Czy firmowy chatbot może nieświadomie przekazywać polecenia cyberprzestępców? Badacze Check Point Research wykazali w kontrolowanych testach, że Microsoft Copilot i Grok mogą posłużyć jako pośrednicy w komunikacji między malware a serwerami atakujących. Choć metoda nie została jeszcze zaobserwowana w realnych atakach, Microsoft już wprowadził zmiany w swoim produkcie.
W skrócie:
Mechanizm opisany przez Check Point Research wykorzystuje fakt, że nowoczesne asystenty AI potrafią pobierać treści z zewnętrznych adresów URL. Zamiast łączyć się bezpośrednio z serwerem dowodzenia (C2), złośliwe oprogramowanie mogłoby ukrywać tę komunikację w pozornie niewinnych zapytaniach do chatbota - prośbach o podsumowanie strony czy sprawdzenie linku.
"W miarę jak AI coraz mocniej wchodzi do codziennych procesów biznesowych, zaczyna też być wykorzystywana w działaniach atakujących. Dziś cyberprzestępcy nie muszą budować skomplikowanej infrastruktury - często wystarczy im dostęp do powszechnie zaufanych usług AI" - mówi Eli Smadja, szef działu badań w Check Point Research.
Kluczowe jest to, że ruch do usług AI w wielu firmach traktowany jest jako zaufany i nie podlega szczegółowej inspekcji. Złośliwa komunikacja mogłaby więc wtopić się w normalny ruch sieciowy.
Badacze podkreślają istotne zastrzeżenie - nie zaobserwowano jeszcze wykorzystania tej metody w rzeczywistych kampaniach. To badanie wyprzedzające, mające ostrzec przed potencjalnym trendem.
Według raportu Malwarebytes, w 2025 roku cyberprzestępczość rzeczywiście zaczęła przesuwać się w kierunku ataków napędzanych przez AI - od deepfake'ów po autonomiczne ataki ransomware. Ataki ransomware wzrosły o 8 proc. rok do roku, a szczep Akira odpowiadał za 37 proc. wykryć.
Microsoft zareagował na zgłoszenie Check Point i według informacji z oficjalnego bloga firmy w styczniu 2026 zintegrował Microsoft Purview z centrum administracyjnym, wzmacniając kontrolę bezpieczeństwa nad Copilotem.
Eksperci rekomendują zmianę podejścia do ruchu związanego z AI:
Jak podkreślają specjaliści od monitoringu, kluczowa jest transparentność wobec pracowników co do zakresu i celów monitorowania ruchu sieciowego.
