeb. Dzięki zaawansowanej analizie Big Data firmy inwestujące w e-marketing ponoszą mniejsze koszty przy zachowaniu tej samej lub lepszej skuteczności reklamy.

Bankowość

Branża bankowa to także doskonały przykład sektora, w którym analiza Big Data stanowi integralną część działalności. Weryfikacja zdolności kredytowej na podstawie licznych danych ilościowych i jakościowych, odpowiednie zarządzanie procesem księgowania transakcji, obsługa wielowymiarowych procesów realizowanych przez bankowość mobilną i internetową - to tylko nieliczne z przykładów, jak Big Data przydaje się w bankowości.

Big Data to fascynująca dziedzina nauki, która stawia raptem pierwsze kroki w naszym życiu. Więcej o istocie Big Data i jego zastosowaniu możemy przeczytać na https://businessintelligence.pl/. Warto o Big Data wiedzieć jak najwięcej, gdyż już w ciągu kilku najbliższych lat ta dziedzina będzie dotykała praktycznie wszystkich obszarów naszego życia.