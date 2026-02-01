W skrócie:

Asystenci AI z funkcją przeglądania sieci mogą działać jako proxy C2

Testy objęły Microsoft Copilot i Grok w kontrolowanym środowisku

Microsoft potwierdził ustalenia i wdrożył zmiany w Copilot

Jak asystenci AI mogą przemycać komendy hakerów

Mechanizm opisany przez Check Point Research wykorzystuje fakt, że nowoczesne asystenty AI potrafią pobierać treści z zewnętrznych adresów URL. Zamiast łączyć się bezpośrednio z serwerem dowodzenia (C2), złośliwe oprogramowanie mogłoby ukrywać tę komunikację w pozornie niewinnych zapytaniach do chatbota - prośbach o podsumowanie strony czy sprawdzenie linku.

"W miarę jak AI coraz mocniej wchodzi do codziennych procesów biznesowych, zaczyna też być wykorzystywana w działaniach atakujących. Dziś cyberprzestępcy nie muszą budować skomplikowanej infrastruktury - często wystarczy im dostęp do powszechnie zaufanych usług AI" - mówi Eli Smadja, szef działu badań w Check Point Research.

Kluczowe jest to, że ruch do usług AI w wielu firmach traktowany jest jako zaufany i nie podlega szczegółowej inspekcji. Złośliwa komunikacja mogłaby więc wtopić się w normalny ruch sieciowy.

Czy to realne zagrożenie czy tylko teoria

Badacze podkreślają istotne zastrzeżenie - nie zaobserwowano jeszcze wykorzystania tej metody w rzeczywistych kampaniach. To badanie wyprzedzające, mające ostrzec przed potencjalnym trendem.

Według raportu Malwarebytes, w 2025 roku cyberprzestępczość rzeczywiście zaczęła przesuwać się w kierunku ataków napędzanych przez AI - od deepfake'ów po autonomiczne ataki ransomware. Ataki ransomware wzrosły o 8 proc. rok do roku, a szczep Akira odpowiadał za 37 proc. wykryć.

Microsoft zareagował na zgłoszenie Check Point i według informacji z oficjalnego bloga firmy w styczniu 2026 zintegrował Microsoft Purview z centrum administracyjnym, wzmacniając kontrolę bezpieczeństwa nad Copilotem.

Jak firmy powinny się przygotować

Eksperci rekomendują zmianę podejścia do ruchu związanego z AI:

Monitoruj ruch do usług AI tak samo jak inne kanały wysokiego ryzyka

Wprowadź rygorystyczne zasady korzystania z funkcji przeglądania sieci w asystentach AI

Wdrażaj zabezpieczenia analizujące kontekst zapytań do AI

Regularnie audytuj, które narzędzia AI mają dostęp do internetu

Jak podkreślają specjaliści od monitoringu, kluczowa jest transparentność wobec pracowników co do zakresu i celów monitorowania ruchu sieciowego.

Warto zapamiętać

Zaufane usługi AI mogą teoretycznie posłużyć jako wektor ataku - to zmienia model zagrożeń

Ruch do chatbotów firmowych wymaga takiej samej uwagi jak inne kanały komunikacji

Brak realnych ataków tą metodą nie oznacza, że nie pojawią się w przyszłości

Źródło: Check Point Research, Microsoft, Malwarebytes

Foto: Freepik AI