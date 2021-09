Battlefield 2042 - rozgrywka na ogromną skalę

W Battlefield 2042 graczy czeka wojna totalna na ogromną skalę

Firma Electronic Arts do dyspozycji graczy oddaje dwa ze znanych z serii Battlefield zaktualizowanych trybów gry wieloosobowej, czyli Podbój, w którym maksymalna liczba graczy wynosi 128 osób. Pole bitwy podzielone będzie na sektory, na których gracze będą musieli przejąć kilka flag. Tryb Przełamanie w pełni wykorzysta globalne pola bitew, gdzie drużyny atakujących lub obrońców będą mogli sobie pozwolić na bardziej taktyczną rozgrywkę. Sektory zaprojektowane są tak, aby móc pomieścić dużą liczbę graczy, dzięki czemu mogą oni zaatakować z flanki czy użyć pojazdów do bardziej strategicznej walki.

EA Dice zapowiedziało również zupełnie nową Strefę Zagrożenia, to tryb, o którym twórcy nie powiedzieli zbyt wiele, a Tom Henderson znany z publikowania przecieków z gier pisze na swoim twitterze o tym, że jeszcze długo po premierze Battlefield 2042 będziemy czekać na Hazard Zone. Co ciekawe, wydawca na swojej stronie pisze o rozgrywce drużynowej i o czymś, co po raz pierwszy pojawi się w serii. Według różnych doniesień rozgrywka w tym trybie będzie polegać na wykradaniu danych z satelitów, o których opowiada fabuła Battlefield 2042.

Nowości w serii Battlefield i wcześniejszy dostęp do bety

Przed premierą Battlefield 2042 EA Dice zapewnia dostęp do wcześniejszej bety dla osób, które zamówiły grę w przedsprzedaży oraz dla abonentów EA Play. Na dzień dzisiejszy Tom Henderson donosi, że dostęp dla graczy, którzy zakupili grę, rozpocznie się 22 września, a dwa dni później wystartuje otwarta beta dla wszystkich zainteresowanych, która potrwa aż do premiery gry.

Battlefield Portal, to praktycznie nowa samodzielna gra, będzie można w Nim stworzyć rozgrywki, w których dostępne będą mapy z poprzednich części battlefield, czyli battlefield 1942, battlefield: bad company 2 czy battlefield 3. W tym trybie zasady z wcześniej wymienionych tytułów, będzie można użyć do stworzenia całkiem nowej rozgrywki przez na przykład postawieniu naprzeciwko siebie armii sił niemieckich ze współczesnymi wojskami z battlefield 2042 i w dodatku w trybie gry z battlefield bad company 2.

Epic Games Store i inne platformy, czyli gdzie będzie dostępny Battlefield 2042 w dniu premiery?

Pomimo tego, że premiera Battlefield 2042 miała odbyć się już wcześniej, to EA już zaliczyło opóźnienie. Przypomnijmy, że tytuł powinien być już dostępny 22 października, a przesunięto jego start na 19 listopada poprzez oficjalny wpis na twiterze. Gra w przedsprzedaży dostępna jest w kilku wersjach: edycja standardowa, złota edycja i edycja ultimate.

Battlefield 2042 będzie dostępny na konsolach Xbox One, Xbox series x/s, a także na Playstation 5 i Playstation 4, tu warto zaznaczyć, że na Xbox One i Playstation 4 maksymalna liczba graczy to 64 osób. Gra na pc pojawi się na takich platformach jak origin, steam i epic games store.

Warto też dodać, że powiązany z grą producent kart graficznych Nvidia Geforce w specjalnej promocji dodaje Battlefield 2042 do wybranych komputerów pc i laptopów, które będą w konfiguracji z jednym z modeli kart geforce 3090,3080 lub 3070 albo 3080 Ti i 3070 Ti.

Jeśli zamierzasz zakupić Battlefield 2042 na pc poprzez epic games, steam lub origin, to koniecznie zapoznaj się z wymaganiami sprzętowymi.

Premiera Battlefield 2042 już za 2 miesiące, warto sprawdzić, czy Twój domowy pc bez problemu udźwignie najnowszy tytuł od EA. Oficjalne wymagania gry to pamięć ram 16gb ram, procesor Intel Core i7 4790 lub AMD Ryzen 5 3600 i karta graficzna Geforce RTX 2060, lub Radeon RX 5600 XT z pamięcią wideo 8gb i jest to konfiguracja zalecana. Warto zaznaczyć, że przy minimalnych wymaganiach dla pc, pamięć ram potrzebna do uruchomienia gry, to już 8gb, a przy tym również wystarczy procesor z niższych dostępnych modeli, czyli i5 czy AMD FX oraz karta grafiki GTX 1050 Ti lub Radeon RX 56.

Premiera Battlefield 2042 to kilka zaktualizowanych trybów gry wieloosobowej, które oddają w Twoje ręce globalne pola bitew z niedalekiej przyszłości.

Kultowa seria gier Battlefield, to pierwszoosobowa strzelanka, której znaki szczególne to tryb Podboju i Przełamania. W Battlefield 2042 te elementy zabawy zostaną ulepszone, a EA pozwoli wziąć w nich udział jeszcze większej liczbie graczy. W Battlefield 2042 po raz pierwszy zamiast klas będą dostępni specjaliści z możliwością pełnej personalizacji wyposażenia.

Battlefield 2042 gra dostępna jest w przedsprzedaży na pc oraz na konsolach Xbox One, series x/s i Playstation 4 oraz Playstation 5. Produkt można otrzymać w trzech wersjach, a w każdej z nich dostaniesz w przedsprzedaży zawieszkę na broń: "Pan Gryzak", nóż Baku ACB-90 oraz tło karty gracza "Lądowanie" i nieśmiertelnik "Stara Gwardia".

